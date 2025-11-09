Программа тура по дням
Встреча группы в Мурманске. Поход к губе Опасово
Выезд из Мурманска в 9:00.
Приезд в село Териберку в 11:30.
Выход на маршрут.
Проходим вдоль губы Завалишина, губы Орловка с атмосферными видами на Териберскую губу.
Идем через небольшое ущелье к губе Опасово.
Здесь мы разбиваем лагерь и идем гулять – в бухте есть где насладиться видами, подышать морским воздухом.
Губа песчаная, если захочется, то можно прогуляться босиком!
Возвращаемся в лагерь, ужинаем, любуемся закатом.
Возможно также, если небо будут благосклонно к нам, мы будем любоваться и полярным сиянием!
В этот день мы пройдем 11 км.
Поход к сопкам, камень-сейд. Завершение тура
Утром любуемся рассветом, завтракаем, собираем лагерь и движемся к сопкам, на которых расположен камень-сейд и откуда открываются шикарные виды на губу Опасово и окружающие горы.
Отсюда же мы видим вдалеке поселок Териберку.
Спускаемся вниз и идем в ее сторону.
Здесь мы гуляем по старому поселку, песчаному пляжу.
В 17 часов нас забирает машина и мы отправляемся в город Мурманск.
В этот день мы пройдем 12 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 14 100 руб.
Скидки:
- для тех, кто со своим снаряжением (коврик, спальник, палатка) – 600 руб.;
- для групп от 2х человек (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Палатка
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора-проводника
- Услуги трансфера с места сбора до точки старта маршрута и обратно
- Групповая аптечка
- Питание на весь маршрут
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Личные расходы
- Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список несет рекомендательный характер.
Однако, стоит внимательно ознакомиться с ним и решить, что брать с собой. Правильно подобранное снаряжение придаст уверенности в Вашем путешествии.
Наши инструктора отработали наиболее грамотный набор снаряжения для безопасности и комфорта на маршруте.
Туристическое снаряжение:
- Трекинговый рюкзак (походный) – объемом не менее 80 литров.
- Накидка на рюкзак.
- Трекинговые палки.
- Спальник с температурой комфорта (среднее значение) от +1 до + 3 градусов.
- Коврик для спальника (каремат).
- Сидушка туристическая («хоба»).
- Трекинговая палатка двухслойная (участники распределяются согласно вместительности палатки, вес делится на всех) Пример: Если у Вас личная двухместная палатка и вы готовы к подселению. При этом Ваша палатка весит 3 кг – подселяемый участник несет либо половину веса палатки, либо берет групповой участника с палаткой равной половине ее веса, т. е. 1,5 кг.
- Набор личной посуды – кружка, ложка, миска, туристический нож (небольшой), термос от 0,5 до 1 л.
- Фляга, либо бутылка для воды 1 литр.
- Налобный фонарь! (для походов которые попадают в период проведения июнь – июль брать не нужно, так как на Кольском полуострове это время Полярного дня и Белых ночей).
Одежда и обувь:
- Трекиноговая обувь (ботинки с высоким голенищем) *обувь обязательно должна быть разношенной. Не допускается применение обуви маскирующейся под трекинговую (типа «Берцы»).
- Трекинговые носки (2-3 пары).
- Ходовые штаны (быстросохнущие из плотного материала).
- Ходовая куртка (мембрана или ветронепродуваемая куртка).
- Базовый слой (ходовой) – нательное белье тонкое.
- Запасной базовый слой (в т. ч. для сна) – нательное белье.
- Футбока с длинным рукавом – 1 шт.
- Запас комплектов нижнего белья.
- Утепляющий слой (флисовая куртка).
- Куртка легкая утепляющая (пуховка или синтепуха).
- Тапочки резиновые для лагеря и бродов (кроксы, сандали).
- Шапка.
- Перчатки легкие (подойдут обычные рабочие хб перчатки).
- Баф для защиты шеи.
- Солнечные очки.
По желанию:
- Гамаши (фонарики) на ноги для защиты од росы и песка.
- Дождевик при отсутствии мембранной куртки.
- Купальный костюм.
* Выбирая одежду в поход, старайтесь выбирать ткани, которые быстро сохнут и не впитывают влаги (синтетика, флис и т. д.).
Также, обязательно при переноске внутри рюкзака запасных комплектов одежды нужно позаботиться об их сохранности в сухости.
А именно упаковки в непромокаемые гермомешки или целлофановые пакеты (дождевая накидка от рюкзака не дает 100% гарантии непромокаемости).
Прочие вещи, необходимые для похода:
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, зубная щетка).
- Трекинговое полотенце (небольшое).
- Солнцезащитный крем (с фактором защиты 30).
- Гигиеническая помада.
- МИНИ-Личная аптечка (в которую можно положить индивидуальные лекарства, а также запас пластыря).
- Повербанк.
- кабель для зарядки телефона.
- Фотоаппарат.
- Паспорт.
- Медицинский страховой полис.
- Наличные деньги на непредвиденные ситуации.
Важно: За состав, сохранность и вес Вашего рюкзака ответственность вы несете самостоятельно. Важно не перегружать свой носимый вес, не пренебрегать правилам упаковки и защиты от влаги.
Важно: В зависимости от продолжительности и типа похода, среди участников распределяется так называемый вес группового оборудования (газовые горелки, газ, тент от дождя и прочее), а также общественное питание. Обычно этот вес не превышает 3,5 кг и объемом не более 20 литров от объема рюкзака. Важно об этом помнить при укладке рюкзака.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Мурманска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ограничения по возрасту для туристов?
Тур предусматривает участие от 16 лет и старше. Походы возможны только для тех, кто имеет хорошую физическую подготовку и опыт походов.
Кроме того, каждый участвующий ребёнок должен быть в сопровождении минимум одного из родителей (не бабушка, тётя).
Если вы всё же решили отправиться в поход с детьми, то можно рассмотреть возможность нанять дополнительного гида-инструктора за отдельную плату.
В этом случае, если возникнет необходимость, гид, который будет сопровождать ребёнка, сможет вернуться домой вместе с ним раньше окончания тура.