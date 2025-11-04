Авиационный тренажер в Торжке - это уникальная возможность испытать управление вертолетом Ми-2 в безопасных условиях. Симулятор точно воссоздает кабину с реалистичными панелями и визуальными эффектами.
Панорамные экраны демонстрируют динамичные пейзажи и
Панорамные экраны демонстрируют динамичные пейзажи и
5 причин купить эту экскурсию
- 🚁 Реалистичный симулятор полета
- 👨✈️ Опытный инструктор
- 🌍 Полное погружение в атмосферу
- 📚 Подходит для обучения
- 🎮 Интерактивное знакомство с авиацией
Что можно увидеть
- Кабина вертолета Ми-2
- Приборные панели
Описание экскурсииВ небо, не отрываясь от земли Современный авиасимулятор представляет собой передовое устройство, имитирующее полет и позволяющее безопасно освоить управление вертолетом. Он с высокой точностью воспроизводит кабину, оснащенную реалистичными приборными панелями и детализированными визуальными компонентами. Широкоформатные экраны транслируют динамичные ландшафты, переменчивые погодные условия и естественную линию горизонта, формируя ощущение абсолютного присутствия. Данный тренажер идеален как для учебных целей, так и для увлекательного знакомства с миром авиации. На протяжении всего «полета» на авиатренажере вас будет сопровождать опытный инструктор — бывший летчик. Перед началом вам проведут инструктаж, после чего вы сможете выбрать погодные условия, параметры полета и точку назначения.
С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Торжок, Калининское ш., 8
Когда начало
С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
4 ноя 2025
Полет очень понравился,как детям,так и взрослым. Приедим еще раз.
И
Иван
11 июн 2025
Входит в следующие категории Торжка
Похожие экскурсии из Торжка
Индивидуальная
Лучший выборМузей вертолётов в Торжке
Увлекательная экскурсия в музей вертолётов в Торжке, где каждый экспонат расскажет свою историю. Откройте для себя мир авиации и попробуйте себя в роли пилота
Начало: На Калининском шоссе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800 ₽ за человека