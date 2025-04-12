Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов

Описание экскурсииПрогулка по Тарусе погрузит вас в колоритную российскую глубинку и поможет понять, почему этот провинциальный городок так любили Цветаева, Паустовский, Ахмадулина, другие художники и поэты. Одним из наиболее интересных пунктов экскурсии станет посещение Дома-музея семьи Цветаевых. Одноэтажное деревянное здание, известное под названием «дом Тьо», располагается на улице Розы Люксембург. В 1899 году оно было куплено дедом Марины Цветаевой и использовалось семейством для проживания в летнее время. Музей в его стенах открылся в 1992 году – в честь 100-летия со дня рождения Марины Цветаевой. Во время посещения музея вы можете познакомиться с творчеством отца Марины – В. И. Цветаева, который является основателем московского Музея изобразительных искусств им. Пушкина. Вы узнаете о его судьбе и других родных, включая Андрея и Валерию, Ариадну Эфон (дочь Марины Цветаевой) и «Тьо» (вторую жену деда поэтессы). В каждой комнате «дома Тьо» представлены воссозданные интерьеры, которые освещают те или иные особенности жизни семейства. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Петра и Павла
- Воскресенская гора
- Церковь Воскресения Господня
- Святой источник
- Часовня Боголюбской Богоматери
- Дома XIX столетия
- Гостиный ряд
- Дом Святослава Рихтера
- Дом Николая Заболоцкого
- Памятники Паустовскому и Белле Ахмадулиной
- Кенотаф Марины Цветаевой
- Дом-музей семьи Цветаевых
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
11.04. 2025. Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Людмиле Валерьевне за очень интересную. информационно- насыщенную и увлекательную экскурсию по Тарусе. История города, жителей города и отдыхающих поражают. Таруса удивительное место. Невольно разделяешь восхищение выдающихся деятелей этим удивительным местом. Остались очень приятные впечатления. Спасибо большое.
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M
Экскурсовод в музее Цаетаевой и экскурсовод по Тарусе Людмила очень понравились. Это влюбленные в свой город люди, профессиональные и знающие много интересного как о жизни Марины Цветаевой, так и других творческих личностей, которые жили или посещали Тарусу в разное время. Срасибо большое!
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Е
Выражаем благодарность экскурсоводу Светлане за прекрасную экскурсию, интересный рассказ и приятное проведение времени в обществе этой шедевральной леди!
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Э
Понравился экскурсовод Людмила
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Н
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С
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