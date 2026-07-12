Экскурсии в Торжке

Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Торжок за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, открывая его исторические сокровища и живописные уголки на этой экскурсии
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Завтра в 08:00
10 авг в 13:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Начало: По договорённости
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 5700 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
Завтра в 09:00
10 авг в 09:30
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Торжок
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Новгородская ул., 1а (здание администрации)
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
11 авг в 14:30
17 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Торжок сквозь века
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
10 авг в 17:00
11 авг в 17:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок: путешествие во времени
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: На площади 9 Января
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
от 4230 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по живописному Торжку
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Начало: На Новгородской набережной
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Торжок - город, где история и современность сливаются воедино. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и узнайте секреты прошлого
Начало: На улице Дзержинского
10 авг в 10:30
11 авг в 09:00
от 4250 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На ул. Новгородской д. 1а (Здание администрации)
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок: красота древнего города
Увлекательное путешествие по Торжку: старинные улицы, деревянные церкви и величественные монастыри ждут вашего внимания
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 7200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок православный
Исследуйте святыни древнего Торжка: от Ильинской церкви до Спасо-Преображенского собора. Узнайте о богатырях и трагедиях прошлого
Начало: На улице Дзержинского
Завтра в 18:00
10 авг в 13:30
от 4230 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок - первая встреча
Торжок - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Узнайте о новоторах, посетите Борисоглебский монастырь и насладитесь видами с берегов Тверцы
Начало: У музея А.С. Пушкина
12 авг в 10:30
13 авг в 10:30
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок - магия древнего русского города
Начало: Новгородская набережная
Расписание: ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В уездном городе Торжке - моей столице…
Торжок пленяет своей самобытностью и историей. Прогуляйтесь по его улицам, посетите монастыри и узнайте тайны, скрытые в стихах
Начало: У музея Пушкина
10 авг в 08:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Торжок: по старинным улочкам (на вашем авто)
Торжок впечатляет архитектурными шедеврами. Узнайте о ключевых этапах истории города, посетите знаменитые места и окунитесь в атмосферу старинного Торжка
Начало: Около Борисоглебского монастыря
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
Торжок: история и красота древнего города
Начало: Новгородская набережная, 1А
Расписание: По договоренности
5000 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
17 авг в 15:00
1 сен в 10:00
от 3600 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Мастер-класс по золотому шитью в Торжке
Начало: Улица Торговые Ряды, 4
800 ₽ за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Однажды в Торжке: холмы, набережная и древние монастыри
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сегодня в 10:30
3800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Здравствуй, Торжок
Приглашаю познакомиться с Торжком! Узнайте, как новоторы спасали русскую государственность, и откройте для себя главные места города
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 5500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Торжок - Гурман-тур
Начало: Площадь 9-го Января, у памятника Н.А. Львову
Расписание: воскресение, понедельник в 10:00
16 авг в 10:00
17 авг в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
История, легенды и тайны Торжка
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Расписание: Каждый день кроме среды и воскресенья, с 9 часов утра до 19 часов вечера
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Музей вертолётов в Торжке
Увлекательная экскурсия в музей вертолётов в Торжке, где каждый экспонат расскажет свою историю. Откройте для себя мир авиации и попробуйте себя в роли пилота
Начало: На Калининском шоссе
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Торжок: от древности до наших дней
Начало: По согласованию
Расписание: 10 января с 13:30 до 15:00 будет организована Сборная экскурсия по Торжку. (Однажды в Торжке).
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Полет на авиатренажере боевого вертолета «Ми-2»
Ощутите себя пилотом вертолета Ми-2 на современном тренажере в Торжке. Полное погружение и безопасность гарантированы
Начало: Г. Торжок, Калининское ш., 8
Расписание: С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
2100 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо нашему гиду Георгию за интересную прогулку, за полный рассказ о уникальном городке Торжок. За его любовь к своему городу, за доброжелательность и хорошее настроение , за советы и помощь с информацией, которая нам была нужна для поездки в Василёво.
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Н
Дата посещения: 28 июн 2026
Очень понравилась пешая экскурсия по Торжку. Экскурсовод Жанна с момента заказа экскурсии была на связи. Очень увлекательно и захватывающе рассказала про старинный город Торжок, об истории, достопримечательностях. По пути следования показала живописные места. Хотим выразить благодарность за доставленное удовольствие.
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А
Дата посещения: 1 мая 2026
Экскурсия с Ириной оставила очень яркие впечатления. Подробный увлекательный рассказ о городе и крае сопровождался иллюстрациями, необходимыми историческими фактами и
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Д
Дата посещения: 24 ноя 2025
2.5 часа экскурсии пролетели как один миг.
Илья рассказывает очень живо и интересно.
Видно, что он любит и знает своё дело.
Ещё раз спасибо 🙏
Илья рассказывает очень живо и интересно.
Видно, что он любит и знает своё дело.
Ещё раз спасибо 🙏
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А
Дата посещения: 26 июл 2025
Были в июле.
Интересный рассказ, хорошая речь, экскурсовод свободно ориентируется в истории отвечая на вопросы.
Время пролетело незаметно.
Если предупредить экскурсовода о своих дальнейших планах, Екатерина выстроит маршрут наиболее удобным образом для вас.
Нам все понравилось: 4взр и реб (12 лет)
Интересный рассказ, хорошая речь, экскурсовод свободно ориентируется в истории отвечая на вопросы.
Время пролетело незаметно.
Если предупредить экскурсовода о своих дальнейших планах, Екатерина выстроит маршрут наиболее удобным образом для вас.
Нам все понравилось: 4взр и реб (12 лет)
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У
Дата посещения: 9 окт 2025
Благодарим за интересное и содержательное путешествие по вашему древнему и красивому городу!
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А
Дата посещения: 9 авг 2025
Отлично прогулялись👍👍 Михаил сразу располагает, что самое главное без занудных заученых речей из учебника. Вся информация преподнеслась легко, доходчиво с современным подходом. Советую, скучно не будет для молодёжи топчик
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О
Дата посещения: 2 авг 2025
Экскурсия оставила приятные впечатления и подарила массу положительных эмоций.
Гид Георгий рассказал много интересных фактов о жизни и истории города и
Гид Георгий рассказал много интересных фактов о жизни и истории города и
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К
Дата посещения: 22 июл 2025
Замечательная, содержательна экскурсия по городу с человеком влюбленным в свою профессию и малую Родину
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С
Дата посещения: 6 июн 2025
Очень все было хорошо
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Всего 2018 отзывов в Торжке
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Ответы на вопросы от путешественников по Торжку
Самые популярные экскурсии в Торжке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
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Сколько стоит экскурсия по Торжку в августе 2026
Сейчас в Торжке можно забронировать 31 экскурсию от 800 до 7200. Туристы уже оставили гидам 2018 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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