Для многих наш город — далекая и потому загадочная точка на карте Сибири. На экскурсии я познакомлю вас с Сургутом поближе. Мы поговорим о природных сокровищах и трудолюбивых людях, сделавших его одним из самых богатых городов страны; древнем наследии коренного народа Севера — хантов; месте ссылок Царской России и других темах, раскрывающих мир Среднего Приобья.

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Описание

Что вас ожидает

Древние времена и истоки города

Моя специализация — археология, этнография и история Западной Сибири до присоединения к России. Поэтому часть экскурсии я посвящу рассказам о доисторических временах, традициях и жизни коренных народов, а также эпохе освоения региона. Вы узнаете, как основали наш город, почему сургутяне называли себя потомками Ермака, какую же роль сыграл Сургут в присоединении Сибири к России и почему на его гербе изображена лисица.

О былых веках мы поговорим у памятника основателям Сургута, места основания Сургутского острога, часовни в честь первого каменного здания города. Вы увидите памятник деревянного зодчества — церковь Во имя всех Святых в Сибири просиявших. Кроме того, я покажу нашу старейшую постройку и единственный сохранившийся памятник архитектуры 19 века — Дом купца Клепикова. А в историко-культурном центре «Старый Сургут» изучим реконструкцию зданий и улиц, передающих атмосферу позапрошлого столетия.

Путь нефтяной столицы

Глава, требующая особого внимания, — становление Сургута как энергетического сердца России в новой и новейшей истории. Я расскажу о временах нефтяных открытий на территории Среднего Приобья и первых экспедициях советских геологов. Вы узнаете, как развивались главные отрасли экономики и как Сургут стал занимать лидирующие позиции в рейтинге самых дорогих и процветающих городов России.

О теме нефти и газа мы поговорим у крупнейшего памятника города, посвященного трудовому подвигу нефтяников; главного административного корпуса ОАО «Сургутнефтегаз» и в деловом ядре Сургута — возле зданий Тюменьэнерго, ГазмпроТрансгазСургут, ГазпромПереработка.

Современные визитные карточки города

Обзорная экскурсия была бы неполной без достопримечательностей, которые сформировали нынешний облик Сургута. В нашей программе: мост «Подкова», самая точная в мире копия лондонского Биг-Бена, удивительный проект голландского архитектора — ТРЦ «Вершина», один из лучших концертных залов России, а также Троицкий кафедральный собор и храмовый комплекс с мечетью, баптистской церковью и католической кирхой.

Организационные детали