Мои заказы

Музей вертолётов в Торжке

Увлекательная экскурсия в музей вертолётов в Торжке, где каждый экспонат расскажет свою историю. Откройте для себя мир авиации и попробуйте себя в роли пилота
Музей вертолётов в Торжке предлагает уникальную возможность погрузиться в историю авиации.

Посетители смогут увидеть легендарные вертолёты, такие как Ми-8 и Ми-24, и даже попробовать себя в роли пилота на авиатренажёре. Экспозиция «Золотное шитьё 19 века» добавит культурный акцент к вашему визиту. Подходит для семей с детьми и ветеранов авиации. Экскурсия проходит в помещении, что делает её доступной в любое время года
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚁 Уникальные вертолёты
  • 👨‍✈️ Виртуальный полёт
  • 🧒 Подходит для детей
  • 🎨 Золотное шитьё
  • 🐾 Можно с питомцами
Музей вертолётов в Торжке© Музей вертолётов
Музей вертолётов в Торжке© Музей вертолётов
Музей вертолётов в Торжке© Музей вертолётов

Что можно увидеть

  • Ми-8
  • Ми-24
  • Ми-6
  • Золотное шитьё 19 века

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с экспозицией музея и рассмотрите коллекцию вертолётов не только снаружи, но и изнутри.

Вас ждут:

  • Ми-8 — многоцелевой вертолёт с полностью сохранённой кабиной пилотов. Внутри — только аналоговые приборы, что подчёркивает разницу между техникой прошлого и современными вертолётами
  • Ми-24 — легендарный советский ударный вертолёт, способный выполнять штурмовые задачи и транспортировать десант
  • Ми-6, выпущенный в 1962 году. Он пополнил коллекцию музея благодаря инициативе дочери Михаила Леонтьевича Миля, конструктора семейства вертолётов «Ми»

Также вы:

  • По желанию попробуете себя в роли пилота или пассажира на авиатренажёре — опытные инструкторы помогут освоить манёвры и познакомят вас с принципами управления
  • Увидите экспозицию «Золотное шитьё 19 века» — выставку светских и церковных изделий, выполненных в этой изысканной технике

Кому подойдёт экскурсия:

  • Семьям с детьми
  • Ветеранам авиации, испытывающим ностальгию

Организационные детали

  • Авиатренажёр оплачивается отдельно: 20 минут — 2000 ₽ за чел., 50 минут — 5000 ₽ за чел.
  • По желанию вы можете принять участие в мастер-классе по моделированию вертолётов — 300 ₽ за чел.
  • В музей можно с домашними животными
  • Экскурсию для вас проведёт гид нашего музея

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Калининском шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей вертолётов
Музей вертолётов — ваш гид в Торжке
Провёл экскурсии для 46 туристов
Музей вертолётов в Торжке — одна из ключевых достопримечательностей города, где собраны легендарные боевые и гражданские машины СССР. Вы сможете заглянуть в кабины Ми-6, Ми-8 и Ми-2, сделать фото в
читать дальше

роли пилота и почувствовать себя частью истории. В программе интерактив: полёт на боевом тренажере Ми-2, «Школа вертолётчика» и «Школа вертолётостроителя». Музей удобно расположен, имеет парковку для автобусов и электрозаправку. В сувенирном магазине можно приобрести авиационные подарки, а также посетить экспозицию «Золотное шитье 19 века».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
к
киверина
6 авг 2025
Было интересно не только мужу, но и мне))
Посидела в кресле пилота, прошлась по салону самого большого вертолета.
Молодцы энтузиасты и спонсоры такого музея!
Было интересно не только мужу, но и мне))Было интересно не только мужу, но и мне))

Входит в следующие категории Торжка

Похожие экскурсии из Торжка

Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
Завтра в 10:30
14 ноя в 10:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Торжок - город, где история и современность сливаются воедино. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и узнайте секреты прошлого
Начало: На улице Дзержинского
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
Пешая
3 часа
112 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Торжке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Торжке