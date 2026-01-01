1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Томску, экскурсия по деревянному зодчеству в районах Елань и Татарская слобода

8:30 Групповой трансфер из аэропорта в Спорт-Отель.

В случае проживания в отеле, не входящем в пакетный тур, гости добираются к отелю, месту начала тура и в аэропорт или ж/д вокзал самостоятельно.

Раннее заселение в отель.

Завтрак в отеле.

Отдых после перелета.

12:30 Обзорная экскурсия по Томску.

Город был основан в XVII веке и стал важным стратегическим военным центром, обеспечивавшим безопасность местного населения.

Город расположен на востоке Западной Сибири на берегу реки Томь.

Когда был создан Сибирский тракт, проходящей через Томск в Забайкалье, город стал центром транзитной торговли.

В XIX веке город стал центром Томской губернии, которая включала в себя территории нынешних Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Алтай, Алтайского края, Красноярского края и Республики Хакасия.

Сегодня Томск — это крупный образовательный, научный и инновационный центр Сибири.

Город богат памятниками деревянной и каменной архитектуры XVIII—XX веков.

14:30 Обед.

15:30 Экскурсия по деревянному зодчеству в районах Елань и Татарская слобода.

Это уникальный исторический район Томска, сформировавшийся в начале XVII века.

Это место известно еще до основания города.

Здесь, в старом устье реки Ушайки когда-то было поставлено русское военное зимовье, ставшее предшественником Томской крепости на Воскресенской горе.

До XVII века окрестности современного Томска населяли, так называемые, томские татары, проживавшие на Юрточной горе, где они ставили свои юрты, но с приходом служилых русских людей, были смещены на правый берег Томи, где находились заливные луга, которые являлись летними пастбищами.

Томские татары — это отдельная группа населения, включавшая в себя такие народы как эуштинцев, калмыков и чатов.

Этот район разрастался и стал отдельным миром, не уступающим по уровню благоустройства другим районам Томска.

В татарской слободе селились купцы, ремесленники, прибывшие из Казанской, Тобольской губерний, Средней Азии или других мест.

К концу XIX века татарская слобода Томска стала одним из центров татарской культуры в Сибири.

Сегодня здесь сохранилась деревянная застройка и многие здания являются настоящим произведением искусства.

18:00 Свободное время.

