Панорамные экраны демонстрируют динамичные пейзажи и читать дальше изменяющуюся погоду, создавая эффект полного присутствия.



Авиационный тренажер в Торжке - это уникальная возможность испытать управление вертолетом Ми-2 в безопасных условиях. Симулятор точно воссоздает кабину с реалистичными панелями и визуальными эффектами.

👨‍✈️ Опытный инструктор

🌍 Полное погружение в атмосферу

📚 Подходит для обучения

🎮 Интерактивное знакомство с авиацией

Что можно увидеть Кабина вертолета Ми-2

Приборные панели

Описание экскурсии В небо, не отрываясь от земли Современный авиасимулятор представляет собой передовое устройство, имитирующее полет и позволяющее безопасно освоить управление вертолетом. Он с высокой точностью воспроизводит кабину, оснащенную реалистичными приборными панелями и детализированными визуальными компонентами. Широкоформатные экраны транслируют динамичные ландшафты, переменчивые погодные условия и естественную линию горизонта, формируя ощущение абсолютного присутствия. Данный тренажер идеален как для учебных целей, так и для увлекательного знакомства с миром авиации. На протяжении всего «полета» на авиатренажере вас будет сопровождать опытный инструктор — бывший летчик. Перед началом вам проведут инструктаж, после чего вы сможете выбрать погодные условия, параметры полета и точку назначения.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? Г. Торжок, Калининское ш., 8 Когда начало С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.