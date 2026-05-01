Отдохнёте в саду размышлений среди яблонь из Ясной Поляны и узнаете, как связан со Свияжском Лев Толстой. Погрузитесь в легенды о святых и истории о жизни и быте монахов, которые веками населяли остров. И не только!
Никольская трапезная церковь — храм 16 века, памятник древнерусского зодчества.
Собор Успения Пресвятой Богородицы — главный храм Успенского монастыря, известен уникальными фресками 16 века.
Храм святителей Германа Казанского и Митрофана Воронежского — православный храм, посвящённый почитаемым русским святителям.
Сад размышлений — благоустроенное парковое пространство для прогулок и отдыха.
Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь — один из старейших монастырей острова, основан в 16 веке.
Церковь Святой Троицы — один из древнейших деревянных храмов России, построенный в 16 веке без использования гвоздей.
- О быте и повседневной жизни монахов, о послушании, строгом уставе и монастырском хозяйстве
- Как с островом связаны такие исторические личности, как Лев Толстой и Лев Троцкий
- Как за считанные недели собрали готовую крепость, ставшую ключом к завоеванию Казани
Кроме того, вы побываете (без экскурсионного обслуживания):
- в музее истории Свияжска
- в художественной галерее музея-заповедника с выставочным залом
- на смотровой площадки в бывшем здании пожарного обоза
- в музее археологического дерева «Татарская слободка»
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входные билеты в музеи
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включены входные билеты в Музей истории Свияжска, художественную галерею, на смотровую площадку пожарной каланчи и музей дерева «Татарская слободка»
- Режим работы музеев: с понедельника по пятницу и в воскресенье — 9:00–16.30; в субботу — 9.00–18.00
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|1775 ₽
|Пенсионер: билет + аудиотур
|1355 ₽
|Студент: билет + аудиотур
|1355 ₽