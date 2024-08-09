Я родился и вырос на Домбае, очень люблю эти места и буду рад познакомить вас с ними. На своём премиум-внедорожнике я безопасно провезу вас по самым красивым и увлекательным маршрутам.
Вы увидите окружающие вечные снега и хвойные леса, ледники и озёра с ярко-бирюзовой водой, нарзаны и водопады. Подышите чистым воздухом и прикоснётесь к культуре горцев.
Вы увидите окружающие вечные снега и хвойные леса, ледники и озёра с ярко-бирюзовой водой, нарзаны и водопады. Подышите чистым воздухом и прикоснётесь к культуре горцев.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
В поездке из Теберды мы посетим самые яркие локации Карачаево-Черкеской Республики и при этом действительно успеем ими насладиться. Не будем спешить и проведём день с удовольствием и со вкусом!
- Ущелье Джамагъат. В его глубине находится городище — аланское поселение, основанное более 1000 лет назад. Именно про него писал Леромонтов в поэме «Хаджи-Абрек»: «Велик, богат аул Джамат, он никому не платит дани». Нарзанные источники. Тебердинские нарзаны находятся в живописном ущелье горной реки Джамагат на высоте более 1800 метров над уровнем моря.
- Сентинский храм. Расположен на отроге горного хребта на левом берегу Теберды, в окрестностях современного карачаевского аула Нижняя Теберда.
- Алибекское ущелье. Одно из самых знаменитых на Домбае. Своей популярностью в первую очередь обязано Алибекскому леднику. Рядом находятся Алибекский водопад, река Алибек, альплагерь Алибек и Турье озеро.
- Мухинское озеро. Это самый высокогорный водоём Мухинского ущелья (2960 м). Вокруг него открываются необычные виды, поскольку растительность отсутствует, а вода в озере меняет цвет в зависимости от времени суток и погодных условий.
- Ущелье Гоначхир. Оно начинается в 7 км от Домбайской поляны, у места слияния рек Аманауз и Гоначхир. Протяжённость его около 30 км до Клухорского перевала.
- Ущелье Домбай-Ульген и водопад Чучхур. 12-метровый каскад образован потоком одноимённой реки, давным-давно пробившей себе дорогу сквозь ущелье.
Организационные детали
- Поездка проходит на премиальном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado вместимостью до 5-6 человек
- Необходимо иметь при себе паспорт РФ
- На месте оплачивается экосбор национального парка, 200 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Домбае или в Теберде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — ваш гид в Теберде
Провёл экскурсии для 214 туристов
Я убеждён, что гид — это не просто человек, который проводит экскурсию по городу или региону. Нужно быть настоящим профессионалом, который знает все детали истории, интересные факты о культуре иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
9 авг 2024
Интересно, но не имеет никакого смысла если вы имеете свое авто, можно самому везде проехать, везде асфальт (по крайней мере где ездили мы)
Т
Татьяна
2 июл 2024
Гид знает местность и как добраться до достопримечательностей. В объявлении было указано много локаций, но не сказано, что всего 2 из них входят в программу. Я как человек не знающий
Оксана
9 июн 2024
Очень приятный человек и грамотный экскурсовод. Очень много рассказал нам про культуру и историю местных жителей. Красоты просто не реальные!!!!Однозначно рекомендую!!!!!
М
Мария
2 июн 2024
Проехали по ущелью до границы с Абхазией, по дороге реки, поляны, озера, ледники, горы, очень красиво. Ещё заехали на водопад Шумка, там надо долго вверх идти, до водопада не дошли, дорога плохая. 2 раза платили экосбор по 200р. Гид, он же водитель, немного рассказывал нам по дороге. Машина хорошая, удобная, нас было всего 3 человека.
Альберт
25 мар 2024
С Шерифом проехали по маршруту с местными достопримечательностями. Времени было достаточно даже чтобы поснимать с коптера. Машина ухоженная, разговор интересный, гид подсказал, что ещё можно посмотреть в окрестностях. Рекомендую)
М
Марина
9 мар 2024
Очень познавательная и комфортная поездка, водитель аккуратный, не спешил! Локации красивые, материал интересный, осталась довольна, буду рекомендовать Шерифа друзьям!