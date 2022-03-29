Это путешествие происходит в отдаленный труднодоступный регион Северного Урала. Все мероприятия во время путешествия зависят от погодных условий и общего состояния группы.

Фактический ход похода может отличаться от заявленного. Направление маршрута (Перевал Дятлова - Маньпупунер или Маньпупунер-перевал Дятлова) будет известно участникам похода только перед вылетом, будет зависеть от погодных условий и логистики полета, определяется туроператором.

Чтобы полностью погрузиться в походную жизнь, вы самостоятельно заботитесь о себе и общем походном быте. По дежурству помогаете инструктору готовить еду, моете свою личную посуда и (по дежурству) котелок, носите воду, помогаете навести порядок в лагере перед тем как покинуть его и т.д. Инструктор - ваш проводник и помощник. Он вам покажет, научит, но делать все вы будете сами.

Встречи с заявленными представителями животного мира не гарантированы. Но как показывает практика, даже туристы прилетающие на плато на один день видят куропаток, зайцев и даже медведей. А туристы идущие в горы на неделю обязательно встречают в пути самых разных животных, в том числе оленей, росомах, лис.

В ручьях вода чистая и вкусная, пить можно некипяченой.Нужны емкости с собой – большая для лагеря (5 литров, набирать воду из ручьев), маленькая в дорогу (1 литр).

Стремитесь к тому, чтобы общий вес вашего рюкзака был не более 22 кг для мужчин, для девушек не более 18-20 кг. Чем меньше – тем лучше. Мы рекомендуем тщательно продумать экипировку и использовать снаряжение, специально разработанное для треккинга (начиная от верхней одежды, рюкзака и вплоть до носков и термобелья).

Возможны задержки вылета из-за погодных условий в горах, перенос вылета на 1-3 и более дней. Мы рекомендуем не покупать обратный билет заранее, либо покупать его с открытой датой.

ВНИМАНИЕ!

В случае невозможности обеспечить перелет на вертолете по погодным условиям и крайне неблагоприятном прогнозе на ближайшие несколько дней эвакуация с маршрута может быть выполнена водным транспортом (судно на воздушной подушке) по реке Печора, либо наземным транспортом (вездеход). Это случается нечасто, но тем не менее к этому нужно быть готовыми и понимать, что это делается прежде всего в целях обеспечения безопасности туристов, в случае штормовой погоды и неблагоприятного прогноза на ближайшие несколько дней (за многолетнюю историю нашей работы такая ситуация случалась лишь трижды). Ожидание вертолета в случае нелетной погоды может длится 1-2, реже 3-4 дня (это случается нечасто но тем не менее это возможно). Мы прикладываем максимум усилий для возвращения туристов на большую землю, погодные сводки запрашиваются ежечасно, пилоты дежурят на аэродроме ежедневно, мы поддерживаем связь с туристами через спутниковый трекер и информируем их родственников о ситуации. А благодаря установленным на маршруте горным приютам ожидание вертолета происходит не под открытым небом, а в тёплом горном модуле.