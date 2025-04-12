Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов

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Gidy Gorode Ваш гид в Тарусе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8150 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 10 отзывов 3 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Прогулка по Тарусе погрузит вас в колоритную российскую глубинку и поможет понять, почему этот провинциальный городок так любили Цветаева, Паустовский, Ахмадулина, другие художники и поэты. Одним из наиболее интересных пунктов экскурсии станет посещение Дома-музея семьи Цветаевых. Одноэтажное деревянное здание, известное под названием «дом Тьо», располагается на улице Розы Люксембург. В 1899 году оно было куплено дедом Марины Цветаевой и использовалось семейством для проживания в летнее время. Музей в его стенах открылся в 1992 году – в честь 100-летия со дня рождения Марины Цветаевой. Во время посещения музея вы можете познакомиться с творчеством отца Марины – В. И. Цветаева, который является основателем московского Музея изобразительных искусств им. Пушкина. Вы узнаете о его судьбе и других родных, включая Андрея и Валерию, Ариадну Эфон (дочь Марины Цветаевой) и «Тьо» (вторую жену деда поэтессы). В каждой комнате «дома Тьо» представлены воссозданные интерьеры, которые освещают те или иные особенности жизни семейства. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Собор Петра и Павла

Воскресенская гора

Церковь Воскресения Господня

Святой источник

Часовня Боголюбской Богоматери

Дома XIX столетия

Гостиный ряд

Дом Святослава Рихтера

Дом Николая Заболоцкого

Памятники Паустовскому и Белле Ахмадулиной

Кенотаф Марины Цветаевой

Дом-музей семьи Цветаевых Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов.

Входные билеты оплачиваются дополнительно. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.