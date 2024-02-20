Выездные экскурсии из Тарусы

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Тарусе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Путешествие по старинному Серпухову и Тарусе
Откройте для себя провинциальную Россию XIX века, посетив старинные церкви, музеи и исторические здания в Тарусе и Серпухове
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Пешая
На машине
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Прогуляйтесь по старинным улочкам Серпухова, посетите древние монастыри и соборы, насладитесь историей и архитектурой города с профессиональным гидом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Поленово из Тарусы
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Поленово из Тарусы
Начало: по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с мая по сентябрь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
  2. Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
  3. Экскурсия в Поленово из Тарусы
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июле 2024
Сейчас в Тарусе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Тарусы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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