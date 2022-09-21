Моя специализация — археология, этнография и история Западной Сибири до присоединения к России. Поэтому часть экскурсии я посвящу рассказам о доисторических временах, традициях и жизни коренных народов, а также эпохе освоения региона. Вы узнаете, как основали наш город, почему сургутяне называли себя потомками Ермака, какую же роль сыграл Сургут в присоединении Сибири к России и почему на его гербе изображена лисица.
О былых веках мы поговорим у памятника основателям Сургута, места основания Сургутского острога, часовни в честь первого каменного здания города. Вы увидите памятник деревянного зодчества — церковь Во имя всех Святых в Сибири просиявших. Кроме того, я покажу нашу старейшую постройку и единственный сохранившийся памятник архитектуры 19 века — Дом купца Клепикова. А в историко-культурном центре «Старый Сургут» изучим реконструкцию зданий и улиц, передающих атмосферу позапрошлого столетия.
Глава, требующая особого внимания, — становление Сургута как энергетического сердца России в новой и новейшей истории. Я расскажу о временах нефтяных открытий на территории Среднего Приобья и первых экспедициях советских геологов. Вы узнаете, как развивались главные отрасли экономики и как Сургут стал занимать лидирующие позиции в рейтинге самых дорогих и процветающих городов России.
О теме нефти и газа мы поговорим у крупнейшего памятника города, посвященного трудовому подвигу нефтяников; главного административного корпуса ОАО «Сургутнефтегаз» и в деловом ядре Сургута — возле зданий Тюменьэнерго, ГазмпроТрансгазСургут, ГазпромПереработка.
Обзорная экскурсия была бы неполной без достопримечательностей, которые сформировали нынешний облик Сургута. В нашей программе: мост «Подкова», самая точная в мире копия лондонского Биг-Бена, удивительный проект голландского архитектора — ТРЦ «Вершина», один из лучших концертных залов России, а также Троицкий кафедральный собор и храмовый комплекс с мечетью, баптистской церковью и католической кирхой.