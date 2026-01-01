Вы осмотрите архитектуру и парки Тамбова, посетите Мичуринск и прикоснетесь к искусству в музее-заповеднике Рахманинова.
В туристическом маршруте «Русские усадьбы на рубеже веков» представлено сохранившееся историко-культурное наследие дворянских гнезд Тамбовщины с их духовными традициями, скульптурным убранством, культовыми сооружениями и садово-парковыми ансамблями.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Тамбову, усадьба Асеевых
Прибытие в Тамбов.
Самостоятельное размещение в гостинице.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Раннее заселение возможно при наличии свободных номеров.
12:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Славянская».
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Азимут».
13:15 Обед.
14:00 Экскурсия по Тамбову — старому купеческому городу, интересному и влекущему своими загадками и историей, с уникальными достопримечательностями.
Вы полюбуетесь роскошными усадьбами русского модерна, памятниками архитектуры, хранящими истории не только тамбовского казначея, но и купца, дворянина и простого обывателя: улицы Гимназическая, Наместническая, Большой Астраханский тракт.
А потом отправимся по Набережной улице, которая с недавнего времени стала пешеходной и тянется вдоль канала Цны почти 5 км.
Здесь известный на всю Россию памятник «Тамбовский мужик» — трехметровая скульптура землепашца, а также величественно возвышаются скульптуры писателя и нашего земляка С. Н. Сергеева-Ценского, композитора С. В. Рахманинова.
Городская и церковная архитектура, самый известный Спасо-Преображенский кафедральный собор с величественной многоярусной колокольней, польский Римско-католический костел — единственный в Черноземье, Казанский собор, стены которого расписаны в технике «гризайль».
С легендами и сказаниями о тамбовской земле Вы познакомитесь в парке «Ахлебиновская роща», расположенном на окраине города (в весеннее-летний период)
16:00 Парк музейного комплекса «Усадьбы Асеевых». Экскурсия по парку.
Главный усадебный дом поражает соразмерностью и изяществом всех своих элементов: он легкий, красивый, с несимметричными фасадами и крайне интересными декоративными решениями. Усадьба была полностью отреставрирована и открыта для посетителей в 2014 г.
Парк — отдельная гордость Асеевской усадьбы. Здесь растут старинные двухсотлетние деревья — липы, вязы, дубы, сосны, журчат фонтаны, томно глядят в небытие равнодушные скульптуры. Весной разносится аромат акации и жимолости, в знойный день встречает прохладой тень от кроны тополя и голубой ели.
Главный долгожитель парка — дуб черешчатый, которому, по мнению ученых, более 225 лет.
Экскурсия в главный дом усадьбы.
Окончание программы.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Музей-заповедник С.В. Рахманинова
Завтрак в гостинице.
08:40 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Азимут».
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Славянская».
Отправление в музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка» (в пути ~ 2 часа 30 мин).
Экскурсия в единственный в мире музей-усадьбу великого русского музыканта С. В. Рахманинова.
Сергей Васильевич Рахманинов — композитор, пианист и дирижёр, завоевавший мировую известность и признание.
В период с 1890 по 1917 год С. В. Рахманинов проводил в усадьбе почти каждую весну, лето, а часто и осень. Именно в Ивановке были задуманы, созданы или доработаны наиболее значительные его музыкальные произведения.
В настоящее время музей-усадьба представляет собой живописный центр: дом-музей Рахманинова, восстановленный парк, историческая летняя эстрада, жилой флигель. Усадьба имеет необыкновенную ауру — здесь все дышит музыкой и вдохновением.
Дом-музей С. В. Рахманинова — центр притяжения музыкальной элиты, место проведения концертов и творческих вечеров.
Ежегодно сюда приезжают пианисты из Японии, Англии, Германии — участники международного музыкального фестиваля им. С. В. Рахманинова.
14:00 Отправление в Тамбов.
16:00 Ужин.
Экскурсия по Мичуринску, Боголюбский кафедральный собор. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Выселение.
11:20 Встреча с сопровождающим в холле гостиницы «Славянская».
11:40 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Азимут».
12:00 Обед.
13:00 Отъезд в Мичуринск.
14:00 Экскурсия по городу с посещением Боголюбского кафедрального собора постройки 19 века.
Из любой точки Мичуринска видна Ильинская церковь, своим шпилем напоминающая Петропавловский собор — шедевр творения итальянских зодчих.
Своим названием город обязан известному всему миру селекционеру, биологу Ивану Мичурину. Город был переименован в его честь еще при жизни.
Мичуринский университет известен по всей России и сейчас выпускает лучших специалистов- биологов и ведет обширную научную работу.
Могила ученого Мичурина тоже здесь, на территории коллекционного питомника, напротив основного корпуса университета. На гранитной плите две бронзовые ветви яблони с плодами и пальмовая ветвь как олицетворение признания за вклад ученого. И, конечно, девиз жизни ученого, который мы часто произносим «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача».
Внешний осмотр во время экскурсии:
- Боголюбский собор;
- Ильинская церковь;
- Мичуринский драматический театр;
- дом-музей И. В. Мичурина;
- Агробиостанция;
- Литературно-музыкальный музей князей Голициных;
- кинотеатр «Октябрь»;
- Парк культуры;
- мемориал Защитникам Отечества;
- памятник матросу Филиппову;
- водонапорная башня;
- Троицкий мужской монастырь;
- музей-усадьба народного художника А. Герасимова.
16:30 Ужин.
17:30 Окончание программы на ж/д вокзале (Уральский, Воронежский) по требованию (Мичуринск).
19:00 Окончание программы на жд вокзале г. Тамбова.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тамбов на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница «Славянская» 3* (г. Тамбов, ул. Кавалерийская 18а):
|Двухместный «стандарт» с раздельными кроватями
|24 900
|Двухместный «стандарт», семейная кровать
|24 900
|Одноместный «стандарт»
|29 600
Доп. сутки, двухместный «стандарт» с раздельными кроватями, с завтраком
|6 500
Доп. сутки, двухместный «стандарт», семейная кровать, с завтраком
|6 500
|Доп. сутки, одноместный «стандарт», с завтраком
|5 800
|Гостиница «Азимут» 4* (г. Тамбов, ул. М. Горького, 17/129):
|Двухместный «стандарт» с раздельными кроватями
|25 100
|Двухместный «стандарт», семейная кровать
|25 100
|Одноместный «стандарт»
|31 000
Доп. сутки, двухместный «стандарт» с раздельными кроватями, с завтраком
|6 900
Доп. сутки, двухместный «стандарт», семейная кровать, с завтраком
|6 900
|Доп. сутки, одноместный «стандарт», с завтраком
|5 000
Варианты проживания
Гостиница «Azimut отель Тамбов»
Откройте для себя современный отель в самом сердце Тамбова — идеальное место для деловых поездок и туристических путешествий. Благодаря центральному расположению гости могут легко добраться до ключевых достопримечательностей и бизнес‑объектов города.
Отель предлагает 105 комфортабельных номеров разных категорий, а также широкий спектр услуг: фитнес‑зал с новейшим оборудованием (бесплатное посещение для гостей); многоуровневая парковка; зал для проведения мероприятий; кафе для завтраков в формате «шведский стол» (07:00–10:00).
Кафе расположено в торгово‑офисном центре «Галерея» и соединено с гостиничным комплексом удобным внутренним проходом. Особая изюминка пространства — стеклянный купол, создающий ощущение лёгкости и простора.
Гостиница «Славянская»
Гостиница «Славянская» в городе Тамбов это отель бизнес-класса, в котором будет приятно провести время каждому путнику.
Всего представлено семь категорий номерного фонда – от стандарта до люкса. В каждом имеются все необходимые удобства для личного использования: телефон, кондиционер, холодильник, мини-бар, гигиенические принадлежности и пр. Присутствует спутниковое телевидение и Wi-Fi.
Здесь же расположено кафе с аналогичным названием, в котором представлены к вниманию клиентов изысканные блюда русской и европейской кухни.
Отель предлагает размещение в самом центре, в 978 метрах от ж/д вокзала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в номере выбранной категории
- Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи по программе
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Тамбова и обратно
- Индивидуальная встреча на вокзале/в аэропорту Тамбова и трансфер до отеля в день приезда - 500 руб. /машина (до 3 человек), микроавтобус (3-8 человек) - 1200 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий.
Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Что еще необходимо знать о туре?
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Для гражданина РФ рекомендуется взять в путешествие путевку, паспорт (для детей до 14 лет – свидетельство о рождении), полис медицинского страхования для каждого участника поездки.
- При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
- Дети принимаются с любого возраста, но рекомендуемый возраст – от 12 лет.