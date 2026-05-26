Во время прогулки по острову вы посетите древние монастыри и полюбуетесь уникальными фресками, аналогов которым нет в России. Отдохнёте в саду размышлений среди яблонь из Ясной Поляны и узнаете, как связан со Свияжском Лев Толстой. Услышите легенды о святых и подробности о быте монахов, которые веками населяли остров. И не только!

Можно с детьми

от 450 ₽ за человека

Описание аудиогида

Никольская трапезная церковь — храм 16 века, памятник древнерусского зодчества.

Собор Успения Пресвятой Богородицы — главный храм Успенского монастыря, известен уникальными фресками 16 века.

Храм святителей Германа Казанского и Митрофана Воронежского — православный храм, посвящённый почитаемым русским святителям.

Сад размышлений — благоустроенное парковое пространство для прогулок и отдыха.

Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь — один из старейших монастырей острова, основан в 16 веке.

Церковь Святой Троицы — один из древнейших деревянных храмов России, построенный в 16 веке без использования гвоздей.

Вы узнаете

О быте и повседневной жизни монахов, о послушании, строгом уставе и монастырском хозяйстве

Как с островом связаны такие исторические личности, как Лев Толстой и Лев Троцкий

Как за считанные недели собрали готовую крепость, ставшую ключом к завоеванию Казани

Организационные детали

Обратите внимание: аудиоэкскурсия невозвратная, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время. Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно