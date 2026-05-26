Во время прогулки по острову вы посетите древние монастыри и полюбуетесь уникальными фресками, аналогов которым нет в России.
Отдохнёте в саду размышлений среди яблонь из Ясной Поляны и узнаете, как связан со Свияжском Лев Толстой. Услышите легенды о святых и подробности о быте монахов, которые веками населяли остров. И не только!
Описание аудиогида
Никольская трапезная церковь — храм 16 века, памятник древнерусского зодчества.
Собор Успения Пресвятой Богородицы — главный храм Успенского монастыря, известен уникальными фресками 16 века.
Храм святителей Германа Казанского и Митрофана Воронежского — православный храм, посвящённый почитаемым русским святителям.
Сад размышлений — благоустроенное парковое пространство для прогулок и отдыха.
Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь — один из старейших монастырей острова, основан в 16 веке.
Церковь Святой Троицы — один из древнейших деревянных храмов России, построенный в 16 веке без использования гвоздей.
Вы узнаете
- О быте и повседневной жизни монахов, о послушании, строгом уставе и монастырском хозяйстве
- Как с островом связаны такие исторические личности, как Лев Толстой и Лев Троцкий
- Как за считанные недели собрали готовую крепость, ставшую ключом к завоеванию Казани
Организационные детали
Обратите внимание: аудиоэкскурсия невозвратная, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время. Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Остров открыт для посещения, но для входа в музеи вам нужно будет купить билеты на месте
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиоэкскурсий
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|450 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Богородице-Успенского Свияжского мужского монастыря
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Свияжске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18343 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В целом понравилось. Все загрузилось и работало. Мы прошли по маршруту, предложенному аудиогидом. Все доступно и понятно. Хотелось бы больше информации об особо важных объектах. Для первого знакомствам - очень хорошо. Потом еще раз прослушала всю экскурсию, удобно.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Ольга, спасибо большое за такой подробный и тёплый отзыв! Очень рады, что экскурсия была удобной, всё корректно загрузилось и работало.
