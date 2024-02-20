6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПутешествие по старинному Серпухову и Тарусе
Откройте для себя провинциальную Россию XIX века, посетив старинные церкви, музеи и исторические здания в Тарусе и Серпухове
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Прогуляйтесь по старинным улочкам Серпухова, посетите древние монастыри и соборы, насладитесь историей и архитектурой города с профессиональным гидом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Поленово из Тарусы
Начало: по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с мая по сентябрь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 февраля 2024Обзорная экскурсия по Серпухову была супер. Галина - прекрасный экскурсовод, высокий профессионал. Большое спасибо за отлично организованную и очень содержательную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июле 2024
Сейчас в Тарусе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Тарусы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь