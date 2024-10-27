1 день

Мурманск - Териберка

Встреча участников в 10:00-10:30 в Мурманске на площади Пять Углов.

Трансфер на микроавтобусе до Териберки.

Чтобы успеть к месту встречи мы рекомендуем выбирать рейсы, прибывающие в Мурманск не позднее 10:30, а ещё лучше, прилетать вечером, предшествующим дню начала тура.

14:30 Приезд в Териберку, заселение в гостиницу, брифинг (общее собрание в столовой и знакомство) и обед.

15:30 После обеда – прогулка по "старой" Териберке.

Осмотр кладбища кораблей, огромного песчаного пляжа, потерпевшего крушение рыболовецкое судна и заброшенной школы.

20:00 После прогулки, по желанию участников, отправимся в баню с возможностью искупаться в море.

Аренда бани в Териберке в 2024 году стоит 8000-10000 рублей в час. Эта сумма не входит в стоимость тура и в равной степени делится на всех участников, посещающих баню.

23:00 Поздним вечером, при хороших прогнозах, отправимся на охоту за полярным сиянием.