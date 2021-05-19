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Полезная информация о Тарко-Сале

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Местное время в Тарко-Сале
02:3221
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаТарко-Сале
По-английскиTarko-Sale
Население города18 568 чел.
АэропортTarko-Sale TQL
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота21 м. от уровня моря

Где находится Тарко-Сале на карте

Тарко-Сале фото города
Тарко-Сале

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