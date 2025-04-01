Пешие туры-прогулки в Териберке с экскурсоводом

Найдено 5 туров в категории «Пешеходные» в Териберке, цены от 14 100 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Пешая
7 дней
3 отзыва
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Начало: Мурманск
23 июн в 10:00
9 авг в 10:00
36 000 ₽ за человека
Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
Пешая
2 дня
3 отзыва
Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
Начало: Мурманск
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
14 100 ₽ за человека
Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
Пешая
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
Начало: Мурманск
3 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Летние фантазии Заполярья
Пешая
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
27 июл в 10:00
68 000 ₽ за человека
В Териберку. Выходные в Арктике
Пешая
На автобусе
3 дня
3 отзыва
В Териберку. Выходные в Арктике
Начало: Г. Мурманск
17 окт в 10:00
28 окт в 10:00
29 800 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    1 апреля 2025
    Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
    Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!
    Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!
  • Е
    Екатерина
    12 марта 2025
    Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
    Всё хорошо
    Всё хорошоВсё хорошо
  • А
    Анна
    25 февраля 2025
    Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
    В плане организации все четко, каждый день отъезд от отеля Меридиан по времени. Только возвращались мы сильно поздно каждый день - ближе к 12 ночи. Воспоминания о туре прекрасные)
  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2025
    Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
    Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными
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    пожеланиями и запросами, все выполнили на высшем уровне. Мурманск и Териберка прекрасны, гиды отзывчивые и гостеприимные! Нам все очень понравилось. Обязательно и дальше будем путешествовать с Большой страной!

    Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали
  • М
    Мария
    27 октября 2024
    В Териберку. Выходные в Арктике
    Отличный тур! За 2,5 дня посмотрели столько, сколько можно было успеть и чуть больше. Гиды Дима и Ася отличные! Много
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    рассказывали, поддерживали, было интересно, тепло и классно! Ещё и фотографировали нас, восторженных туристов и делились отличными кадрами. В общем большое спасибо!!!

    Отличный тур! За 2,5 дня посмотрели столько, сколько можно было успеть и чуть больше. Гиды ДимаОтличный тур! За 2,5 дня посмотрели столько, сколько можно было успеть и чуть больше. Гиды ДимаОтличный тур! За 2,5 дня посмотрели столько, сколько можно было успеть и чуть больше. Гиды ДимаОтличный тур! За 2,5 дня посмотрели столько, сколько можно было успеть и чуть больше. Гиды ДимаОтличный тур! За 2,5 дня посмотрели столько, сколько можно было успеть и чуть больше. Гиды ДимаОтличный тур! За 2,5 дня посмотрели столько, сколько можно было успеть и чуть больше. Гиды ДимаОтличный тур! За 2,5 дня посмотрели столько, сколько можно было успеть и чуть больше. Гиды ДимаОтличный тур! За 2,5 дня посмотрели столько, сколько можно было успеть и чуть больше. Гиды Дима
  • Г
    Галина
    24 октября 2024
    В Териберку. Выходные в Арктике
    Могу сказать, что для меня это приключение оказалось намного больше, чем тур выходного дня. Я получила столько эмоций, программа была
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    такая насыщенная, что по возвращению домой мне показалось, что мы путешествовали две недели)) Спасибо большое за это приключение организаторам, гидам и всем участникам. Этот тур стал затравочкой) хочется поехать ещё, увидеть больше! СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ! 🫶🏻

  • Н
    Наталья
    23 октября 2024
    В Териберку. Выходные в Арктике
    Тур выходного дня в Териберку. Путешествие замечательное. Впечатления и эмоции переполняют. Природа завораживает, и вообще не хватит слов, чтобы описать
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    всю красоту которую довелось увидеть. Тур очень насыщенный, в коротких срок большое количество локации. Организация путешествия,включая гидов,всё на очень высоком уровне. Гидам Асе и Дмитрию огромное спасибо! Они волшебники. Гиды супер, группа супер, погода прекрасная, северное сияние, шикарные пейзажи, олени и хаски. ❤ Я очень довольна путешествием.

    Тур выходного дня в Териберку. Путешествие замечательное. Впечатления и эмоции переполняют. Природа завораживает, и вообще неТур выходного дня в Териберку. Путешествие замечательное. Впечатления и эмоции переполняют. Природа завораживает, и вообще неТур выходного дня в Териберку. Путешествие замечательное. Впечатления и эмоции переполняют. Природа завораживает, и вообще неТур выходного дня в Териберку. Путешествие замечательное. Впечатления и эмоции переполняют. Природа завораживает, и вообще неТур выходного дня в Териберку. Путешествие замечательное. Впечатления и эмоции переполняют. Природа завораживает, и вообще не
  • А
    Алексей
    10 сентября 2024
    Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
    Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
    Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко
  • М
    Мария
    30 августа 2024
    Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
    Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
    Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
  • С
    Семен
    11 января 2023
    Летние фантазии Заполярья
    Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
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    лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит тур в Териберке в апреле 2025
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