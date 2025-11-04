Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборЗавораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На ул. Новгородской д. 1а (Здание администрации)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеПолет на авиатренажере Ми-2
Ощутите себя пилотом вертолета Ми-2 на современном тренажере в Торжке. Полное погружение и безопасность гарантированы
Начало: Г. Торжок, Калининское ш., 8
Расписание: С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 ноября 2025Полет очень понравился,как детям,так и взрослым. Приедим еще раз.
- ООльга3 ноября 2025Великолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов о городе и архитектуре, от
- ААнтон31 октября 2025Очень интересно и познавательно.
- ЕЕлена11 октября 2025Ооочень понравилось!
- ММарина27 августа 2025Игорь восхитителен! Огромная благодарность всей семьи за чудесную экскурсию! Живой, интересный, нешаблонный рассказ, отвел нас на промежуточную базу археологов по
- ММарина9 августа 2025Очень приятно и познавательно провели время. Послушали исторические факты и городские легенды, полюбовались видом Торжка с самой высокой точки (секретной). Экскурсия не длинная, но насыщенная, ездили на машине. Рекомендую для расширения кругозора. Игорь, спасибо большое)
- ООльга16 июня 2025Очень понравилась экскурсия! Игорь увлекательно рассказывает и показывает город глазами археолога. Нет перегруза информацией вообще. Интересно, думаю, будет не только
- KKuznetsova17 мая 2025Прекрасная экскурсия! Игорь учел все наши пожелания, повторений с другими экскурсиями не было. Человек, увлеченный археологией, с юмором и очень интересно делится историей Торжка, показывая различные достопримечательности и артефакты города.
- ЮЮлия10 мая 2025Впечатляют глубокие знания материала и не формальная (не заученная) форма его подачи. Остаётся приятное лёгкое и оптимистичное впечатление. Это история
- ООльга9 мая 2025Лучшая экскурсия, которая у нас была за несколько лет! Игорь увлеченный человек, профессионал, рассказывает доступно для детей, познавательно для взрослых. Рекомендую однозначно!
- ЮЮлия3 мая 2025Очень много ездим по России и индивидуальных экскурсий посетили множество.
Прогулка с Игорем очень понравилось- живо, доходчиво, без загруженности историческими фактами и датами. Городок небольшой, маршрут оптимальный. Рекомендую.
- ЮЮлия28 апреля 2025Прекрасная экскурсия, очень интересная и насыщенная событиями, находками, фактами. Мы были увлечены все время экскурсии, слушая и погружаясь в историю древнего города, рассказанную с любовью. Спасибо огромное! Мы приедем еще)))
- ААнна23 апреля 2025Совершенно потрясающая прогулка с Игорем по Торжку!!! Подростки 12 лет в восторге, Игорь с ними на одной волне, дети были
- ИИрина15 апреля 2025Очень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендую.
- ммария12 апреля 2025Очень интересная и необычная экскурсия, узнали много историй про город, которые не услышишь на обычной экскурсии, а ещё так здорово,
- ККонстантин7 апреля 2025Игорь - великолепный рассказчик, прекрасный гид, большой патриот своего города. Интересный собеседник, профессиональный археолог. Будем рекомендовать его своим друзьям, которые после наших рассказов поедут в Торжок.
- ИИрина30 марта 2025Большое спасибо Игорю за захватывающую и познавательную экскурсию по Торжку! Узнали много любопытных фактов о городе, энтузиазм экскурсовода заразителен. Слушать было одно удовольствие, время пролетело совершенно незаметно! Всем рекомендую посетить экскурсию!
- ММаргарита2 марта 2025Очень понравилось, рекомендую! Час пролетел совсем незаметно) знала бы, что так будет, договаривалась на два) очень интересная совместная прогулка. Приедем ещё летом обязательно и будем просить Игоря провести нам ещё экскурсию)
- ККатя20 января 2025Вдохновляющая экскурсия и чудесный эксперт своего дела Игорь! Было здорово узнать столько нового от увлеченного рассказчика, прогуляться по Торжку, прикоснуться к артефактам. Обязательно вернемся летом:)
Катя и друзья
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Торжку в декабре 2025
Сейчас в Торжке в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Торжке на 2025 год по теме «Необычные», 78 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль