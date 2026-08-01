Торопец не удивит масштабом, но поразит вас глубиной: это место, где переплелись судьбы великих людей и эпох. Здесь венчался Александр Невский, бывал Пётр I, а патриарх Тихон оставил глубокий духовный след. За 2,5 часа мы пройдём через века — от древнерусской крепости до купеческого города, раскроем неожиданные связи города с флотом и полюбуемся торопецким барокко.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5800 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Торопеце

Описание экскурсии

Малое Высокое городище — сердце древнего Торопца: именно здесь зарождался город и формировались его традиции. Здесь же проходил торговый путь «из варяг в греки» и венчался Александр Невский с княжной полоцкой.

Остров Красный вал. Выясним, какое значение имел Торопец в политической системе Древней Руси, как защищал её западные рубежи и почему его крепость была так важна.

Торопец купеческий, названный памятником архитектуры под открытым небом благодаря сохранившейся исторической застройке, где за каждым фасадом — судьбы людей, торговые связи и городские легенды.

Храмы Торопца — настоящая каменная летопись веры, духа и красоты, в которой читается характер города.

Я расскажу о святыне Торопца — Корсунско-Богородицкой иконе, подаренной городу женой А. Невского.

Познакомлю вас с особым архитектурным стилем — торопецким плоскостным барокко.

Особое внимание уделим морской теме — судьбам 20 адмиралов, связанных с торопецкой землёй, и тому, как город, не имея выхода к морю, всё равно оказался включён в морскую историю России.