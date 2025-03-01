А Александр Добро пожаловать в Сыктывкар Наивысшие рекомендации! Если хотите прикоснуться к истории Сыктывкара и Коми, увидеть все события глазами человека влюблённого в свой край - то Игорь Алексеевич тот кто вам в этом поможет. Спасибо вам большое

Д Дмитрий Добро пожаловать в Сыктывкар Игорь - отличный рассказчик, с удовольствием прогулялся бы с ним еще раз по другим уголкам Сыктывкара. спасибо!

Н Наталья Добро пожаловать в Сыктывкар Шикарная экскурсия, одна из лучших в наших многочисленных поездках.

Е Елена Храмы, которые мы потеряли Великолепная экскурсия. Интереснейшая информация.

О Олег Горное путешествие: Маньпупунёр - Отортэн - Перевал Дятлова Менеджеры осуществляют поддержку на должном уровне. Умеют грамотно разрулить любые непонятки;)

О Олег Плато Маньпупунер. Вертолетная экскурсия в горы Тур восхитительный! Эмоции затмевают цену;))) Конечно, есть некоторые нюансы, связанные с относительной недоступностью места. Однако, обо всем предупреждают. Организовано все было очень хорошо.

М Мария Горное путешествие: Маньпупунёр - Отортэн - Перевал Дятлова Грамотные гиды, красивейшее места.

Н Надежда Горное путешествие: Маньпупунёр - Отортэн - Перевал Дятлова Дмитрию и Людмиле респект. Молодцы. Спасибо!