Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Тарусе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 час Мини-группа до 1 чел. Очарование купеческой Тарусы 19 века Начало: Таруса ул Комсомольская д 13 1000 ₽ за человека 6 часов Мини-группа до 1 чел. Таруса: город вдохновения Таруса - город, где творили Поленов и отдыхали Цветаевы. Узнайте, почему этот уголок привлекает художников и писателей уже более века Начало: Ул. Ленина, 22, Таруса Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом 8000 ₽ за человека Пешая 2 часа Мини-группа до 1 чел. Таруса - город, где оживают мечты Откройте для себя Тарусу - место, где оживают легенды и вдохновение. Прогулка по старинным улочкам и живописным местам подарит незабываемые эмоции Начало: Тарусская гостиная, Таруса, ул Розы Люксембург д 8 5000 ₽ за человека Другие экскурсии Тарусы

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Групповые»

Забронируйте групповые экскурсии в Тарусе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Тарусы по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь