Экскурсии в Теберде

Найдено 1 экскурсия в Теберде, цена 7 950 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Горная сказка Домбая
На машине
6 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: В Домбае или в Теберде
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 950 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    9 августа 2024
    Горная сказка Домбая
    Интересно, но не имеет никакого смысла если вы имеете свое авто, можно самому везде проехать, везде асфальт (по крайней мере где ездили мы)
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2024
    Горная сказка Домбая
    Гид знает местность и как добраться до достопримечательностей. В объявлении было указано много локаций, но не сказано, что всего 2
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    из них входят в программу. Я как человек не знающий местность, не могу понять сколько времени занимает путь к определенному месту. Больше 2 х локаций и не получится посмотреть, очень много времени занимает дорога. Но это необходимо указать в объявлении. У меня сложилось впечатление, что мы арендовали автомобиль с водителем. Вождение хорошее -это тоже важный момент, мы были с детьми.

  • О
    Оксана
    9 июня 2024
    Горная сказка Домбая
    Очень приятный человек и грамотный экскурсовод. Очень много рассказал нам про культуру и историю местных жителей. Красоты просто не реальные!!!!Однозначно рекомендую!!!!!
    Очень приятный человек и грамотный экскурсовод. Очень много рассказал нам про культуру и историю местных жителейОчень приятный человек и грамотный экскурсовод. Очень много рассказал нам про культуру и историю местных жителейОчень приятный человек и грамотный экскурсовод. Очень много рассказал нам про культуру и историю местных жителейОчень приятный человек и грамотный экскурсовод. Очень много рассказал нам про культуру и историю местных жителейОчень приятный человек и грамотный экскурсовод. Очень много рассказал нам про культуру и историю местных жителей
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