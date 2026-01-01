Сокровища Селигера. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
«Прогулка по территории действующего монастыря с осмотром интерьеров главного храма»
22 июн в 10:00
6 июл в 10:00
от 33 660 ₽ за человека
Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Желающие смогут прогуляться по сосновому лесу, берегу озера, посетить монастырь»
11 сен в 10:00
9 окт в 10:00
от 25 180 ₽ за человека
Релакс-тур на Селигер на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Посещение храма Богоявления Господня и Крестовоздвиженского собора (любимого храма Императора Александра 1)»
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
от 34 970 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Святые места»
Самые популярные туры этой рубрики в Торжке
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Торжке в марте 2026
Сейчас в Торжке в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 25 180 до 34 970. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Торжке на 2026 год по теме «Святые места», 1 ⭐ отзыв, цены от 25180₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май