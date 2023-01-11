Летние фантазии Заполярья

Кольский полуостров — это суровая красота Ледовитого океана, удивительная природа Русской Лапландии, встреча с историей и культурой «оленного народа», древние места силы, северные олени и пушистые ласковые хаски.

Вас ждет мистическое
читать дальше

притяжение Териберки, очарование Мончетундр с их покрытыми разноцветными мхами плато и вековыми лесами у подножий и кристально чистые воды озера Имандра со множеством островов и живописными бухтами. А еще — местное гостеприимство, блюда национальной кухни, волшебство полярного дня. И бескрайние северные просторы, которые принимают только сильных и смелых.

4.67
3 отзыва
Летние фантазии Заполярья
Летние фантазии Заполярья
Летние фантазии Заполярья
Ближайшие даты:
27
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск

Прибытие в аэропорт Мурманск.

Встреча и перевозка в город Мурманск.

Заселение в гостиницу «Меридиан».

Питание: самостоятельно.

Прибытие в МурманскПрибытие в Мурманск
2 день

Териберка

Завтрак и встреча с гидом.

В 09:00 выезд из гостиницы.

Дорога идёт через различные природные зоны: лесные тундры — тундровое криволесье — горная тундра — каменистая тундра.

У каждой зоны — свои особенности и свои краски, присущие только Кольскому Заполярью. По дороге мы сделаем несколько остановок для фото и видеосъемок.

В рукотворном «каменном лесу» каждый может построить свою «счастливую пирамидку».

Прибытие в Териберку в 12:00.

Первое упоминание о Териберке относится к XVI веку как к сезонному становищу рыбопромышленников.

За прошедшие века Териберка несколько раз умирала и возрождалась, была заброшена и становилась одним из самых крупных поселений на берегу Баренцева моря.

Здесь был снят знаменитый фильм «Левиафан», объекты из которого все еще можно увидеть: деревянные ступени, ведущие к воде от дома главного героя, мост, кладбище кораблей.

После экскурсии по Териберке и Лодейному и обеда в ресторане, мы отправимся на берег Баренцева моря.

Морское побережье сложено фьордами, с которых срывается в море сверкающий брызгами водопад, а берег одной из бухт усеян валунами, круглыми, как гигантские яйца.

Летом здесь великое множество маленьких и ярких полярных цветов, а в сентябре ягодники и лишайники окрашивают берег в невероятные цвета осени.

Мы совершим прогулку к водопаду и далее — на одну из прибрежных сопок, на вершине которой со времен Отечественной войны сохранились артиллерийские орудия, охранявшие подходы к берегу.

В 17:00 посадка в автобус и возвращение в Мурманск.

Ночлег в гостинице «Меридиан».

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день

Переезд в Мончегорск. Сплав на байдарках

Завтрак.

В 09:00 перевозка в южном направлении по Кольскому полуострову в город у подножия Мончетундр — Мончегорск.

Поселение в гостиницу «Лапландия».

В 11:30 гид встречает вас в холле отеля для сопровождения к началу водного тура.

После инструктажа и проверки снаряжения, рассадка в 2- и 3-местные байдарки.

Маршрут проходит через залив по протоке Килевай в Большую Имандру.

По Большой Имандре мы начнем движение в сторону губы Койм.

Крупнейшее озеро Кольского полуострова Имандра (812 кв. км) откроет вам своё очарование.

Спокойная чистая вода в свете незаходящего солнца, причудливые берега — то низкие, то высокие, волшебный вид на горные тундры, десятки островов и нетронутая природа северного края — все это вы увидите во время вашего путешествия.

Высадка на берег в губе Койм.

Походный обед у костра.

После обеда — обратный переход до Мончегорска.

Ночлег в гостинице «Лапландия».

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Переезд в Мончегорск. Сплав на байдаркахПереезд в Мончегорск. Сплав на байдаркахПереезд в Мончегорск. Сплав на байдарках
4 день

Пешая прогулка. Водопад Девичьи косы

Завтрак.

В 09:30 гид встречает вас в холле отеля.

Перевозка из Мончегорска к началу пешего тура.

Мы пройдем по тропе, которая поднимет нас выше уровня леса, затем над зарослями можжевельника и березовым криволесьем, затем над древесным стлаником, ягодниками и мхами.

Там, окруженный карликовыми березками, душистым можжевельником и разноцветьем мхов и горных цветов, струится и бурлит по каменным ступеням прозрачный водопад Девичьи косы, делясь на множество больших и маленьких рукавов.

Около водопада мы устроим полевой обед.

Затем возвращение к месту, где нас ждет транспорт для перевозки в город.

Ночлег в гостинице «Лапландия».

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Пешая прогулка. Водопад Девичьи косыПешая прогулка. Водопад Девичьи косы
5 день

Саамская деревня

Завтрак.

В 09:30 посадка в автобус и выезд в саамскую деревню.

Хозяин деревни расскажет вам об истории, культуре и эпосе саами.

Вы познакомитесь с жителями фермы: енотами, песцами, кроликами, собаками хаски, лосем Валентином и, конечно, северными оленями.

Вы можете покормить и погладить животных, сфотографироваться с ними.

Можно загадать желание, стоя перед одним из 9 саамских оберегов — деревянных истуканов, символизирующих природные стихии.

По заповедной тропе вы пройдете к загадочному озеру, возникшему на месте падения метеорита.

Саами верят, что вода этого озера имеет целебную силу, а Хозяин озера исполняет заветные желания.

Затем вас ждут саамские игры: метание няртала (аркана), игра в саамь пал (саамский мяч), «волки-олени» и другие.

Вместо оленьей упряжки, вы сможете прокатиться на летнем средстве передвижения современных саами — квадроциклах.

Желающие могут переодеться в национальную одежду и сфотографироваться у чума или рядом с оленями, приобрести сувениры и магические обереги ручной работы.

По обычаям гостеприимства саамского народа, вас угостят обедом из традиционных блюд: семужьей ухой, оленьим мясом и ягодной ватрушкой с саамским чаем Пакула.

В 13:30, посадка в автобус и перевозка в Мурманск.

Прибытие в Мурманск в 15:30.

Экскурсия по городу (3,5 часа). Включая экскурсию в порт и на первый атомный ледокол «Ленин».

Посещение магазина с морепродуктами.

В 18:00 заселение в гостиницу «Меридиан».

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня
6 день

Возвращение домой

Завтрак.

Перевозка в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Доплата за одноместное размещение — 13 000 руб.

Варианты проживания

Конгресс-отель «Меридиан»

3 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»

Гостиница «Лапландия»

2 ночи

В отеле бизнес-класса «Лапландия» к услугам гостей меблированные в классическом стиле номера, бесплатный Wi-Fi и элегантный ресторан, предлагающий блюда европейской кухни. Отель разместился в самом центре Мончегорска на прекрасном Кольском полуострове.

Из всех номеров бизнес-отеля «Лапландия» открывается вид на озеро Имандра и горный массив Хибины. Номера располагают телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.

В отеле гости могут посетить финскую сауну с небольшим бассейном. В 4 минутах ходьбы от отеля находятся крытый плавательный бассейн и фитнес-центр.

Гостиница «Лапландия»Гостиница «Лапландия»Гостиница «Лапландия»Гостиница «Лапландия»Гостиница «Лапландия»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение
  • Питание, указанное в программе: день 2: завтрак, обеддень 3: завтрак, обеддень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак, обеддень 6: завтрак
  • День 2: завтрак, обед
  • День 3: завтрак, обед
  • День 4: завтрак, обед
  • День 5: завтрак, обед
  • День 6: завтрак
  • Перевозка аэропорт - Мурманск
  • Перевозка Мурманск - Териберка - Мурманск
  • Перевозка Мурманск - Мончегорск
  • Перевозка Мончегорск - начало пешего тура - Мончегорск
  • Перевозка Мончегорск - Саамская Деревня - Мурманск
  • Перевозка Мурманск - аэропорт
  • Экскурсия по Териберке и побережью Баренцева моря
  • Поход на байдарках по озеру Имандра
  • Пеший поход на водопад «Девичьи косы»
  • Программа в Саамской Деревне
  • 3,5-часовая экскурсия по Мурманску, включая посещение первого атомного ледокола «Ленин»
  • Услуги гидов и экскурсоводов по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание в 1 день и ужины
  • Доплата за одноместное размещение - 13 000 руб
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • спрей от комаров;
  • личная аптечка;
  • медицинский полис;
  • паспорт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 янв 2023
Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.
В
8 янв 2023
Программа вполне удачная.
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО
читать дальше

не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает
Условия проживания и питания - хорошие.
Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов.
Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за обратную связь, для нас важно мнение каждого туриста. Рады. что в целом путешествие вам понравилось. Что
читать дальше

касается замечания об экскурсоводе по городу, мы передали информацию коллегам в регион, обязательно проведем работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

С
8 янв 2023
Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.