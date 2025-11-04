Мои заказы

Необычные экскурсии по Торжку

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Торжке, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Завораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На ул. Новгородской д. 1а (Здание администрации)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Полет на авиатренажере боевого вертолета «Ми-2»
На вертолёте
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Полет на авиатренажере Ми-2
Ощутите себя пилотом вертолета Ми-2 на современном тренажере в Торжке. Полное погружение и безопасность гарантированы
Начало: Г. Торжок, Калининское ш., 8
Расписание: С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 ноября 2025
    Полет на авиатренажере боевого вертолета «Ми-2»
    Полет очень понравился,как детям,так и взрослым. Приедим еще раз.
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Великолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов о городе и архитектуре, от
    читать дальше

    историй древности и артефактов, от загадок и от комфортного маршрута! Огромное спасибо не только за организацию, но и о заботу о путешественниках - это и рекомендации по одежде, и удобный темп прогулки, и рекомендации по локациям, и ответы на наши нескончаемые вопросы. Игорь, спасибо вам еще раз огромнейшее! С удовольствием вернемся в летний период, ведь вы влюбляете в ваш город и в историю 🫶

    Великолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов оВеликолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов оВеликолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов о
  • А
    Антон
    31 октября 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Очень интересно и познавательно.
  • Е
    Елена
    11 октября 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Ооочень понравилось!
  • М
    Марина
    27 августа 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Игорь восхитителен! Огромная благодарность всей семьи за чудесную экскурсию! Живой, интересный, нешаблонный рассказ, отвел нас на промежуточную базу археологов по
    читать дальше

    ходу маршрута, показал как они отмывают найденные черепки и другие находки. Входит в top 3 лучших экскурсоводов за всю мою жизнь. И детям, и взрослым было интересно каждую минуту.

  • М
    Марина
    9 августа 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Очень приятно и познавательно провели время. Послушали исторические факты и городские легенды, полюбовались видом Торжка с самой высокой точки (секретной). Экскурсия не длинная, но насыщенная, ездили на машине. Рекомендую для расширения кругозора. Игорь, спасибо большое)
  • О
    Ольга
    16 июня 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Очень понравилась экскурсия! Игорь увлекательно рассказывает и показывает город глазами археолога. Нет перегруза информацией вообще. Интересно, думаю, будет не только
    читать дальше

    взрослым, но и детям! Торжок очень милый городок с богатой историей, обязателен для посещения. Выбирайте Игоря гидом и получите яркие незабываемые впечатления! Рекомендую Игоря однозначно!

  • K
    Kuznetsova
    17 мая 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Прекрасная экскурсия! Игорь учел все наши пожелания, повторений с другими экскурсиями не было. Человек, увлеченный археологией, с юмором и очень интересно делится историей Торжка, показывая различные достопримечательности и артефакты города.
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Впечатляют глубокие знания материала и не формальная (не заученная) форма его подачи. Остаётся приятное лёгкое и оптимистичное впечатление. Это история
    читать дальше

    с продолжением. Хочется приехать ещё раз и продолжить разговор об этих интересных местах. Хорошо когда вы получили именно то, что ожидали. Желаю всем оказаться на одной волне со своим гидом! Удачи!

  • О
    Ольга
    9 мая 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Лучшая экскурсия, которая у нас была за несколько лет! Игорь увлеченный человек, профессионал, рассказывает доступно для детей, познавательно для взрослых. Рекомендую однозначно!
  • Ю
    Юлия
    3 мая 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Очень много ездим по России и индивидуальных экскурсий посетили множество.
    Прогулка с Игорем очень понравилось- живо, доходчиво, без загруженности историческими фактами и датами. Городок небольшой, маршрут оптимальный. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Прекрасная экскурсия, очень интересная и насыщенная событиями, находками, фактами. Мы были увлечены все время экскурсии, слушая и погружаясь в историю древнего города, рассказанную с любовью. Спасибо огромное! Мы приедем еще)))
  • А
    Анна
    23 апреля 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Совершенно потрясающая прогулка с Игорем по Торжку!!! Подростки 12 лет в восторге, Игорь с ними на одной волне, дети были
    читать дальше

    вовлечены в беседу, были заинтересованы. Взрослым тоже было интересно, даже очень! После экскурсии, проведенной в предзакатном Торжке, какая-то волна счастья на всех накатила! Вайб Торжка совершенно уникальный, хоть город еще и не полностью "расцвел"! Спасибо огромное Игорю!!! Всем буду рекомендовать однозначно, к посещению такая экскурсия обязательна.

  • И
    Ирина
    15 апреля 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Очень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендую.
    Очень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендуюОчень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендуюОчень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендуюОчень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендуюОчень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендуюОчень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендуюОчень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендуюОчень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендуюОчень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендуюОчень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендую
  • м
    мария
    12 апреля 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Очень интересная и необычная экскурсия, узнали много историй про город, которые не услышишь на обычной экскурсии, а ещё так здорово,
    читать дальше

    что удалось прикоснуться к частичкам истории собственноручно, узнать о раскопах и понять как это проходит. Было очень живо и познавательно, благодарим Игоря и советуем всем!

  • К
    Константин
    7 апреля 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Игорь - великолепный рассказчик, прекрасный гид, большой патриот своего города. Интересный собеседник, профессиональный археолог. Будем рекомендовать его своим друзьям, которые после наших рассказов поедут в Торжок.
  • И
    Ирина
    30 марта 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Большое спасибо Игорю за захватывающую и познавательную экскурсию по Торжку! Узнали много любопытных фактов о городе, энтузиазм экскурсовода заразителен. Слушать было одно удовольствие, время пролетело совершенно незаметно! Всем рекомендую посетить экскурсию!
    Большое спасибо Игорю за захватывающую и познавательную экскурсию по Торжку! Узнали много любопытных фактов о городеБольшое спасибо Игорю за захватывающую и познавательную экскурсию по Торжку! Узнали много любопытных фактов о городе
  • М
    Маргарита
    2 марта 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Очень понравилось, рекомендую! Час пролетел совсем незаметно) знала бы, что так будет, договаривалась на два) очень интересная совместная прогулка. Приедем ещё летом обязательно и будем просить Игоря провести нам ещё экскурсию)
    Очень понравилось, рекомендую! Час пролетел совсем незаметно) знала бы, что так будет, договаривалась на два) оченьОчень понравилось, рекомендую! Час пролетел совсем незаметно) знала бы, что так будет, договаривалась на два) оченьОчень понравилось, рекомендую! Час пролетел совсем незаметно) знала бы, что так будет, договаривалась на два) оченьОчень понравилось, рекомендую! Час пролетел совсем незаметно) знала бы, что так будет, договаривалась на два) очень
  • К
    Катя
    20 января 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Вдохновляющая экскурсия и чудесный эксперт своего дела Игорь! Было здорово узнать столько нового от увлеченного рассказчика, прогуляться по Торжку, прикоснуться к артефактам. Обязательно вернемся летом:)
    Катя и друзья

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
  2. Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
  3. Полет на авиатренажере боевого вертолета «Ми-2»
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Борисоглебский мужской монастырь
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Тверецкая набережная
  5. Набережная
  6. Река Тверца
  7. Почтовая улица-лестница
  8. Путевой дворец Екатерины
  9. Воскресенский девичий монастырь
  10. Борисоглебский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Торжку в декабре 2025
Сейчас в Торжке в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Торжке на 2025 год по теме «Необычные», 78 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль