4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: В Домбае или в Теберде
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 950₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений9 августа 2024Интересно, но не имеет никакого смысла если вы имеете свое авто, можно самому везде проехать, везде асфальт (по крайней мере где ездили мы)
- ТТатьяна2 июля 2024Гид знает местность и как добраться до достопримечательностей. В объявлении было указано много локаций, но не сказано, что всего 2
- ООксана9 июня 2024Очень приятный человек и грамотный экскурсовод. Очень много рассказал нам про культуру и историю местных жителей. Красоты просто не реальные!!!!Однозначно рекомендую!!!!!
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