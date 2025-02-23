Программа тура по дням
Встреча группы в Мурманске. Трансфер в поселок Туманный. Старт пешего маршрута
В первый день мы встретимся в городе Мурманске.
Встреча группы в 09:00 у бывшего кинотеатра Атлантика (проспект Кольский дом, 131А).
На машинах доедем до начала маршрута в поселке Туманный (ориентировочное время в пути 4 часа). Здесь мы начнем нашу пешеходную часть маршрута.
Наш пеший маршрут берет свое начало у одного из многих покинутых поселков здешних мест и будет пролегать вдоль губы Воронья.
Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи
После преодоления материковой части маршрута мы выйдем к морю.
Многочисленные фьорды, скалы и сопки, белоснежные песчаные пляжи, поочередно сменяющиеся с непреступными скальными обрывами.
Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи
После преодоления материковой части маршрута мы выйдем к морю.
Многочисленные фьорды, скалы и сопки, белоснежные песчаные пляжи, поочередно сменяющиеся с непреступными скальными обрывами.
Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи
После преодоления материковой части маршрута мы выйдем к морю.
Многочисленные фьорды, скалы и сопки, белоснежные песчаные пляжи, поочередно сменяющиеся с непреступными скальными обрывами.
Выход к поселку Териберка
Вечером в пятый день, нагулявшись вдоль моря и набравшись впечатлений, мы выйдем к поселку Териберка. Здесь мы поставим лагерь.
Прогулка по окрестностям Териберки
Шестой день мы посвятим прогулке по окрестностям Териберки: посетим старую Териберку, водопад, пляж «Яйца дракона».
При желании отправимся на Териберский маяк (8 км), а затем вернемся к лагерю.
Возвращение в Мурманск
На седьмой день соберем лагерь и отправимся на машинах в Мурманск.
Программа завершается в Мурманске ориентировочно в 20:30.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 36000 руб.
Скидки:
- для тех у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) – 1800 руб.;
- для групп от двух человек (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Палатка
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора-проводника
- Услуги трансфера с места сбора до точки старта маршрута и обратно
- Групповая аптечка
- Питание, указанное в программе тура (6 завтраков, 7 обедов, 6 ужинов)
- Общегрупповое снаряжение (газовое оборудование, тент, котелки)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
- Питание вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список несет рекомендательный характер. Однако, стоит внимательно ознакомиться с ним и решить, что брать с собой.
Правильно подобранное снаряжение придаст уверенности в вашем путешествии. Инструктора отработали наиболее грамотный набор снаряжения для безопасности и комфорта на маршруте.
1. Туристическое снаряжение:
- трекинговый рюкзак (походный) – объемом не менее 80 литров;
- накидка на рюкзак;
- трекинговые палки;
- спальник с температурой комфорта (среднее значение) от +1 до +3 градусов;
- коврик для спальника (каремат);
- сидушка туристическая («хоба»);
- трекинговая палатка двухслойная (участники распределяются согласно вместительности палатки, вес делится на всех). Пример: если у Вас личная двухместная палатка и вы готовы к подселению. При этом Ваша палатка весит 3 кг – подселяемый участник несет либо половину веса палатки, либо берет групповой участника с палаткой, равной половине ее веса, т. е. 1,5 кг;
- набор личной посуды – кружка, ложка, миска, туристический нож (небольшой), термос от 0,5 до 1 л;
- фляга либо бутылка для воды 1 литр;
- налобный фонарь! (для походов, которые попадают в период проведения июнь – июль, брать не нужно, так как на Кольском полуострове это время Полярного дня и Белых Ночей)
2. Одежда и обувь.
Обязательный комплект:
- треккинговая обувь (ботинки с высоким голенищем). Обувь обязательно должна быть разношенной. Не допускается применение обуви, маскирующейся под трекинговую (типа «Берцы»);
- трекинговые носки (2-3 пары);
- ходовые штаны (быстросохнущие из плотного материала);
- ходовая куртка (мембрана или ветронепродуваемая куртка);
- базовый слой (ходовой);
- нательное белье тонкое;
- запасной базовый слой (в т. ч. для сна) – нательное белье;
- футболка с длинным рукавом – 1 шт.;
- запас комплектов нижнего белья;
- утепляющий слой (флисовая куртка);
- куртка легкая утепляющая (пуховка или синтепух);
- тапочки резиновые для лагеря и бродов (кроксы, сандали);
- шапка;
- перчатки легкие (подойдут обычные рабочие х/б перчатки);
- баф для защиты шеи;
- солнечные очки;
По желанию:
- гамаши (фонарики) на ноги для защиты от росы и песка;
- дождевик при отсутствии мембранной куртки;
- купальный костюм.
Выбирая одежду в поход, старайтесь выбирать ткани, которые быстро сохнут и не впитывают влаги (синтетика, флис и т. д.). Также обязательно при переноске внутри рюкзака запасных комплектов одежды нужно позаботиться об их сохранности в сухости. А именно упаковки в непромокаемые гермомешки или целлофановые пакеты (дождевая накидка от рюкзака не дает 100% гарантии непромокаемости).
3. Прочие вещи, необходимые для похода:
Гигиена:
- средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, зубная щетка);
- трекинговое полотенце (небольшое);
- солнцезащитный крем (с фактором защиты 30);
- гигиеническая помада;
Медицина:
- мини-Личная аптечка (в которую можно положить индивидуальные лекарства, а также запас пластыря);
Технические средства (по желанию):
- повербанк;
- кабель для зарядки телефона;
- фотоаппарат;
Документы:
- паспорт;
- медицинский страховой полис;
- наличные деньги на непредвиденные ситуации.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
Скидки:
- для тех у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) – 1800 руб.;
- для групп от двух человек (уточняйте при бронировании).
Что необходимо знать перед отправлением в тур?
За состав, сохранность и вес вашего рюкзака ответственность вы несете самостоятельно. Важно не перегружать свой носимый вес, не пренебрегать правилам упаковки и защиты от влаги.
В зависимости от продолжительности и типа похода, среди участников распределяется так называемый вес группового оборудования (газовые горелки, газ, тент от дождя и прочее), а также общественное питание. Обычно этот вес не превышает 3,5 кг и объемом не более 20 литров от объема рюкзака. Важно об этом помнить при укладке рюкзака.