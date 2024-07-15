1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на Темрюкский маяк
Узнать о древней истории Тамани, насладиться видами с обрыва и почувствовать себя смотрителем маяка
Начало: Станица Голубицкая, Темрюкский маяк
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
от 3 000₽ за всё до 2 чел.
1 час
Водная прогулка
Долина лотосов: прогулка по Ахтанизовскому лиману
На болотоходе - к уникальной природной диковинке Тамани
Начало: Поместье Голубицкое, либо на автостанции Темрюка
Завтра в 08:00
19 июля в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Атмосферная фотопрогулка на Таманском полуострове
Получить красивые фото и оставить тёплые воспоминания о крае
Завтра в 08:00
19 июля в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тамань историческая и лермонтовская
Пройти по местам поэта и узнать, где была та самая Тмутаракань, куда отправляли героев в сказках
Завтра в 09:00
19 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexey15 июля 2024Ездили семьей (2взрослых+ 2 ребенка 17л и 7л.) на экскурсию с Сергеем в Долину лотосов. Встреча началась в домике рыбака,
- ААнна14 июля 2024Экскурсия превзошла все наши ожидания, потому что мы не только побывали на маяке и узнали его историю, но и насладились
- TTimofeeva18 марта 2024Замечательный, очень профессиональный гид, искренне любящий свой край. Научный сотрудник местного музея. Мы очень довольны экскурсией. Узнали много нового о Тамани: от Боспорского царства до того почему в Азовском море медузы стали такими огромными. Маяк - это отдельный вид прекрасного!
- ДДмитрий1 сентября 2023Очень интересная экскурсия. За час с небольшим мы узнали историю места, где проводили отпуск, посмотрели маяк и сделали просто бомбические фото!!! Очень всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Темрюку в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Темрюку в июле 2024
Сейчас в Темрюке в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии по окрестностям Темрюка и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь