Лариса проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Раифа, Свияжск, Вселенский храм

Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы

Лариса
Задать вопрос
Лариса – ваш гид
За один день вы увидите самые выдающиеся достопримечательности в окрестностях Казани: посетите Раифский монастырь, полюбуетесь красивой природой заповедника, познакомитесь с необычным храмом всех религий, узнаете о личности его основателя и побываете в дивном Свияжске, где черпают вдохновение многие творческие люди.
11580 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм

Что вас ожидает

Раифский монастырь – выставочный зал скульптур под открытым небом
Я расскажу вам, почему монастырь, в котором живут и творят профессиональные скульптор и художник, находится в девственных лесах Волжско-Камского заповедника. Вы посетите храмы и Раифское озеро, рассмотрите скульптуры послушника монастыря и чудотворную икону Грузинской Божией Матери. Сможете узнать время по монастырским Солнечным часам, набрать воды в Водосвятной часовне и посетить выставку картин Михаила Нефедова.

Остров-град Свияжск
Музей-заповедник Остров-град Свияжск – это живописный «уездный» город с музеями и монастырями, ярмарками и фестивалями, знаменитой свияжской ухой. Очарованные дивной красотой этих мест, сюда вновь и вновь возвращаются художники, режиссеры и простые люди в поисках вдохновения и душевного спокойствия. Я расскажу вам историю града, удивительную и парадоксальную, такую же, как биография свияжского художника Геннадия Архиреева. Вы прогуляетесь по улочкам и площадям городка, посетите храмы, увидите деревянное чудо – Троицкую церковь, в которой, по преданию, молился Иван Грозный перед походом на Казань. Можно будет попить чая из самовара, примерить доспехи и пострелять из настоящих лука и арбалета в Ленивом Торжке. А в Троицкой галерее – прикоснуться к творчеству современных свияжских художников.

Вселенский Храм – храм всех религий
Я расскажу вам, как одному человеку – скульптору, художнику и целителю Ильдару Ханову – удалось воплотить идею объединения мировых религий в одном месте на берегу Волги. Храм всех религий объединил под одной «крышей» 16 культовых сооружений цивилизаций прошлого и настоящего. Я расскажу вам, какой путь прошла эта идея от замысла до ее воплощения, о философии единобожия, о личности самого основателя и цели, которую он перед собой ставил, реализуя это проект.

Организационные детали

Экскурсия начинается и завершается в Казани.

Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Лариса
Лариса
Я аккредитованный гид по Свияжску и Казани! Мне 54 года. Преподаватель географии и краеведения. Долго работала в школе. Нашла свое призвании в работе экскурсовода. Увлекаюсь живописью. Мне будет приятно показать и рассказать Вам о своих любимых местах на казанской земле!
Напишите мне

Лариса проводит ещё 1 экскурсию

Речная экскурсия в остров-град СвияжскРечная экскурсия в остров-град СвияжскРечная экскурсия в остров-град Свияжск
От 7500 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
На небольшой моторной лодке с настоящим капитаном мы проедем к красивому острову Буяну, на котором расположен град Свияжск — колыбель православия на Казанской Земле! На прогулке по улицам старинного, живописного острова я расскажу об основании града, о его роли в исторических событиях прошлого, его монастырях и других памятниках древнерусской архитектуры.

Исторические экскурсии в Свияжске

Остров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град Свияжск
5850 за экскурсию
5 часов
5 отзывов
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Свияжск — живописный и тихий остров вверх по Волге, который сможет рассказать об эволюции Русской государственности эпохи Ивана Грозного и амбициях молодого царя. На прогулке вы исследуете это место, услышите его историю и рассмотрите уникальные фресковые росписи 16 века.
Сказочный Свияжск и Храм всех религийСказочный Свияжск и Храм всех религийСказочный Свияжск и Храм всех религий
800 за человека
5 часов
4 отзыва
Посетить центр православного Заволжья и познакомиться с самым необычным храмом Казани
Остров-град Свияжск — единственное место в России, где на небольшом участке земли сосредоточено невероятное количество церквей и монастырей, многие из которых застали эпоху Ивана Грозного. Здесь вы насладитесь непередаваемой гармонией идиллических пейзажей Заволжья и русского храмового зодчества, вспомните русские сказки и познакомитесь с народными ремеслами. А после встретитесь с современным архитектурным шедевром — пестрым Храмом всех религий, в котором органично сочетаются культовые сооружения разных конфессий.
В сказочный Свияжск с историкомВ сказочный Свияжск с историкомВ сказочный Свияжск с историком
5630 за экскурсию
5 часов
Путешествие на остров Буян
Остров-град Свияжск — беспрецедентный проект Ивана Грозного, реализация которого положила конец неудачным попыткам взятия Казани и привела к включению Казанского ханства в состав Русского государства. Первый христианский город на татарской земле прошел непростой путь от опорного пункта и средоточия величественных храмов до места, где творились ужасы красного террора и сталинских репрессий. Посетив памятник, вы окажетесь у истоков слияния двух культур и погрузитесь в атмосферу особой исторической и духовной концентрации.

Выбирайте и другие экскурсии в Свияжске

История и архитектураНа автобусеВ другой городИндивидуальныеЗа городомНа автомобилеГрупповыеВсеНа кораблике