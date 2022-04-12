Остров-град Свияжск

Город-крепость, построенный всего за 4 недели!!!! Настоящий музей под открытым небом, перенесет вас в эпоху Ивана Грозного, облюбовавшего остров в 16 веке и создавшего здесь центр православного Поволжья. Прогуливаясь по улочкам Свияжска, вы вспомните атмосферу русских сказок и рассмотрите ценные памятники истории и архитектуры, сохранившиеся практически в первозданном виде.

Иннополис

Город будущего! Город мечты! Самый молодой город в России, и первый город построенный с нуля на постсоветском пространстве. Здесь собраны передовые инновации в сфере информационных и компьютерных технологий, здесь имеется вся необходимая инфраструктура не только для работы, но и для комфортной жизни.

Раифский Богородицкий монастырь

Монастырь 17 века, расположен в заповедном сосновом лесу!!! В этом живописном месте вы погрузитесь в историю непростой жизни обители, узнаете об основателе — отшельнике Филарете — и познакомитесь с выдающимся архитектурным ансамблем, складывавшемся на протяжении нескольких столетий. Прикоснетесь к чудотворному образу Грузинской пресвятой Богородицы, а на берегу Раифского озера вы услышите старинную легенду о не квакающих лягушках и сможете набрать воды из освящённого патриархом источника.

Храм всех религий

Известный также как Вселенский храм, сооружен из разных стилевых элементов, присущих каждой религии. Всего здесь собрано 16 религий, в том числе и исчезнувшие. Храм всех религий — это удивительный образец могущества и силы человека, который осуществляет богоугодное дело. Не имея накоплений, но обладая чистой душой верующего человека и неимоверным желанием созидать, создатель этого удивительного сооружения Ильдар Ханов рискнул и заложил крепкий фундамент к взаимопониманию и уважению между представителями различных конфессий. Это необычная постройка никого не оставляет равнодушным.