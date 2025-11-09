1 день

Встреча группы в Мурманске. Поход к губе Опасово

Выезд из Мурманска в 9:00.

Приезд в село Териберку в 11:30.

Выход на маршрут.

Проходим вдоль губы Завалишина, губы Орловка с атмосферными видами на Териберскую губу.

Идем через небольшое ущелье к губе Опасово.

Здесь мы разбиваем лагерь и идем гулять – в бухте есть где насладиться видами, подышать морским воздухом.

Губа песчаная, если захочется, то можно прогуляться босиком!

Возвращаемся в лагерь, ужинаем, любуемся закатом.

Возможно также, если небо будут благосклонно к нам, мы будем любоваться и полярным сиянием!

В этот день мы пройдем 11 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160