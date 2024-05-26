1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
3.5 часа
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Начало: В пригороде Казани
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРасим26 мая 2024Хорошая экскурсия, много интересной информации в автобусе, удачный маршрут. Хорошо бы учитывать ситуацию с пробками, чтобы задержаться, например, в Раифском монастыре, если нет пробок.
- ССофья11 мая 2024Экскурсия понравилась очень, конечно рекомендую.
- ВВиктор2 мая 2024Отличная экскурсионная компания, все профессионально, все интересно!
- ООльга6 августа 2023Прекрасная экскурсия,профессиональный капитан и отличный экскурсовод. Все в восторге)
- ТТатьяна6 июля 2023Лариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере и узнали много, прекрасно провели
- ЕЕвгения2 февраля 2023Самое незабываемое — это маршрут! Мы с Владивостока, таких огромных рек у нас нет. Поэтому путешествие по Волге до острова
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Успенский Собор»
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