Свияжск - исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу

Свияжск — исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу.

Казанский хан Шигалей заложил здесь город 24 мая 1551 года, при государе Иване Грозном.

Первоначально все строения града были деревянными, но со временем их заменили каменными.

В советские времена сюда свозили репрессированных заключенных, а в 1957 из-за наполнения Куйбышевского водохранилища город отрезало от основной земли, и он стал островом.

Сейчас Свияжск хранит в себе богатейшую историю, начиная с XVI века.

Познакомится с ней предлагаем и мы вам.
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск

Что вы увидите 🤩

  • Остров-град Свияжск
  • Мужской Богородице-Успенский
  • Свияжский Иоанно-Предтеченский
  • Церковь Святой Троицы
  • Смотровая площадка Рождественской площади и др
Путешествие длинной в один день на сказочный остров-град Свияжск с монастырями, храмами, палатами, музеями и трапезными.
Пройдем по старинным улочкам, берущим свое начало в XVI веке.
Увидим древние монастыри города: мужской Богородице-Успенский, Свияжский Иоанно-Предтеченский.
Осмотрим самый старый храм края, церковь Святой Троицы. В ней молился Иван Грозный перед походом на Казань.
Посетим смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается живописный вид на Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 1-10 человек
Экскурсия на остров-град Свияжск с транспортом
11 000 ₽
Экскурсия на остров-град Свияжск без транспортного обслуживания
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты — 100 руб. с чел.
  • Транспорт — 4500 руб. легковое авто, 5500 руб. минивен.
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

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