Всё о Тамбовской области

Полезная информация о Тамбовской области

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Местное время в Тамбовской области
13:4928
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаТамбовская область
По-английскиTambov Oblast
Население города1 143 906 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Тамбовская область на карте

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