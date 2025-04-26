Мини-группа
до 1 чел.
Очарование купеческой Тарусы 19 века
Начало: Таруса ул Комсомольская д 13
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Таруса: город вдохновения
Таруса - город, где творили Поленов и отдыхали Цветаевы. Узнайте, почему этот уголок привлекает художников и писателей уже более века
Начало: Ул. Ленина, 22, Таруса
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
Сегодня в 13:00
3 мая в 13:00
8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Таруса - город, где оживают мечты
Откройте для себя Тарусу - место, где оживают легенды и вдохновение. Прогулка по старинным улочкам и живописным местам подарит незабываемые эмоции
Начало: Тарусская гостиная, Таруса, ул Розы Люксембург д 8
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Групповые»
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