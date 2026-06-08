Жизнь и творчество Модеста Мусоргского в истории Торопца (на вашем авто)
Погрузиться в историю и прикоснуться к истокам великой музыки
Может быть, Торопец — это маленький провинциальный город, но он вдохновил великого композитора. Вы рассмотрите историю рода Мусоргского сквозь призму истории Торопца. Пройдёте по местам, связанным с семьёй Модеста Петровича. Посетите мемориальный музей на родине гения. И узнаете, в какие произведения вплетены впечатления от торопецкой жизни.
Описание экскурсии
Заглянем в Корсунско-Богородицкий собор — именно здесь было совершено отпевание Юлии Мусоргской, матери композитора.
Отыщем здание, на месте которого располагался дом матери Мусоргского — здесь Модест Петрович останавливался, когда приезжал в Торопец. Я покажу вам фото здания.
Пройдём по набережной реки Торопы. Пение крестьянских девушек, гуляющих вдоль реки, вдохновило поэта на цикл композиций. Прослушаем отрывки некоторых из них.
Выйдем на Советскую улицу с архитектурой 18–19 вв. Здесь вы познакомитесь с жизнью торопчан 19 века и узнаете, чем занимался Модест Петрович, когда навещал свою маму.
Отправимся на родину композитора — в деревню Карево. Вы увидите памятник Мусоргскому и потрясающий вид на озеро Жижицкое. А я расскажу о детстве Модеста Петровича.
А затем посетим единственный в мире музей Мусоргского в деревне Наумово (по желанию), где вы прикоснётесь к жизни и творчеству композитора.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей:
Взрослые — 150 ₽
Школьники и студенты — 100 ₽
Дети до 14 — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Корсунско-Богородицкого собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Торопеце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 416 туристов
Я торопчанка и влюблена в свой город всей душой. Более 3 лет проработала научным сотрудником в Торопецком краеведческом музее и изучила историю города и его окрестностей. Люблю рассказывать о своём городе гостям и делиться интересными историями, красивыми местами и погружать в уютную провинциальную атмосферу.
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