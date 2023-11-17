С первых минут путешествия вы погрузитесь в увлекательные рассказы о судьбах и творчестве Цветаевской семьи.
Рассказ будет вестись друзьями Дома поэтов в Трехпрудном переулке — поверьте, эти люди все делают с азартом и любовью!
Рассказ будет вестись друзьями Дома поэтов в Трехпрудном переулке — поверьте, эти люди все делают с азартом и любовью!
Ближайшие даты:
17
ноя
ноя
24
ноя
ноя
8
дек
дек
15
дек
дек
Что вас ожидает:
- Таруса
- Тарусский музей Цветаевых
- Памятник Марине Цветаевой
- Дом поэтов в Трехпрудном переулке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- 8:00 — выезд от станции метро Аннино на небольшом, удобном автобусе. Доехав до Тарусы, первым делом мы позавтракаем, ибо поэт, художник и турист, по нашему мнению, голодным быть не должен.
- 10:00 — завтрак. Подкрепившись, мы отправимся в Тарусский музей Цветаевых. Музей расположен в живописном месте стариной Тарусы, близ реки Оки, рядом с которой бьют чистейшие ледяные ключевые источники.
- 11:00 - 12:00 — посещение Тарусского музея Цветаевых. После музея мы непременно спустимся к Оке, на берегу которой в середине 2000-х был установлен памятник Марине Цветаевой. Рядом же с памятником стоит деревце красной рябины, столь важное для поэта.
- 12:00 - 14:00 (14:30) — прогулка к Оке. Нагулявшись и надышавшись свежим воздухом, мы отправимся обедать. После трапезы сядем в автобус и поедем в Москву.
- 14:00 - 15:00 — выезд в Москву. По приезду прогуляемся по старым московским улочкам, местам детства Муси и Аси (так называли Марину и Анастасию Цветаевых в семье).
- 17:00 - 19:00 — экскурсия-прогулка.
- 19:00 - 20:00 — театрализованная программа в Доме поэтов.
- 20:00 - 21:00 — ужин, чай с Цветаевским пирогом, рефлексия.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Дорога от м. Антон в Тарусу, из Тарусы в центр Москвы, к месту начала московской части тура
- Завтрак, обед, ужин (отведаем Цветаевский пирог Тарусы и Москвы)
- Экскурсия по музею семьи Цветаевых в Тарусе
- Экскурсия по Тарусе
- Экскурсия по местам детства Цветаевых в Москве
- Театрализованная программа в Доме поэтов в Трехпрудном переулке
- Подарки
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Метро Аннино, первый выходЗавершение: Дом поэтов, Трехпрудный переулок, дом 8
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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