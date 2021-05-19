Полезная информация о Тарко-Сале
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Местное время в Тарко-Сале
02:3221
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Тарко-Сале
|По-английски
|Tarko-Sale
|Население города
|18 568 чел.
|Аэропорт
|Tarko-Sale TQL
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|21 м. от уровня моря
Где находится Тарко-Сале на карте
Тарко-Сале