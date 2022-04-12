Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день

Вас ждет сказочный град Свияжск с музеями, деревянными церквями и ярмарками

Индивидуальная
Вас ждет сказочный град Свияжск с музеями, деревянными церквями и ярмарками.

Раифский монастырь в заповеднике с чудотворным Грузинским образом Пресвятой Богородицы.

Иннополис — IT-город будущего.

И посетим Храм всех религий, где собраны 16 религий, в том числе и исчезнувшие.
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день

Что вас ожидает 🤩

  • Иннополис:
  • Университет, где студенты получают высшее ИТ-образование
  • Экономическая зона, созданная для привлечения технологичных компаний
  • Жилые кварталы и спортивные комплексы
  • Остров–град Свияжск:
  • Успенский монастырь с фресками 16 века (объект Юнеско)
  • Церковь Святой Троицы — памятник русского деревянного зодчества 16 века
  • Церковь во имя Сергия Радонежского — покровителя острова
  • Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость»
  • Церковь во имя Константина и Елены
  • Рождественская площадь, где проходят народные гулянья и праздники
  • Свияжский залив
  • Раифский Богородицкий монастырь:
  • Троицкий храм — самый красивый и большой в мужской обители
  • Грузинский Собор, где хранится святыня монастыря — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы
  • Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — самая маленькая в Европе
  • Великолепное Раифское озеро
  • Храм всех религий

Остров-град Свияжск

Город-крепость, построенный всего за 4 недели!!!! Настоящий музей под открытым небом, перенесет вас в эпоху Ивана Грозного, облюбовавшего остров в 16 веке и создавшего здесь центр православного Поволжья. Прогуливаясь по улочкам Свияжска, вы вспомните атмосферу русских сказок и рассмотрите ценные памятники истории и архитектуры, сохранившиеся практически в первозданном виде.

Иннополис

Город будущего! Город мечты! Самый молодой город в России, и первый город построенный с нуля на постсоветском пространстве. Здесь собраны передовые инновации в сфере информационных и компьютерных технологий, здесь имеется вся необходимая инфраструктура не только для работы, но и для комфортной жизни.

Раифский Богородицкий монастырь

Монастырь 17 века, расположен в заповедном сосновом лесу!!! В этом живописном месте вы погрузитесь в историю непростой жизни обители, узнаете об основателе — отшельнике Филарете — и познакомитесь с выдающимся архитектурным ансамблем, складывавшемся на протяжении нескольких столетий. Прикоснетесь к чудотворному образу Грузинской пресвятой Богородицы, а на берегу Раифского озера вы услышите старинную легенду о не квакающих лягушках и сможете набрать воды из освящённого патриархом источника.

Храм всех религий

Известный также как Вселенский храм, сооружен из разных стилевых элементов, присущих каждой религии. Всего здесь собрано 16 религий, в том числе и исчезнувшие. Храм всех религий — это удивительный образец могущества и силы человека, который осуществляет богоугодное дело. Не имея накоплений, но обладая чистой душой верующего человека и неимоверным желанием созидать, создатель этого удивительного сооружения Ильдар Ханов рискнул и заложил крепкий фундамент к взаимопониманию и уважению между представителями различных конфессий. Это необычная постройка никого не оставляет равнодушным.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Входные билет на остров Свияжск
Что не входит
  • Транспортные расходы — 1200 рублей с экскурсии
  • По желанию посещение Храма всех религий — 100 рублей с человека
  • С учетом ваших пожеланий возможно изменение и дополнение тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Свияжск, По договоренности
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная
  • Рекомендуем одеться по погоде и выбрать удобную обувь. Советуем взять с собой пустую тару для набора святой воды и платок для женщин (маршрут подразумевает посещение религиозных объекты). Не забудьте наличные на транспортные расходы и дополнительные траты на сувениры и обед по желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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