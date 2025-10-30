Золотая осень на Домбае. Пеший тур
Начало: Г. Минеральные Воды
15 окт в 10:00
от 43 000 ₽ за человека
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
2 ноя в 10:00
от 53 000 ₽ за человека
-
14%
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Начало: Г. Невинномысск
1 мая в 10:00
18 мая в 10:00
от 39 500 ₽
46 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Теберде в октябре 2025
Сейчас в Теберде в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 39 500 до 53 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
