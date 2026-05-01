Свияжск: обзорная аудиоэкскурсия и комплексный билет

Перенестись в 16 век и погрузиться в историю острова-града
Во время прогулки по острову вы посетите древние монастыри и полюбуетесь уникальными фресками, аналогов которым нет в России.

Отдохнёте в саду размышлений среди яблонь из Ясной Поляны и узнаете, как связан со Свияжском Лев Толстой. Погрузитесь в легенды о святых и истории о жизни и быте монахов, которые веками населяли остров. И не только!
Описание билета

Никольская трапезная церковь — храм 16 века, памятник древнерусского зодчества.
Собор Успения Пресвятой Богородицы — главный храм Успенского монастыря, известен уникальными фресками 16 века.
Храм святителей Германа Казанского и Митрофана Воронежского — православный храм, посвящённый почитаемым русским святителям.
Сад размышлений — благоустроенное парковое пространство для прогулок и отдыха.
Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь — один из старейших монастырей острова, основан в 16 веке.
Церковь Святой Троицы — один из древнейших деревянных храмов России, построенный в 16 веке без использования гвоздей.

Вы узнаете

  • О быте и повседневной жизни монахов, о послушании, строгом уставе и монастырском хозяйстве
  • Как с островом связаны такие исторические личности, как Лев Толстой и Лев Троцкий
  • Как за считанные недели собрали готовую крепость, ставшую ключом к завоеванию Казани

И не только!

Кроме того, вы побываете (без экскурсионного обслуживания):

  • в музее истории Свияжска
  • в художественной галерее музея-заповедника с выставочным залом
  • на смотровой площадки в бывшем здании пожарного обоза
  • в музее археологического дерева «Татарская слободка»

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входные билеты в музеи
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включены входные билеты в Музей истории Свияжска, художественную галерею, на смотровую площадку пожарной каланчи и музей дерева «Татарская слободка»
  • Режим работы музеев: с понедельника по пятницу и в воскресенье — 9:00–16.30; в субботу — 9.00–18.00
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиотур1775 ₽
Пенсионер: билет + аудиотур1355 ₽
Студент: билет + аудиотур1355 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Богородице-Успенского Свияжского мужского монастыря
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Свияжске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18343 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

