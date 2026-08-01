Торопец не удивит масштабом, но поразит вас глубиной: это место, где переплелись судьбы великих людей и эпох. Здесь венчался Александр Невский, бывал Пётр I, а патриарх Тихон оставил глубокий духовный след.
За 2,5 часа мы пройдём через века — от древнерусской крепости до купеческого города, раскроем неожиданные связи города с флотом и полюбуемся торопецким барокко.
Малое Высокое городище — сердце древнего Торопца: именно здесь зарождался город и формировались его традиции. Здесь же проходил торговый путь «из варяг в греки» и венчался Александр Невский с княжной полоцкой.
Остров Красный вал. Выясним, какое значение имел Торопец в политической системе Древней Руси, как защищал её западные рубежи и почему его крепость была так важна.
Торопец купеческий, названный памятником архитектуры под открытым небом благодаря сохранившейся исторической застройке, где за каждым фасадом — судьбы людей, торговые связи и городские легенды.
Храмы Торопца — настоящая каменная летопись веры, духа и красоты, в которой читается характер города.
Я расскажу о святыне Торопца — Корсунско-Богородицкой иконе, подаренной городу женой А. Невского.
Познакомлю вас с особым архитектурным стилем — торопецким плоскостным барокко.
Особое внимание уделим морской теме — судьбам 20 адмиралов, связанных с торопецкой землёй, и тому, как город, не имея выхода к морю, всё равно оказался включён в морскую историю России.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Малого Высокого городища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Торопеце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Моё кредо: «Любящий своё дело превращает его в искусство».
Именно так я отношусь к экскурсиям.
У меня два высших образования, диплом профпереподготовки и пройденная аттестация — я дипломированный и аттестованный гид. Некоторое читать дальшеуменьшить
время работала научным сотрудником Торопецкого краеведческого музея.
Я изучила множество источников про древний Торопец: старые книги, документы из архивов, исследования краеведов. Я рассказываю историю так, как сама её чувствую — увлекательно, с живыми деталями и примерами, которые остаются в памяти.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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Алёна
Впечатления самые положительные: от города, от гида, от прогулки и рассказа. Повествование структурировано и очень органично вписано в мини-путешествие по городу. Мы приехали в первую очередь на природу, но, проезжая город, читать дальшеуменьшить
были поражены его ухоженностью и количеством памятников истории и архитектуры, а также дате, указанной на въезде - 1074 год! Наши ожидания полностью оправдались - город действительно обладает интереснейшей историей, незаслуженно обойденной вниманием соотечественников. Приезжайте в Торóпец и обязательно гуляйте по его уютным улочкам с Натальей!
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