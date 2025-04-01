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такая насыщенная, что по возвращению домой мне показалось, что мы путешествовали две недели)) Спасибо большое за это приключение организаторам, гидам и всем участникам. Этот тур стал затравочкой) хочется поехать ещё, увидеть больше! СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ! 🫶🏻