Экскурсии в Торжке

Отзыв на: Торжок православный И Ирина 5 Большое спасибо Светлане за экскурсию. Такое обилие информации не получишь ни на одной групповой экскурсии. Отличное знание истории города. Светлана нам так много показала и рассказала! Чувствуется, что человек глубоко знает, те вопросы которые затрагивались по ходу экскурсии. Всем кто интересуется историей города, вопросами православия настоятельно рекомендую Светлану, как экскурсовода. Не пожалеете! Еще раз наша признательность Светлане!

Отзыв на: Торжок — северная Флоренция на тверской земле О Олег 5 Великолепная экскурсия… Ольга кроме удивительно интересного рассказа еще снабдила нас бесценными знаниями о том где остановиться, где поесть, что посмотреть самим. Особенно впечатлили Борисоглебский монастырь, чертов мост в Василево и поездка в усадьбу Львова. Спасибо!

Отзыв на: Торжок сквозь столетия И Ирина 5 Были в Торжке 18 октября. Несмотря на не очень хорошие погодные условия, Гид Алексей провел очень увлекательную экскурсию об истории города. 2 часа пролетели незаметно. Алексей очень грамотный, эрудированный экскурсовод, влюблённый в свой город. Спасибо. Рекомендую воспользоваться его услугой

Отзыв на: Влюбиться в Торжок за 3 часа Н Нина 5 Результат достигнут. Мы влюбились в Торжок. Спасибо Михаилу за авторское прочтение маршрута экскурсии.

Отзыв на: Торжок сквозь столетия Н Надежда 5 Алексей - зрелый и начитанный гид, который быстро подстраивается под запрос туристов) Детям было интересно, мне тоже, Алексей готов ответить на вопросы, не совсем связанные конкретно с Торжком или с его историей. После общения не было приступа тоски и меланхолии, который часто случается в других провинциальных городах. Город, конечно, в плохом состоянии, но благодаря Алексею депрессивного осадка не осталось. Произвели впечатление слова о том, что является главной проблемой Торжка (не алкоголизм, как обычно, а наличие всего одного книжного магазина на весь город) Рекомендую от души и желаю Алексею продолжать развиваться профессионально, а Торжку с умом освоить деньги на реставрацию.

Отзыв на: Древний Торжок: прогулка вглубь эпох Е Елена 5 Огромное спасибо Георгию за чудесную экскурсию! Было очень интересно, познавательно, динамично! За 2, 5 часа посетить столько мест, и все очень запомнилось не только взрослым, но и ребенку 11 лет! Даже успели пострелять из арбалета! Георгий отлично знает историю и географию своего города, подача материала очень грамотная. Торжок в цветах золотой осени особенно красив, особенно с мест в которых специально останавливались для фотографий.

Отзыв на: Торжок сквозь столетия А Анна 5 Провели прекрасный день в Торжке с гидом Алексеем! Это действительно увлеченный, образованный, любящий свое дело и город человек. Мы очень рады что познакомились с древнерусским городом именно через рассказ Алексея! Рассказывает Алексей не стандартно с датами и известными фактами, а весело по-современному, с разными взглядами на одни и те же события. Мы однозначно рекомендуем Алексея!

Отзыв на: Торжок: прогулка по старинным улицам Ю Юлия 5 Нам очень понравилась прогулка с Екатериной! Очень быстро ответила, показала нам все места, хотя мы приехали уже под вечер! Очень приятный человек, музейный работник, интересующийся своим делом и историей! Очень рекомендуем!

Отзыв на: Влюбиться в Торжок за 3 часа С Светлана 5 Михаил, представляя свой маршрут и обещания показать неожиданные места в своем любимом городе, не подвел. Экскурсия была динамичной и насыщенной переходами и передвижениями по укромным уголкам природы и задворкам парадных фасадов зданий. Это было очень интересно и красиво, а местами даже загадочно. Восхождение на колокольню вообще без комментариев: дух захватывает от неожиданной возможности осмотреть окрестности города с высоты птичьего полета. Задворки Борисоглебского монастыря загадочны, романтичны и жутковаты (поздним вечером). Действительно, город открывается с другой стороны, нежели с лубочно-фасадной, и выглядит живым и дышащим. Спасибо за интересный маршрут и прекрасно проведенное время. Желаем успехов и новых занимательных маршрутов.