читать дальше местность, не могу понять сколько времени занимает путь к определенному месту. Больше 2 х локаций и не получится посмотреть, очень много времени занимает дорога. Но это необходимо указать в объявлении.



У меня сложилось впечатление, что мы арендовали автомобиль с водителем. Вождение хорошее -это тоже важный момент, мы были с детьми.

Гид знает местность и как добраться до достопримечательностей. В объявлении было указано много локаций, но не сказано, что всего 2 из них входят в программу. Я как человек не знающий