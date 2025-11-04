Мои заказы

Полет на авиатренажере боевого вертолета «Ми-2»

Ощутите себя пилотом вертолета Ми-2 на современном тренажере в Торжке. Полное погружение и безопасность гарантированы
Авиационный тренажер в Торжке - это уникальная возможность испытать управление вертолетом Ми-2 в безопасных условиях. Симулятор точно воссоздает кабину с реалистичными панелями и визуальными эффектами.

Панорамные экраны демонстрируют динамичные пейзажи и
изменяющуюся погоду, создавая эффект полного присутствия.

На протяжении всего полета вас будет сопровождать опытный инструктор, который проведет инструктаж и поможет выбрать параметры полета. Это идеальный вариант как для обучения, так и для знакомства с авиацией

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚁 Реалистичный симулятор полета
  • 👨‍✈️ Опытный инструктор
  • 🌍 Полное погружение в атмосферу
  • 📚 Подходит для обучения
  • 🎮 Интерактивное знакомство с авиацией
Что можно увидеть

  • Кабина вертолета Ми-2
  • Приборные панели

Описание экскурсии

В небо, не отрываясь от земли Современный авиасимулятор представляет собой передовое устройство, имитирующее полет и позволяющее безопасно освоить управление вертолетом. Он с высокой точностью воспроизводит кабину, оснащенную реалистичными приборными панелями и детализированными визуальными компонентами. Широкоформатные экраны транслируют динамичные ландшафты, переменчивые погодные условия и естественную линию горизонта, формируя ощущение абсолютного присутствия. Данный тренажер идеален как для учебных целей, так и для увлекательного знакомства с миром авиации. На протяжении всего «полета» на авиатренажере вас будет сопровождать опытный инструктор — бывший летчик. Перед началом вам проведут инструктаж, после чего вы сможете выбрать погодные условия, параметры полета и точку назначения.

С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Торжок, Калининское ш., 8
Когда начало
С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Марина
4 ноя 2025
Полет очень понравился,как детям,так и взрослым. Приедим еще раз.
И
Иван
11 июн 2025

Входит в следующие категории Торжка

