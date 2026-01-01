В этом путешествии вы узнаете, почему город называют Сибирскими Афинами, попробуете сибирскую кухню, восхититесь деревянным зодчеством Томска и прогуляетесь в природном
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Томску, экскурсия по деревянному зодчеству в районах Елань и Татарская слобода
8:30 Групповой трансфер из аэропорта в Спорт-Отель.
- В случае проживания в отеле, не входящем в пакетный тур, гости добираются к отелю, месту начала тура и в аэропорт или ж/д вокзал самостоятельно.
Раннее заселение в отель.
Завтрак в отеле.
Отдых после перелета.
12:30 Обзорная экскурсия по Томску.
Город был основан в XVII веке и стал важным стратегическим военным центром, обеспечивавшим безопасность местного населения.
Город расположен на востоке Западной Сибири на берегу реки Томь.
Когда был создан Сибирский тракт, проходящей через Томск в Забайкалье, город стал центром транзитной торговли.
В XIX веке город стал центром Томской губернии, которая включала в себя территории нынешних Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Алтай, Алтайского края, Красноярского края и Республики Хакасия.
Сегодня Томск — это крупный образовательный, научный и инновационный центр Сибири.
Город богат памятниками деревянной и каменной архитектуры XVIII—XX веков.
14:30 Обед.
15:30 Экскурсия по деревянному зодчеству в районах Елань и Татарская слобода.
Это уникальный исторический район Томска, сформировавшийся в начале XVII века.
Это место известно еще до основания города.
Здесь, в старом устье реки Ушайки когда-то было поставлено русское военное зимовье, ставшее предшественником Томской крепости на Воскресенской горе.
До XVII века окрестности современного Томска населяли, так называемые, томские татары, проживавшие на Юрточной горе, где они ставили свои юрты, но с приходом служилых русских людей, были смещены на правый берег Томи, где находились заливные луга, которые являлись летними пастбищами.
Томские татары — это отдельная группа населения, включавшая в себя такие народы как эуштинцев, калмыков и чатов.
Этот район разрастался и стал отдельным миром, не уступающим по уровню благоустройства другим районам Томска.
В татарской слободе селились купцы, ремесленники, прибывшие из Казанской, Тобольской губерний, Средней Азии или других мест.
К концу XIX века татарская слобода Томска стала одним из центров татарской культуры в Сибири.
Сегодня здесь сохранилась деревянная застройка и многие здания являются настоящим произведением искусства.
18:00 Свободное время.
Экскурсия по Семилуженскому острогу с сибирским воеводой, экскурсия по парку «Околица»
Завтрак в отеле.
9:00 Переезд в Семилуженский острог.
10:00 Экскурсия по Семилуженскому острогу с сибирским воеводой.
Семилуженский острог — восстановленная по облику казачьего острога XVII в. крепость в с. Семилужки Томского района.
В 1891 году в с. Семилужном останавливался цесаревич Николай, будущий российский император Николай II, возвращаясь из своего путешествия на Дальний Восток.
11:30 Переезд в село Зоркальцево, в парк «Околица».
12:30 Экскурсия по парку «Околица».
Природный парк «Околица» — это музей под открытым небом и лучшее место для отдыха.
Здесь история родного края объединяется с удивительными работами мастеров-плотников со всей страны, участников Международного конкурса «Праздник Топора».
14:00 Переезд в Томск.
14:30 Обед.
15:30 Экскурсия по музею «Профессорская квартира».
Единственный в Сибири музей-квартира профессорского быта начала XX века.
В интерьере деревянного дома — памятника стиля модерн, построенного в 1911 году, воссоздан быт томской профессуры начала XX века.
Подлинная мебель, предметы быта и другие уникальные свидетельства эпохи позволяют ощутить дух времени.
И всё это в интерактивном формате — никаких заграждений!
17:00 Свободное время.
Экскурсия на завод "Кахети" с дегустацией, интерактивная экскурсия "Женский мир в русской традиции" в первом музее славянской мифологии
Завтрак в отеле.
9:15 Переезд на завод «Кахети»
10:00 Экскурсия на завод «Кахети» с дегустацией.
Впечатление от Томска не будет полным, если вы не побываете на заводе «Кахети».
Предприятие занимает лидирующие позиции в производстве великолепного вина не только в России, но и за рубежом.
Во время экскурсии вы узнаете «секреты» и особенности виноделия, познакомитесь с этапами производства виноградного вина и плодовой алкогольной продукции.
Завершится увлекательная экскурсия дегустацией.
Впоследствии вы сможете приобрести наиболее понравившиеся вам напитки фирменном магазине.
13:30 Обед.
14:30 Пеший переход в первый музей славянской мифологии.
15:00 Интерактивная экскурсия «Женский мир в русской традиции» в первом музее славянской мифологии.
Крупнейший частный музей за Уралом, первый и единственный музей с уникальной коллекцией, посвященной славянской мифологии, где каждый может буквально прикоснуться к истории.
В основе музея — уникальная частная художественная коллекция.
Это оригинальная станковая живопись, графика и произведения отечественного декоративно-прикладного искусства по мотивам славянской истории, мифологии, эпических сказаний, русских сказок и обычаев.
Экскурсия — увлекательный рассказ о Славянских Богинях, представительницах мира духов и самых обыкновенных земных славянских женщинах.
Вы узнаете много интересных подробностей об их удивительном мире.
Приобретение сувениров в магазине при музее.
16:30 Свободное время.
По желанию — самостоятельное посещение музея истории Томска на Воскресенской горе.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля, вещи в камере хранения.
11:50 Встреча группы с гидом на Новособорной площади у фонтана (к месту встречи путешественники добираются самостоятельно).
12:00 Гастрономическая экскурсия с Дарьей Павловой «О томских купцах со вкусом».
Пешеходная экскурсионная часть по центру с историями о томских купцах и их бизнес-кейсах.
Вкусное гастрономическое продолжение в ресторане авторской сибирской кухни «Кухтерин»:
- 4 вида брускетт с сибирскими вкусами;
- 2 алкогольные настойки — биттер «Стрежевой» и яркая как солнце облепиховая;
- ароматный таёжный чай для всех как б/а альтернатива.
15:00 Свободное время на приобретение сувениров, возвращение в отель за вещами.
17:00 Трансфер в аэропорт к рейсам.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|37000
|41500
Дополнительные услуги для 1 человека:
- доп. ночь в отеле Спорт Отель Томск 3* 2-местный — 6 200 руб.;
- доп. ночь в отеле Спорт Отель Томск 3* 1-местный — 4 800 руб.;
- пакет обедов: 3 обеда — 3600 руб.
По желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.
Варианты проживания
Спорт-Отель
Гостиница «Спорт-Отель» предлагает комфортное размещение гостей в центре Кировского района г. Томска, по адресу: ул. Красноармейская, 124, рядом с Дворцом зрелищ и спорта, площадью Молодости и Поющим фонтаном.
«Спорт-Отель» - это 44 комфортабельных номера различных категорий: стандарт, люкс, апартаменты (с полноценной кухней и обеденной зоной). Общая вместимость гостей - от 44 до 85 человек.
В каждом номере: tv, wi-fi, система кондиционирования и вентиляции, холодильник, чайник, ванная комната с душевой кабиной и санузлом, комплект полотенец, набор мыльных принадлежностей в индивидуальной упаковке, набор для приготовления чая/кофе.
На 8-м этаже гостиницы расположено кафе "8 небо" с панорамным видом на город и конференц-зал со всем необходимым оборудованием.
Также в отеле имеется массажный кабинет по уходу за лицом, где Вы можете отдохнуть, расслабиться и порадовать себя.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт под рекомендованные рейсы
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Проживание в отелях с завтраком
- Экскурсия по Семилуженскому острогу
- Экскурсия по парку «Околица»
- Экскурсия по музею «Профессорская квартира»
- Экскурсия на завод «Кахети» с дегустацией
- Интерактивная экскурсия «Женский мир в русской традиции» в первом музее славянской мифологии
- Гастрономическая экскурсия с Дарьей Павловой "О томских купцах со вкусом", а также продолжение в ресторане авторской сибирской кухни "Кухтерин"
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Томска и обратно
- Доп. ночь в отеле Спорт Отель Томск 3* 2-местный - 6 200 руб
- Доп. ночь в отеле Спорт Отель Томск 3* 1-местный - 4 800 руб
- Питание: пакет обедов: 3 обеда - 3 600 руб., ужины
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть рекомендованные рейсы?
Отправление из Санкт-Петербурга:
- Рейс N4-309 а/к Nordwind Санкт-Петербург, Пулково 23:25 (накануне) — Томск 7:50.
Отправление из Москвы:
- Любым авиарейсом с прибытием в Томск до 8:00 в дату тура.
Групповой трансфер осуществляется только из аэропорта/ ж/д вокзала или в аэропорт/ на ж/д вокзал в день начала и окончания тура и только в случае прибытия/убытия рекомендованными рейсами.
В случае прибытия к началу тура или убытию из него по окончанию программы другими рейсами/поездами, туристы добираются к месту проживания/начала тура и в аэропорт/ на ж/д вокзал самостоятельно.
В случае проживания в отеле, не входящем в пакетный тур, туристы добираются к отелю, месту начала тура и в аэропорт / ж/д вокзал самостоятельно.