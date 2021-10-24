Экскурсии в Торжке

Все экскурсии в Торжоке
Доступно 21 экскурсия 🚌 в Торжоке на 2021 год, 419 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
8ч
6 500₽
за 1-5 чел.
Путешествие в Торжок, Раёк, Василёво и Прутню
Путешествие из Твери в Торжок короткое - всего 60 км
По запросу
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
понедельник, воскресенье
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Торжок сквозь столетия
Посетить знаковые места города и погрузиться в его богатую историю на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Торжок: Комедия в старом городе
Эта экскурсия, как отличная постановка в театре одного актера
Ежедневно в любое время
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 500₽
за 1-20 чел.
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Погрузиться в атмосферу средневековой Руси на обзорной прогулке и раскрыть истории и предания города
Индивидуальная экскурсия
9ч
4 000₽
за 1-4 чел.
Путешествие в Торжок и другие атмосферные города Тверской области
Вас ждёт незабываемая поездка по красивейшим и атмосферным городам Тверской области
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-8 чел.
Влюбиться в Торжок за 3 часа
Динамичная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города с активной «сменой декораций»
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-9 чел.
Теплая встреча с Торжком
Погрузиться в историю древнего города и увидеть его главные достопримечательности
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000₽
за 1-10 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Увидеть старинные храмы и памятники и узнать о провинциальном городе с тысячелетней историей
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 800₽
за 1-5 чел.
Торжок — северная Флоренция на тверской земле
Вместо типичной русской глубинки увидеть город, способный встать в один ряд с европейскими образцами
Индивидуальная экскурсия
8ч
7 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-10 чел.
Торжок православный
Познакомиться с городом и его историей, осмотреть храмы и услышать о почитаемых святых и святынях
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
Главные достопримечательности, история и живописные панорамы города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-20 чел.
По Торжку — с археологом!
Осознать богатое наследие города, взглянув на его памятники с историко-археологического ракурса
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Торжок!
Увидеть главные достопримечательности города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
1ч
2 500₽
за 1-45 чел.
Ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря
Прогуляться по территории комплекса, узнать его легендарную историю и увидеть главные святыни Торжка
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Патриархальный Торжок и Знаменское-Раёк
Открыть «палладианскую» красоту архитектуры XVIII-XIX вв. и прикоснуться к духовному наследию города
Последние отзывы «Экскурсии Торжока»
- Отзыв на: Торжок православныйИИрина24 октября 2021Большое спасибо Светлане за экскурсию. Такое обилие информации не получишь ни на одной групповой экскурсии. Отличное знание истории города. Светлана нам так много показала и рассказала! Чувствуется, что человек глубоко знает, те вопросы которые затрагивались по ходу экскурсии. Всем кто интересуется историей города, вопросами православия настоятельно рекомендую Светлану, как экскурсовода. Не пожалеете! Еще раз наша признательность Светлане!
- ООлег22 октября 2021Великолепная экскурсия… Ольга кроме удивительно интересного рассказа еще снабдила нас бесценными знаниями о том где остановиться, где поесть, что посмотреть самим. Особенно впечатлили Борисоглебский монастырь, чертов мост в Василево и поездка в усадьбу Львова. Спасибо!
- ИИрина19 октября 2021Были в Торжке 18 октября. Несмотря на не очень хорошие погодные условия, Гид Алексей провел очень увлекательную экскурсию об истории города. 2 часа пролетели незаметно. Алексей очень грамотный, эрудированный экскурсовод, влюблённый в свой город. Спасибо. Рекомендую воспользоваться его услугой
- Отзыв на: Влюбиться в Торжок за 3 часаННина19 октября 2021Результат достигнут. Мы влюбились в Торжок. Спасибо Михаилу за авторское прочтение маршрута экскурсии.
- ННадежда17 октября 2021Алексей - зрелый и начитанный гид, который быстро подстраивается под запрос туристов) Детям было интересно, мне тоже, Алексей готов ответить на вопросы, не совсем связанные конкретно с Торжком или с его историей. После общения не было приступа тоски и меланхолии, который часто случается в других провинциальных городах. Город, конечно, в плохом состоянии, но благодаря Алексею депрессивного осадка не осталось. Произвели впечатление слова о том, что является главной проблемой Торжка (не алкоголизм, как обычно, а наличие всего одного книжного магазина на весь город) Рекомендую от души и желаю Алексею продолжать развиваться профессионально, а Торжку с умом освоить деньги на реставрацию.
- Отзыв на: Древний Торжок: прогулка вглубь эпохЕЕлена17 октября 2021Огромное спасибо Георгию за чудесную экскурсию! Было очень интересно, познавательно, динамично! За 2, 5 часа посетить столько мест, и все очень запомнилось не только взрослым, но и ребенку 11 лет! Даже успели пострелять из арбалета! Георгий отлично знает историю и географию своего города, подача материала очень грамотная. Торжок в цветах золотой осени особенно красив, особенно с мест в которых специально останавливались для фотографий.
- ААнна13 октября 2021Провели прекрасный день в Торжке с гидом Алексеем! Это действительно увлеченный, образованный, любящий свое дело и город человек. Мы очень рады что познакомились с древнерусским городом именно через рассказ Алексея! Рассказывает Алексей не стандартно с датами и известными фактами, а весело по-современному, с разными взглядами на одни и те же события. Мы однозначно рекомендуем Алексея!
- Отзыв на: Торжок: прогулка по старинным улицамЮЮлия10 октября 2021Нам очень понравилась прогулка с Екатериной! Очень быстро ответила, показала нам все места, хотя мы приехали уже под вечер! Очень приятный человек, музейный работник, интересующийся своим делом и историей! Очень рекомендуем!
- Отзыв на: Влюбиться в Торжок за 3 часаССветлана5 октября 2021Михаил, представляя свой маршрут и обещания показать неожиданные места в своем любимом городе, не подвел. Экскурсия была динамичной и насыщенной переходами и передвижениями по укромным уголкам природы и задворкам парадных фасадов зданий. Это было очень интересно и красиво, а местами даже загадочно. Восхождение на колокольню вообще без комментариев: дух захватывает от неожиданной возможности осмотреть окрестности города с высоты птичьего полета. Задворки Борисоглебского монастыря загадочны, романтичны и жутковаты (поздним вечером). Действительно, город открывается с другой стороны, нежели с лубочно-фасадной, и выглядит живым и дышащим. Спасибо за интересный маршрут и прекрасно проведенное время. Желаем успехов и новых занимательных маршрутов.
- Отзыв на: Древний Торжок: прогулка вглубь эпохООксана5 октября 2021Все понравилось!