Если вам интересна история храмов и природа Волги
Если вам интересна история храмов и природа Волги, вы должны отправиться на теплоходную экскурсию до Свияжска.
По пути к острову вы увидите старинные постройки и красоту главной реки России. В Свияжске вас ждут Успенский и Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянные постройки, прогулка по центральной площади исторического города и подъем на смотровую площадку.
С нее открываются панорамы и храмовых комплексы. Также вы посетите Раифский Богородицкий монастырь, расположенный в заповедном лесу на берегу прекрасного лесного озера.
По пути к острову вы увидите старинные постройки и красоту главной реки России. В Свияжске вас ждут Успенский и Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянные постройки, прогулка по центральной площади исторического города и подъем на смотровую площадку.
С нее открываются панорамы и храмовых комплексы. Также вы посетите Раифский Богородицкий монастырь, расположенный в заповедном лесу на берегу прекрасного лесного озера.
Что вас ожидает 🤩
- Верхний Услон
- Свияжская Макарьевская пустынь
- Храм всех Религий
- Свияжск
- Раифский монастырь
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка на теплоходе в Свияжск – подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей. Ни одна фотография не сравнится с впечатлениями, которые вы получите во время речного путешествия на остров-град Свияжск! Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе. В ходе теплоходной экскурсии, которую на протяжении всего времени сопровождает высококлассный экскурсовод, участники смогут увидеть: Верхний Услон, Свияжскую Макарьевскую пустынь, Храм всех Религий. Верхний Услон – посёлок находится в северо-восточной части Приволжской возвышенности, на правом берегу реки Волга и ее притока реки Свияга. Макарьевская пустынь -монастырь, сохранившийся архитектурный ансамбль которого относится к постройкам 17-19 веков. На территории монастыря находятся Вознесенский храм с его 33-метровой колокольней, церковь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радости», братские кельи и хозяйственные строения. Эти святыни стали уникальными для Казанской епархии, что привлекает в Макарьевскую пустынь многочисленных паломников. Живописность монастырю придаёт его необычное расположение на обрывистом правом берегу Волги: не на вершине и не у подножия, а посредине склона, на уступе. Со всех сторон его окружает лес. Внизу склона существует святой монастырский источник Макария, покрытый сверху в конце 19 века деревянной часовней. Сюда от монастыря не раз совершался крестный ход. Что же влечет поток туристов на чудо - остров Свияжск? Попробуем разобраться. Свияжск - небольшой остров-град в 30 километрах от Казани, ведет свою историю со времён Ивана Грозного. Дело в том, что царь много раз пытался взять Казань, но одолеть такой укрепленный город без опорного лагеря было невозможно, поэтому и было решено в 1551 году возвести на высоком холме город-крепость, а уже в 1552 году Казань пала. Вот так и появился на берегу Свияги и Волги этот небольшой городок. Вы посетите: – действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 16-18 веков, включённого в список Всемирного наследия Юнеско; – бывший женский Иоанно-Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей: Церкви Живоначальной Троицы – единственной сохранившейся постройки деревянной крепости 16 в. со времён Ивана Грозного; Церкви во имя Сергия Радонежского - покровителя острова; – Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость" - величественный пятиглавый храм в нео - византийском стиле; – Рождественскую площадь – главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля; – Конный двор и Ленивый Торжок – сувениры, мастера – ремесленники; – смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены. Красивые фото и яркие впечатления – это то, что вы обязательно привезете с теплоходной прогулки на остров-град Свияжск! Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
- На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
- Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1,5 метра — 100 руб/чел (при группе до 10 чел.).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты на теплоход из Казани в Свияжск (для пассажиров от 7 лет)
- Входные билеты в Свияжск
- Проезд на комфортабельном автобусе «Свияжск-Раифа-Казань»
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Что не входит
- Оплата за билет на теплоход (только для детей с 5 до 6 лет) — 130 рублей, до 5 лет — бесплатно.
- Радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода (на борту теплохода и в Свияжске) — 100 руб/чел
- Место начала и завершения?
- Речной порт, ул. Девятаева, д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, Вт, пт, сб в 08:20Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Оплату оставшейся части экскурсии необходимо произвести на стойке продаж экскурсий в здании отеля "Ногай"
- Ул. Баумана
- 19 (выход для гостей отеля на ул. Баумана - напротив "Нулевого меридиана") не позднее чем за день до начала экскурсии. График приема оплаты ежедневно 9:00-20:30
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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