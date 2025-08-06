Музей вертолётов в Торжке предлагает уникальную возможность погрузиться в историю авиации.
Посетители смогут увидеть легендарные вертолёты, такие как Ми-8 и Ми-24, и даже попробовать себя в роли пилота на авиатренажёре. Экспозиция «Золотное шитьё 19 века» добавит культурный акцент к вашему визиту. Подходит для семей с детьми и ветеранов авиации. Экскурсия проходит в помещении, что делает её доступной в любое время года
Посетители смогут увидеть легендарные вертолёты, такие как Ми-8 и Ми-24, и даже попробовать себя в роли пилота на авиатренажёре. Экспозиция «Золотное шитьё 19 века» добавит культурный акцент к вашему визиту. Подходит для семей с детьми и ветеранов авиации. Экскурсия проходит в помещении, что делает её доступной в любое время года
5 причин купить эту экскурсию
- 🚁 Уникальные вертолёты
- 👨✈️ Виртуальный полёт
- 🧒 Подходит для детей
- 🎨 Золотное шитьё
- 🐾 Можно с питомцами
Что можно увидеть
- Ми-8
- Ми-24
- Ми-6
- Золотное шитьё 19 века
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с экспозицией музея и рассмотрите коллекцию вертолётов не только снаружи, но и изнутри.
Вас ждут:
- Ми-8 — многоцелевой вертолёт с полностью сохранённой кабиной пилотов. Внутри — только аналоговые приборы, что подчёркивает разницу между техникой прошлого и современными вертолётами
- Ми-24 — легендарный советский ударный вертолёт, способный выполнять штурмовые задачи и транспортировать десант
- Ми-6, выпущенный в 1962 году. Он пополнил коллекцию музея благодаря инициативе дочери Михаила Леонтьевича Миля, конструктора семейства вертолётов «Ми»
Также вы:
- По желанию попробуете себя в роли пилота или пассажира на авиатренажёре — опытные инструкторы помогут освоить манёвры и познакомят вас с принципами управления
- Увидите экспозицию «Золотное шитьё 19 века» — выставку светских и церковных изделий, выполненных в этой изысканной технике
Кому подойдёт экскурсия:
- Семьям с детьми
- Ветеранам авиации, испытывающим ностальгию
Организационные детали
- Авиатренажёр оплачивается отдельно: 20 минут — 2000 ₽ за чел., 50 минут — 5000 ₽ за чел.
- По желанию вы можете принять участие в мастер-классе по моделированию вертолётов — 300 ₽ за чел.
- В музей можно с домашними животными
- Экскурсию для вас проведёт гид нашего музея
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Калининском шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей вертолётов — ваш гид в Торжке
Провёл экскурсии для 46 туристов
Музей вертолётов в Торжке — одна из ключевых достопримечательностей города, где собраны легендарные боевые и гражданские машины СССР. Вы сможете заглянуть в кабины Ми-6, Ми-8 и Ми-2, сделать фото в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
к
киверина
6 авг 2025
Было интересно не только мужу, но и мне))
Посидела в кресле пилота, прошлась по салону самого большого вертолета.
Молодцы энтузиасты и спонсоры такого музея!
Посидела в кресле пилота, прошлась по салону самого большого вертолета.
Молодцы энтузиасты и спонсоры такого музея!
Входит в следующие категории Торжка
Похожие экскурсии из Торжка
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
Завтра в 10:30
14 ноя в 10:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Торжок - город, где история и современность сливаются воедино. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и узнайте секреты прошлого
Начало: На улице Дзержинского
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.