Полезная информация о Тамбовской области
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Местное время в Тамбовской области
13:4928
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Тамбовская область
|По-английски
|Tambov Oblast
|Население города
|1 143 906 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow