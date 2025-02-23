Поход вдоль Баренцева моря к Териберке

Пеший тур вдоль побережья Баренцева моря позволит насладиться силой и мощью Северного Ледовитого океана и полюбоваться красотой Крайнего Севера. На пути нас ждут и заброшенные поселки, и бескрайние тундровые поля, и ни с чем несравнимое море. Разнообразие видов не даст нам соскучиться. А в конце тура посетим знаменитый поселок Кольского полуострова — Териберку.
5
3 отзыва
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Ближайшие даты:
23
июн9
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в Мурманске. Трансфер в поселок Туманный. Старт пешего маршрута

В первый день мы встретимся в городе Мурманске.

Встреча группы в 09:00 у бывшего кинотеатра Атлантика (проспект Кольский дом, 131А).

На машинах доедем до начала маршрута в поселке Туманный (ориентировочное время в пути 4 часа). Здесь мы начнем нашу пешеходную часть маршрута.

Наш пеший маршрут берет свое начало у одного из многих покинутых поселков здешних мест и будет пролегать вдоль губы Воронья.

Встреча группы в Мурманске. Трансфер в поселок Туманный. Старт пешего маршрутаВстреча группы в Мурманске. Трансфер в поселок Туманный. Старт пешего маршрута
2 день

Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи

После преодоления материковой части маршрута мы выйдем к морю.

Многочисленные фьорды, скалы и сопки, белоснежные песчаные пляжи, поочередно сменяющиеся с непреступными скальными обрывами.

Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи
3 день

Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи

После преодоления материковой части маршрута мы выйдем к морю.

Многочисленные фьорды, скалы и сопки, белоснежные песчаные пляжи, поочередно сменяющиеся с непреступными скальными обрывами.

Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи
4 день

Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи

После преодоления материковой части маршрута мы выйдем к морю.

Многочисленные фьорды, скалы и сопки, белоснежные песчаные пляжи, поочередно сменяющиеся с непреступными скальными обрывами.

Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи
5 день

Выход к поселку Териберка

Вечером в пятый день, нагулявшись вдоль моря и набравшись впечатлений, мы выйдем к поселку Териберка. Здесь мы поставим лагерь.

Выход к поселку ТериберкаВыход к поселку ТериберкаВыход к поселку ТериберкаВыход к поселку Териберка
6 день

Прогулка по окрестностям Териберки

Шестой день мы посвятим прогулке по окрестностям Териберки: посетим старую Териберку, водопад, пляж «Яйца дракона».

При желании отправимся на Териберский маяк (8 км), а затем вернемся к лагерю.

Прогулка по окрестностям ТериберкиПрогулка по окрестностям ТериберкиПрогулка по окрестностям ТериберкиПрогулка по окрестностям Териберки
7 день

Возвращение в Мурманск

На седьмой день соберем лагерь и отправимся на машинах в Мурманск.

Программа завершается в Мурманске ориентировочно в 20:30.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека – 36000 руб.

Скидки:

  • для тех у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) – 1800 руб.;
  • для групп от двух человек (уточняйте при бронировании).
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора-проводника
  • Услуги трансфера с места сбора до точки старта маршрута и обратно
  • Групповая аптечка
  • Питание, указанное в программе тура (6 завтраков, 7 обедов, 6 ужинов)
  • Общегрупповое снаряжение (газовое оборудование, тент, котелки)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список несет рекомендательный характер. Однако, стоит внимательно ознакомиться с ним и решить, что брать с собой.

Правильно подобранное снаряжение придаст уверенности в вашем путешествии. Инструктора отработали наиболее грамотный набор снаряжения для безопасности и комфорта на маршруте.

1. Туристическое снаряжение:

  • трекинговый рюкзак (походный) – объемом не менее 80 литров;
  • накидка на рюкзак;
  • трекинговые палки;
  • спальник с температурой комфорта (среднее значение) от +1 до +3 градусов;
  • коврик для спальника (каремат);
  • сидушка туристическая («хоба»);
  • трекинговая палатка двухслойная (участники распределяются согласно вместительности палатки, вес делится на всех). Пример: если у Вас личная двухместная палатка и вы готовы к подселению. При этом Ваша палатка весит 3 кг – подселяемый участник несет либо половину веса палатки, либо берет групповой участника с палаткой, равной половине ее веса, т. е. 1,5 кг;
  • набор личной посуды – кружка, ложка, миска, туристический нож (небольшой), термос от 0,5 до 1 л;
  • фляга либо бутылка для воды 1 литр;
  • налобный фонарь! (для походов, которые попадают в период проведения июнь – июль, брать не нужно, так как на Кольском полуострове это время Полярного дня и Белых Ночей)

2. Одежда и обувь.

Обязательный комплект:

  • треккинговая обувь (ботинки с высоким голенищем). Обувь обязательно должна быть разношенной. Не допускается применение обуви, маскирующейся под трекинговую (типа «Берцы»);
  • трекинговые носки (2-3 пары);
  • ходовые штаны (быстросохнущие из плотного материала);
  • ходовая куртка (мембрана или ветронепродуваемая куртка);
  • базовый слой (ходовой);
  • нательное белье тонкое;
  • запасной базовый слой (в т. ч. для сна) – нательное белье;
  • футболка с длинным рукавом – 1 шт.;
  • запас комплектов нижнего белья;
  • утепляющий слой (флисовая куртка);
  • куртка легкая утепляющая (пуховка или синтепух);
  • тапочки резиновые для лагеря и бродов (кроксы, сандали);
  • шапка;
  • перчатки легкие (подойдут обычные рабочие х/б перчатки);
  • баф для защиты шеи;
  • солнечные очки;

По желанию:

  • гамаши (фонарики) на ноги для защиты от росы и песка;
  • дождевик при отсутствии мембранной куртки;
  • купальный костюм.

Выбирая одежду в поход, старайтесь выбирать ткани, которые быстро сохнут и не впитывают влаги (синтетика, флис и т. д.). Также обязательно при переноске внутри рюкзака запасных комплектов одежды нужно позаботиться об их сохранности в сухости. А именно упаковки в непромокаемые гермомешки или целлофановые пакеты (дождевая накидка от рюкзака не дает 100% гарантии непромокаемости).

3. Прочие вещи, необходимые для похода:

Гигиена:

  • средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, зубная щетка);
  • трекинговое полотенце (небольшое);
  • солнцезащитный крем (с фактором защиты 30);
  • гигиеническая помада;

Медицина:

  • мини-Личная аптечка (в которую можно положить индивидуальные лекарства, а также запас пластыря);

Технические средства (по желанию):

  • повербанк;
  • кабель для зарядки телефона;
  • фотоаппарат;

Документы:

  • паспорт;
  • медицинский страховой полис;
  • наличные деньги на непредвиденные ситуации.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки на тур?

Скидки:

  • для тех у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) – 1800 руб.;
  • для групп от двух человек (уточняйте при бронировании).
Что необходимо знать перед отправлением в тур?

За состав, сохранность и вес вашего рюкзака ответственность вы несете самостоятельно. Важно не перегружать свой носимый вес, не пренебрегать правилам упаковки и защиты от влаги.

В зависимости от продолжительности и типа похода, среди участников распределяется так называемый вес группового оборудования (газовые горелки, газ, тент от дождя и прочее), а также общественное питание. Обычно этот вес не превышает 3,5 кг и объемом не более 20 литров от объема рюкзака. Важно об этом помнить при укладке рюкзака.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
23 фев 2025
Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными пожеланиями и запросами, все выполнили на высшем уровне. Мурманск и Териберка прекрасны, гиды отзывчивые и гостеприимные! Нам все очень понравилось. Обязательно и дальше будем путешествовать с Большой страной!
Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали
А
10 сен 2024
Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
М
30 авг 2024
Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)

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