Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Сыктывкар
Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом
Начало: На ул. Орджоникидзе
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре
Познакомьтесь с уникальными коми орнаментами и советскими панно в Сыктывкаре. Погрузитесь в атмосферу города и его культурное наследие
Начало: В Кировском парке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Храмы, которые мы потеряли
Откройте для себя историю исчезнувших храмов Сыктывкара. Прогулка по паркам и площадям города с рассказами о судьбах святынь
Начало: В районе Кировского парка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
