Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Начало: Мурманск
23 июн в 10:00
9 авг в 10:00
36 000 ₽ за человека
Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
Начало: Мурманск
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
14 100 ₽ за человека
Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
Начало: Мурманск
3 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
27 июл в 10:00
68 000 ₽ за человека
В Териберку. Выходные в Арктике
Начало: Г. Мурманск
17 окт в 10:00
28 окт в 10:00
29 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда1 апреля 2025Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!
- ЕЕкатерина12 марта 2025Всё хорошо
- ААнна25 февраля 2025В плане организации все четко, каждый день отъезд от отеля Меридиан по времени. Только возвращались мы сильно поздно каждый день - ближе к 12 ночи. Воспоминания о туре прекрасные)
- ЮЮлия23 февраля 2025Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными
- ММария27 октября 2024Отличный тур! За 2,5 дня посмотрели столько, сколько можно было успеть и чуть больше. Гиды Дима и Ася отличные! Много
- ГГалина24 октября 2024Могу сказать, что для меня это приключение оказалось намного больше, чем тур выходного дня. Я получила столько эмоций, программа была
- ННаталья23 октября 2024Тур выходного дня в Териберку. Путешествие замечательное. Впечатления и эмоции переполняют. Природа завораживает, и вообще не хватит слов, чтобы описать
- ААлексей10 сентября 2024Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
- ММария30 августа 2024Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
- ССемен11 января 2023Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит тур в Териберке в апреле 2025
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