Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Тарусе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 1 отзыв 6 часов Индивидуальная до 5 чел. Лучший выбор Путешествие по старинному Серпухову и Тарусе Откройте для себя провинциальную Россию XIX века, посетив старинные церкви, музеи и исторические здания в Тарусе и Серпухове Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности 9 000 ₽ за всё до 5 чел. Пешая На машине 1 отзыв 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов Прогуляйтесь по старинным улочкам Серпухова, посетите древние монастыри и соборы, насладитесь историей и архитектурой города с профессиональным гидом Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 5 000 ₽ за всё до 10 чел. 1 отзыв 3 часа Индивидуальная до 5 чел. Экскурсия в Поленово из Тарусы Начало: по согласованию с гидом Расписание: Ежедневно с мая по сентябрь 8 500 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Тарусы Последние отзывы на экскурсии М Марина Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов Обзорная экскурсия по Серпухову была супер. Галина - прекрасный экскурсовод, высокий профессионал. Большое спасибо за отлично организованную и очень содержательную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Выездные»

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