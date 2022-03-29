Отдаленный и труднодоступный Северный Урал хранит в себе много легенд, тайн, загадок и шаманских мест. Вы увидите одну из известнейших вершин Урала, гору Отортен, на которой располагаются каменные ворота и горное озеро. Отправитесь к одному их семи чудес России, геологическому памятнику – Маньпупунер. И даже доберетесь до перевала Дятлова – места, тайны которого до сих пор не раскрыты.
В августе и сентябре возможно проведение похода по индивидуальному заказу для групп от 8 человек, готовых к нестабильным погодным условиям.
Накануне вечером или в день вылета в 8:30 ч. утра проверка всего необходимого снаряжения.
08:50 сбор в Троицко-Печорске у гостиницы Печора.
08:50-09:00 переезд на автобусе на вертолетную площадку.
09:00-09:20 регистрация на рейс, инструктаж.
09-30-10:40 перелет вертолетом на плато Маньпупунёр.
10:40-13:40 обзорная экскурсия на плато.
13:40-16:40 переход в горный лагерь на Вологодской грани (может быть заменен перелетом на вертолете в зависимости от погодных условий и состояния тропы).
Ужин.
Ночёвка в горных модулях или в палатках.
Переход до горного лагеря «Европа-Азия» (может быть заменен перелетом на вертолете в первый день, в зависимости от погодных условий и состояния тропы, это самый грязный участок).
Ночёвка в горном модуле или в палатках.
Продолжение маршрута.
По пути встретится памятник под названием «Бочка», сложенный из металлолома.
Дорога проходит по заболоченным местам.
На подъёмах идти достаточно тяжело, но это компенсируется отличными видами.
Ночевка в горном лагере «Щебёнка» в модуле или в палатках.
Подъём на г. Яныгхачечахль, спуск к водоразделу рек Маньская Волосница и Сульпа.
Подъем на гору Щебенка.
Ночёвка в горном модуле или в палатках.
Переход в горный лагерь Отортен, расположенный на плато над озером Лунтхусаптур – «озеро Гусиного Гнезда».
Ночёвка в горном модуле или в палатках.
Радиальный выход на гору Отортен.
Если будет жарко, можно искупаться в настоящем горном озере.
Вода в нём холодная, но настоящие туристы купаются.
Переход до перевала Дятлова.
Обсуждение версий гибели группы.
Ночёвка в палатках.
Возвращение на вертолёте в пгт. Троицко-Печорск.
Обратный трансфер в Ухту на автобусе или на самолете в Сыктывкар (откуда есть ночные и утренние рейсы в Москву и Петербург).
В случае если маршрут 1 и 2 дня пролетаем на вертолете, добавляется дополнительный день отдыха на Отортене, для радиальных прогулок налегке по окрестностям.
Возможны задержки вылета из-за погодных условий в горах, перенос вылета на 1-3 и более дней. Мы рекомендуем не покупать обратный билет заранее, либо покупать его с открытой датой.
1. рюкзак объемом не менее 65-70 литров, с анатомической спинкой и обязательно с чехлом от дождя, а для дополнительной фиксации чехла, в запасе необходимо иметь фиксирующую резинку; Одежду укладывать в гермомешок, который уже укладывается в рюкзак;
2. спальный мешок с температурой комфорта не ниже -5 (минус пять) градусов С;
3. туристический коврик;
4. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), желательно металлические — алюминий, тонкая жесть или титан.
5. средства личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, салфетки и туалетная бумага);
6. трекинговые палки 1 комплект (2 штуки).
7. головной убор – желательно 2 штуки — один тёплый, другой легкий;
8. ветрозащитная куртка и штаны из мембраны;
9. термобельё, 2 комплекта, (одно теплое и одно тонкое);
10. теплая флисовая кофта — быстро сохнет, причем может высохнуть прямо на Вас;
11. перчатки рабочие;
12. трекинговые ботинки или кроссовки для трекинга (не кожаные). Непромокаемые носки с мембраной. Обувь должна быть на 1-2 размера больше, чтобы нога в туристических носках свободно себя чувствовала, при длинных переходах ноги отекают, и обувь начинает натирать;
14. котелок 1 литр (по желанию)
15. штаны легкие быстросохнущие;
16. легкая быстросохнущая футболка;
17. ёмкости для воды – 1 и 5 литровые, пластиковые;
18. шнур или веревка диаметром 1-2 мм и длиной 3-5 метров;
19. фотоаппарат с дополнительной батареей или небольшая, портативная солнечная батарея, для зарядки гаджетов;
20. часы, навигатор, спутниковый телефон – по желанию, т.к. это есть у инструктора;
21. налобный фонарь + комплект батареек;
22. индивидуальная аптечка;
23. спортивный свисток;
24. очки солнцезащитные;
25. нитка (шелковая или толстая суровая), иголка, наперсток;
26. репеллент от комаров, мошки (от клещей не надо, в горах их нет), накомарник;
27. легкие и самые простые сланцы;
28. солнцезащитный крем;
29. дождевик;
30. палатка.
Погода за день может несколько раз поменяться от жары до ливня. За неделю вы увидите солнце и дождь, туманы и радугу, облака стелющиеся по земле и звездное небо. Какая бы ни была погода, красота природы Северного Урала никого не оставит равнодушным!
ЖАРА:
Солнечная погода, безветрие , температура 25-28 градусов. На вас остается тонкое термобелье или футболка, легкие штаны, кепка или легкая шапка, солнцезащитные очки. Шорты не нужны. В безветрие могут быть комары и мошка (клещей нет).
ТЕПЛО:
Солнечная погода с ветром. Комаров при ветре в горах сдувает, они отсиживаются в траве. В лесной зоне комары будут, но они не так надоедливы , как в тайге. На солнце жарко, но только оно спрячется за облаками, становится прохладно. Тонкое термобелье будет кстати.
ХОЛОДНО, ТУМАН, ДОЖДЬ ВЕТЕР (УРАГАН):
В зависимости от силы ветра и дождя может быть очень мокро и холодно, а может быть вполне терпимо под мембранным ветро-влагозащитным костюмом. Под костюм тонкое термобелье и толстовка. Также необходимы перчатки и шапка.
Погода за день может несколько раз поменяться от жары до ливня и опять жары. Тот, кто был на Эльбрусе, Тибете и других замечательных местах не думайте, что горы Северного Урала – это горы для «детского» похода. Кто так думает, потом, как правило, больше всего и страдают от неправильной экипировки или нехватки обычной физ. подготовки.
6:30 Подъем дежурных.
7:00 Подъем всех.
7.30 – 8:00 Завтрак.
9:00 Уборка территории, сбор лагеря, выход на маршрут.
13:00 – 14:00 Обед.
17:00 – 18:00 Окончание дневного маршрута.
Обустройство лагеря.
19:00 – 19:30 Ужин. Ремонт инвентаря. Свободное время.
До города Ухта в республике Коми можно добраться на самолете и на поезде. Ежедневные прямые рейсы Москва-Ухта выполняет авиакомпания Utair.
Также можно добраться до Сыктывкара, туда есть рейсы из Москвы и Петербурга от разных авиакомпаний. Из Сыктывкара прямо до вертолетной площадки Троицко-Печорска организуем трансфер на самолете L410, 1,2 часа полета, 3500 руб. билет в одну сторону, по субботам в 8ч. утра из г. Сыктывкар в Троицко-Печорск и по воскресеньям в 21ч.из Троицко-Печорска в Сыктывкар. (состыкован с нашими вертолетными рейсами).
Вертолетные рейсы выполняются по пятницам, субботам и воскресеньям, вы можете выбрать любой день для заброски и возвращения. Традиционно поход проводится с воскресенья по воскресенье, но вы можете прилететь например в пятницу и пару лишних дней прожить в одном из горных приютов.
Это путешествие происходит в отдаленный труднодоступный регион Северного Урала. Все мероприятия во время путешествия зависят от погодных условий и общего состояния группы.
Фактический ход похода может отличаться от заявленного. Направление маршрута (Перевал Дятлова - Маньпупунер или Маньпупунер-перевал Дятлова) будет известно участникам похода только перед вылетом, будет зависеть от погодных условий и логистики полета, определяется туроператором.
Чтобы полностью погрузиться в походную жизнь, вы самостоятельно заботитесь о себе и общем походном быте. По дежурству помогаете инструктору готовить еду, моете свою личную посуда и (по дежурству) котелок, носите воду, помогаете навести порядок в лагере перед тем как покинуть его и т.д. Инструктор - ваш проводник и помощник. Он вам покажет, научит, но делать все вы будете сами.
Встречи с заявленными представителями животного мира не гарантированы. Но как показывает практика, даже туристы прилетающие на плато на один день видят куропаток, зайцев и даже медведей. А туристы идущие в горы на неделю обязательно встречают в пути самых разных животных, в том числе оленей, росомах, лис.
В ручьях вода чистая и вкусная, пить можно некипяченой.Нужны емкости с собой – большая для лагеря (5 литров, набирать воду из ручьев), маленькая в дорогу (1 литр).
Стремитесь к тому, чтобы общий вес вашего рюкзака был не более 22 кг для мужчин, для девушек не более 18-20 кг. Чем меньше – тем лучше. Мы рекомендуем тщательно продумать экипировку и использовать снаряжение, специально разработанное для треккинга (начиная от верхней одежды, рюкзака и вплоть до носков и термобелья).
Возможны задержки вылета из-за погодных условий в горах, перенос вылета на 1-3 и более дней. Мы рекомендуем не покупать обратный билет заранее, либо покупать его с открытой датой.
ВНИМАНИЕ!
В случае невозможности обеспечить перелет на вертолете по погодным условиям и крайне неблагоприятном прогнозе на ближайшие несколько дней эвакуация с маршрута может быть выполнена водным транспортом (судно на воздушной подушке) по реке Печора, либо наземным транспортом (вездеход). Это случается нечасто, но тем не менее к этому нужно быть готовыми и понимать, что это делается прежде всего в целях обеспечения безопасности туристов, в случае штормовой погоды и неблагоприятного прогноза на ближайшие несколько дней (за многолетнюю историю нашей работы такая ситуация случалась лишь трижды). Ожидание вертолета в случае нелетной погоды может длится 1-2, реже 3-4 дня (это случается нечасто но тем не менее это возможно). Мы прикладываем максимум усилий для возвращения туристов на большую землю, погодные сводки запрашиваются ежечасно, пилоты дежурят на аэродроме ежедневно, мы поддерживаем связь с туристами через спутниковый трекер и информируем их родственников о ситуации. А благодаря установленным на маршруте горным приютам ожидание вертолета происходит не под открытым небом, а в тёплом горном модуле.
Тур стартует в Троицко-Печорске от гостиницы Печора, по воскресеньям в 8.30 утра.
Трансфер из г. Ухта или г. Сыктывкар организуется по запросу и оплачивается отдельно.
В Ухте накануне вылета встречаем московские или петербургские рейсы. Если вы ночуете в Ухте – можем организовать индивидуальный трансфер в день вылета в 6ч. утра. В Ухте рекомендуем гостиницы «Сердолик» 3* или «Статус» 4*, обе гостиницы предоставляют горячий ранний завтрак.
Трансфер из аэропорта г. Ухта до Троицко-Печорска 2,5 ч. на автобусе (1000 руб. в одну сторону).
Трансфер из аэропорта Сыктывкара -самолет L410 прямо до вертолетной площадки в Троицко-Печорске, вылет по субботам в 8:30 ч., обратно в воскресенье вечером, около 21ч. (стыкуется с вертолетным рейсом), стоимость 3500 руб. в одну сторону.
Можно стартовать в Ухте, а в воскресенье вечерним самолетом улететь в Сыктывкар, или наоборот.
По запросу забронируем гостиницу в Троицко-Печорске (без звезд, удобства в номере, от 1400 руб. в сутки).
Прямые рейсы в Ухту из Москвы и Петербурга выполняют авиакомпании Ютейр и "Северсталь", в Сыктывкар есть прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нарьян-Мара и т.д.