Свияжск - Форпост Ивана Грозного

Свияжск стал форпостом для войск Ивана Грозного во времена казанских походов

Свияжск стал форпостом для войск Ивана Грозного во времена казанских походов.

Приглашаю вас на экскурсию по местам русской старины — каменным храмам и деревянным церквям, построенным в удивительно красивом уголке нашей страны на небольшом острове.
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Остров-град Свияжск — форпост Ивана Грозного для взятия Казани. Это, когда то неприступная средневековая крепость, имеет уникальную историю своего строительства. Об этом нам до сих пор напоминает деревянная Троицкая церковь, построенная одновременно с городом. Великолепные каменные храмы 16 века, шедевр псковских зодчих, можно разглядеть за несколько километров подъезжая К Свияжску. Много славных и трагических моментов пережил город на протяжении многих веков, то и дело вовлеченный в переломные моменты истории страны. Сейчас Свияжск переживает этапы своего возрождения и являет собой не только город с богатой историей, но и уголок с удивительно красивой природой и ландшафтом. И если Вы хотите лучше узнать историю Казанского края то обязательно нужно посетить этот удивительный остров. .

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Свияжск
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Экскурсионный транспорт
  • Входные билеты на остров и в музеи
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Елена Л.
Елена Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Еще несколько похожих предложений в Свияжске

Остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-10 чел.
Остров-град Свияжск
Свияжск - исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу
Ежедневно
Остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
12
5 850
за 1-8 чел.
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
История острова-града Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5 600
за 1-3 чел.
История острова-града Свияжск
Свияжск - уникальный город-крепость, ставший центром православия Поволжья
Каждый день
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 200
за 1 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Обзорная 6-часовая автобусная экскурсия из центра Казани на остров-град Свияжск и визит в Храм всех...
Ежедневно в 11:00
Индивидуальная экскурсия в Свияжск на катере с гидом
Индивидуальная экскурсия
17 000
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Свияжск на катере с гидом
Отправляйтесь в остров-град Свияжск на катере с ветерком
По договоренности
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-5 чел.
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск
Ежедневно по договоренности
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
16
3ч 30м
8 900
за 1-6 чел.
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
2
11 700
за 1-4 чел.
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Индивидуальная экскурсия
5
2
11 900
за 1-6 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
4.6
8
1 500
за 1 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
ежедневно в 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Свияжске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Свияжске
🇷🇺