Экскурсии в Успенский собор Свияжска

Найдено 3 экскурсии в категории «Успенский Собор» в Свияжске, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров-град Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000 за экскурсию
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Начало: В пригороде Казани
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200 за всё до 5 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
31 отзыв
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Расим
    26 мая 2024
    Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Хорошая экскурсия, много интересной информации в автобусе, удачный маршрут. Хорошо бы учитывать ситуацию с пробками, чтобы задержаться, например, в Раифском монастыре, если нет пробок.
  • С
    Софья
    11 мая 2024
    Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Экскурсия понравилась очень, конечно рекомендую.
  • В
    Виктор
    2 мая 2024
    Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Отличная экскурсионная компания, все профессионально, все интересно!
  • О
    Ольга
    6 августа 2023
    Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Прекрасная экскурсия,профессиональный капитан и отличный экскурсовод. Все в восторге)
  • Т
    Татьяна
    6 июля 2023
    Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Лариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере и узнали много, прекрасно провели
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    время на острове. Впечатлились Свияжском, его историей и современностью. На автобусе с большой группой - не такой кайф. Приехали на причал на такси, обратно вернулись на электричке. Нас доставили под расписание. Не из центра города, но оно того стоило, точно. Если бы позволила погода, нас бы еще на пляж отвезли. Мне жаль только, что еще за парочкой оладушек не вернулась)) Говорите путешественником, чтоб брали сразу по три! Лариса и Капитан, спасибо огромное! На фото - это наш кораблик нас ожидает пока мы гуляем

    Лариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере иЛариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере иЛариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере и
  • Е
    Евгения
    2 февраля 2023
    Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Самое незабываемое — это маршрут! Мы с Владивостока, таких огромных рек у нас нет. Поэтому путешествие по Волге до острова
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    Свияжск нас очень впечатлило. Виды с акватории Волги — неописуемы! Спасибо Ларисе и её мужу капитану за то, что дали насладиться этой экскурсией в полном объеме! Лариса провела нас по всему острову, рассказывая интересные и значимые факты не только из древних времен, но и из нашей современности. Отдельное спасибо невестке Ларисы за помощь в розыске забытом нами на перроне рюкзаке! Не забудем эту экскурсию никогда! Вспоминаем её частенько с теплотой и благодарностью!

    Самое незабываемое — это маршрут! Мы с Владивостока, таких огромных рек у нас нет. Поэтому путешествиеСамое незабываемое — это маршрут! Мы с Владивостока, таких огромных рек у нас нет. Поэтому путешествие

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Успенский Собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Остров-град Свияжск
  2. Речная экскурсия в остров-град Свияжск
  3. Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Троицкая деревянная церковь
  2. Успенский Собор
  3. Храм Всех Религий
  4. Раифский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июне 2024
Сейчас в Свияжске в категории "Успенский Собор" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 12 200. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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