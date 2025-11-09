Мои заказы

Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана

Поход выходного дня – это всего два дня, именно поэтому в них хочется вместить многое: отдых, детокс, океан, тишину, открытия… В Териберке теперь людно. Именно поэтому, мы решили отвести вас
туда, где почти нет людей.

Наш поход будет проходить из поселка Териберка через тундру по пересеченной местности и даже небольшому броду, к красивой губе Опасово.

Губа окружена живописными сопками и кажется, что она огорожена со всех сторон и создана для того, чтобы оберегать покой тех, кто решил в ней остановиться.

В планах – посещение вершины горы с сейд-камнем, закат и рассвет на берегу океана, вечер у костра и возможно, наблюдение за северным сиянием! А порой в губе Опасово можно заметить морских млекопитающих: китов, дельфинов, морских котиков.

Ближайшие даты:
4
июл1
авг12
сен

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в Мурманске. Поход к губе Опасово

Выезд из Мурманска в 9:00.

Приезд в село Териберку в 11:30.

Выход на маршрут.

Проходим вдоль губы Завалишина, губы Орловка с атмосферными видами на Териберскую губу.

Идем через небольшое ущелье к губе Опасово.

Здесь мы разбиваем лагерь и идем гулять – в бухте есть где насладиться видами, подышать морским воздухом.

Губа песчаная, если захочется, то можно прогуляться босиком!

Возвращаемся в лагерь, ужинаем, любуемся закатом.

Возможно также, если небо будут благосклонно к нам, мы будем любоваться и полярным сиянием!

В этот день мы пройдем 11 км.

2 день

Поход к сопкам, камень-сейд. Завершение тура

Утром любуемся рассветом, завтракаем, собираем лагерь и движемся к сопкам, на которых расположен камень-сейд и откуда открываются шикарные виды на губу Опасово и окружающие горы.

Отсюда же мы видим вдалеке поселок Териберку.

Спускаемся вниз и идем в ее сторону.

Здесь мы гуляем по старому поселку, песчаному пляжу.

В 17 часов нас забирает машина и мы отправляемся в город Мурманск.

В этот день мы пройдем 12 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека – 14 100 руб.

Скидки:

  • для тех, кто со своим снаряжением (коврик, спальник, палатка) – 600 руб.;
  • для групп от 2х человек (уточняйте при бронировании).

Варианты проживания

Палатка

1 ночь
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора-проводника
  • Услуги трансфера с места сбора до точки старта маршрута и обратно
  • Групповая аптечка
  • Питание на весь маршрут
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Личные расходы
  • Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список несет рекомендательный характер.

Однако, стоит внимательно ознакомиться с ним и решить, что брать с собой. Правильно подобранное снаряжение придаст уверенности в Вашем путешествии.

Наши инструктора отработали наиболее грамотный набор снаряжения для безопасности и комфорта на маршруте.

Туристическое снаряжение:

  1. Трекинговый рюкзак (походный) – объемом не менее 80 литров.
  2. Накидка на рюкзак.
  3. Трекинговые палки.
  4. Спальник с температурой комфорта (среднее значение) от +1 до + 3 градусов.
  5. Коврик для спальника (каремат).
  6. Сидушка туристическая («хоба»).
  7. Трекинговая палатка двухслойная (участники распределяются согласно вместительности палатки, вес делится на всех) Пример: Если у Вас личная двухместная палатка и вы готовы к подселению. При этом Ваша палатка весит 3 кг – подселяемый участник несет либо половину веса палатки, либо берет групповой участника с палаткой равной половине ее веса, т. е. 1,5 кг.
  8. Набор личной посуды – кружка, ложка, миска, туристический нож (небольшой), термос от 0,5 до 1 л.
  9. Фляга, либо бутылка для воды 1 литр.
  10. Налобный фонарь! (для походов которые попадают в период проведения июнь – июль брать не нужно, так как на Кольском полуострове это время Полярного дня и Белых ночей).

Одежда и обувь:

  1. Трекиноговая обувь (ботинки с высоким голенищем) *обувь обязательно должна быть разношенной. Не допускается применение обуви маскирующейся под трекинговую (типа «Берцы»).
  2. Трекинговые носки (2-3 пары).
  3. Ходовые штаны (быстросохнущие из плотного материала).
  4. Ходовая куртка (мембрана или ветронепродуваемая куртка).
  5. Базовый слой (ходовой) – нательное белье тонкое.
  6. Запасной базовый слой (в т. ч. для сна) – нательное белье.
  7. Футбока с длинным рукавом – 1 шт.
  8. Запас комплектов нижнего белья.
  9. Утепляющий слой (флисовая куртка).
  10. Куртка легкая утепляющая (пуховка или синтепуха).
  11. Тапочки резиновые для лагеря и бродов (кроксы, сандали).
  12. Шапка.
  13. Перчатки легкие (подойдут обычные рабочие хб перчатки).
  14. Баф для защиты шеи.
  15. Солнечные очки.

По желанию:

  1. Гамаши (фонарики) на ноги для защиты од росы и песка.
  2. Дождевик при отсутствии мембранной куртки.
  3. Купальный костюм.

* Выбирая одежду в поход, старайтесь выбирать ткани, которые быстро сохнут и не впитывают влаги (синтетика, флис и т. д.).

Также, обязательно при переноске внутри рюкзака запасных комплектов одежды нужно позаботиться об их сохранности в сухости.

А именно упаковки в непромокаемые гермомешки или целлофановые пакеты (дождевая накидка от рюкзака не дает 100% гарантии непромокаемости).

Прочие вещи, необходимые для похода:

  1. Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, зубная щетка).
  2. Трекинговое полотенце (небольшое).
  3. Солнцезащитный крем (с фактором защиты 30).
  4. Гигиеническая помада.
  5. МИНИ-Личная аптечка (в которую можно положить индивидуальные лекарства, а также запас пластыря).
  6. Повербанк.
  7. кабель для зарядки телефона.
  8. Фотоаппарат.
  9. Паспорт.
  10. Медицинский страховой полис.
  11. Наличные деньги на непредвиденные ситуации.

Важно: За состав, сохранность и вес Вашего рюкзака ответственность вы несете самостоятельно. Важно не перегружать свой носимый вес, не пренебрегать правилам упаковки и защиты от влаги.

Важно: В зависимости от продолжительности и типа похода, среди участников распределяется так называемый вес группового оборудования (газовые горелки, газ, тент от дождя и прочее), а также общественное питание. Обычно этот вес не превышает 3,5 кг и объемом не более 20 литров от объема рюкзака. Важно об этом помнить при укладке рюкзака.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Мурманска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ограничения по возрасту для туристов?

Тур предусматривает участие от 16 лет и старше. Походы возможны только для тех, кто имеет хорошую физическую подготовку и опыт походов.

Кроме того, каждый участвующий ребёнок должен быть в сопровождении минимум одного из родителей (не бабушка, тётя).

Если вы всё же решили отправиться в поход с детьми, то можно рассмотреть возможность нанять дополнительного гида-инструктора за отдельную плату.
В этом случае, если возникнет необходимость, гид, который будет сопровождать ребёнка, сможет вернуться домой вместе с ним раньше окончания тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

