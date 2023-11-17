«Семья Цветаевых» - театрализованный тур

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Ответы на вопросы
С первых минут путешествия вы погрузитесь в увлекательные рассказы о судьбах и творчестве Цветаевской семьи.

Рассказ будет вестись друзьями Дома поэтов в Трехпрудном переулке — поверьте, эти люди все делают с азартом и любовью!
«Семья Цветаевых» - театрализованный тур
«Семья Цветаевых» - театрализованный тур
«Семья Цветаевых» - театрализованный тур
«Семья Цветаевых» - театрализованный тур
«Семья Цветаевых» - театрализованный тур
«Семья Цветаевых» - театрализованный тур
«Семья Цветаевых» - театрализованный тур
«Семья Цветаевых» - театрализованный тур
Ближайшие даты:
17
ноя
24
ноя
8
дек
15
дек

Что вас ожидает:

  • Таруса
  • Тарусский музей Цветаевых
  • Памятник Марине Цветаевой
  • Дом поэтов в Трехпрудном переулке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • 8:00 — выезд от станции метро Аннино на небольшом, удобном автобусе. Доехав до Тарусы, первым делом мы позавтракаем, ибо поэт, художник и турист, по нашему мнению, голодным быть не должен.
  • 10:00 — завтрак. Подкрепившись, мы отправимся в Тарусский музей Цветаевых. Музей расположен в живописном месте стариной Тарусы, близ реки Оки, рядом с которой бьют чистейшие ледяные ключевые источники.
  • 11:00 - 12:00 — посещение Тарусского музея Цветаевых. После музея мы непременно спустимся к Оке, на берегу которой в середине 2000-х был установлен памятник Марине Цветаевой. Рядом же с памятником стоит деревце красной рябины, столь важное для поэта.
  • 12:00 - 14:00 (14:30) — прогулка к Оке. Нагулявшись и надышавшись свежим воздухом, мы отправимся обедать. После трапезы сядем в автобус и поедем в Москву.
  • 14:00 - 15:00 — выезд в Москву. По приезду прогуляемся по старым московским улочкам, местам детства Муси и Аси (так называли Марину и Анастасию Цветаевых в семье).
  • 17:00 - 19:00 — экскурсия-прогулка.
  • 19:00 - 20:00 — театрализованная программа в Доме поэтов.
  • 20:00 - 21:00 — ужин, чай с Цветаевским пирогом, рефлексия.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дорога от м. Антон в Тарусу, из Тарусы в центр Москвы, к месту начала московской части тура
  • Завтрак, обед, ужин (отведаем Цветаевский пирог Тарусы и Москвы)
  • Экскурсия по музею семьи Цветаевых в Тарусе
  • Экскурсия по Тарусе
  • Экскурсия по местам детства Цветаевых в Москве
  • Театрализованная программа в Доме поэтов в Трехпрудном переулке
  • Подарки
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Аннино, первый выход
Завершение: Дом поэтов, Трехпрудный переулок, дом 8
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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