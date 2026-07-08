Повседневные заботы и тревоги оставим дома и отправимся в путешествие по горам. За несколько часов пройдём 8–9 км по Мухинскому ущелью к каскадному водопаду. А затем окажемся на панорамной поляне с видом на вершины. Сделаем привал на скальном выступе и наслаждаться моментами отдыха и тишины на природе.
Описание экскурсии
Лесной подъём по широкой грунтовой дороге через тенистый смешанный лес.
Тропа вдоль русла ручья поведёт нас под шум воды среди горного ландшафта.
Каскадный водопад — сделаем первый привал, отдохнём, перекусим и пофотографируем.
Панорамный участок — поднимемся к открытой поляне или скальному выступу, откуда открывается лучший вид на ущелье и окружающие горы.
Возвращение по лесной дороге — после обеденного привала начнём спуск к точке старта.
Примерный тайминг
9:00 — старт маршрута
9:00–10:00 — вход в ущелье и лесной подъём
10:00–11:15 — тропа вдоль русла
11:15–11:35 — привал у водопада
11:35–12:35 — панорамный участок
12:35–13:00 — обеденный привал
13:00–14:00 — возвращение
14:00 — финиш у точки старта
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 8–9 км
- Сложность — средняя
- Перед выходом мы проведём инструктаж по технике безопасности
- В стоимость не входят питание, треккинговые палки и трансфер к началу маршрута
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00 и 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста через речку Муху
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Теберде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 804 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
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