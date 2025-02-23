1 день

Встреча группы в Мурманске. Трансфер в поселок Туманный. Старт пешего маршрута

В первый день мы встретимся в городе Мурманске.

Встреча группы в 09:00 у бывшего кинотеатра Атлантика (проспект Кольский дом, 131А).

На машинах доедем до начала маршрута в поселке Туманный (ориентировочное время в пути 4 часа). Здесь мы начнем нашу пешеходную часть маршрута.

Наш пеший маршрут берет свое начало у одного из многих покинутых поселков здешних мест и будет пролегать вдоль губы Воронья.