Поход на каяках по Териберской губе
Начало: Г. Мурманск
2 авг в 10:00
19 700 ₽ за человека
Путешествие по Кольскому: от Баренцева до Белого моря
Начало: Мурманск
10 апр в 10:00
17 апр в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
Начало: Мурманск
3 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
27 июл в 10:00
68 000 ₽ за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 99 800 ₽ за человека
Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 43 500 ₽ за человека
Сияние Севера. Лайт. Зима-весна
Начало: Мурманск
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 30 800 ₽ за человека
Сияние Севера. Лайт. Осень-зима
Начало: Мурманск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
от 28 700 ₽ за человека
-
8%
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 34 000 ₽
37 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда1 апреля 2025Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!
- ЕЕкатерина12 марта 2025Всё хорошо
- ААлександра12 марта 2025Спасибо! Все было потрясающе!
- ААнна25 февраля 2025В плане организации все четко, каждый день отъезд от отеля Меридиан по времени. Только возвращались мы сильно поздно каждый день - ближе к 12 ночи. Воспоминания о туре прекрасные)
- ЮЮлия23 февраля 2025Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными
- ГГеоргий18 февраля 2025Все понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную Осетию туром через вас, и
- ААлина12 февраля 2025здравствуйте, все было чудесно!! спасибо большое ❤️
- ММаксим22 января 2025Впечатлений полно, тур очень интересный и динамичный. За 3 дня увидели очень много всего. 👍👍👍
- ДДарья13 января 2025Провели незабываемые Новогодние праздники! Увидели достопримечательности Мурманска, Северное Сияние, красоты Териберки и величие Баренцево море, прочувствовали холод Кольского полуострова в
- ГГалина12 января 2025Очень понравилось! Природа Кольского полуострова просто великолепна. Мы побывали в настоящей сказке. Детям, которым 6 и 11 лет, тоже очень
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Можно с детьми»
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