1 день

Прибытие. Экскурсия по Тамбову, усадьба Асеевых

Прибытие в Тамбов.

Самостоятельное размещение в гостинице.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Раннее заселение возможно при наличии свободных номеров.

12:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Славянская».

12:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Державинская».

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Азимут».

13:15 Обед.

14:00 Экскурсия по Тамбову – старому купеческому городу, интересному и влекущему своими загадками и историей, с уникальными достопримечательностями.

Вы полюбуетесь роскошными усадьбами русского модерна, памятниками архитектуры, хранящими истории не только тамбовского казначея, но и купца, дворянина и простого обывателя: улицы Гимназическая, Наместническая, Большой Астраханский тракт.

А потом отправимся по Набережной улице, которая с недавнего времени стала пешеходной и тянется вдоль канала Цны почти 5 км.

Здесь известный на всю Россию памятник «Тамбовский мужик» – трехметровая скульптура землепашца, а также величественно возвышаются скульптуры писателя и нашего земляка С. Н. Сергеева - Ценского, композитора С. В. Рахманинова.

Городская и церковная архитектура, самый известный Спасо-Преображенский кафедральный собор с величественной многоярусной колокольней, польский Римско-католический костел – единственный в Черноземье, Казанский собор, стены которого расписаны в технике «гризайль». С легендами и сказаниями о тамбовской земле Вы познакомитесь в парке «Ахлебиновская роща», расположенному на окраине города (в весеннее-летний период).

16:00 Парк музейного комплекса «Усадьбы Асеевых».

Экскурсия по парку. Главный усадебный дом поражает соразмерностью и изяществом всех своих элементов: он легкий, красивый, с несимметричными фасадами и крайне интересными декоративными решениями. Усадьба была полностью отреставрирована и открыта для посетителей в 2014 г.

Парк – отдельная гордость Асеевской усадьбы. Здесь растут старинные двухсотлетние деревья – липы, вязы, дубы, сосны, журчат фонтаны, томно глядят в небытие равнодушные скульптуры.

Весной разносится аромат акации и жимолости, в знойный день встречает прохладой тень от кроны тополя и голубой ели. Главный долгожитель парка – дуб черешчатый, которому, по мнению ученых, более 225 лет.

Экскурсия в главный дом усадьбы.

Окончание туристического обслуживания.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160