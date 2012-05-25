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Авторский тур
2 дня
Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом и выпить душистого чаю с пирогами и сушками
Торжок, 11:00
25 мая
12 окт
9 970₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
Погрузиться в атмосферу старины и насладиться игрой выдающихся исполнителей
Торжок, холл вашей гостиницы, 10:00-11:00
14 июня
80 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сокровища Селигера. Трехдневный тур
Санкт-Петербург
10 мая
14 июня
28 июня
5 июля
от 18 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Города-Мастера Тверской области
Санкт-Петербург
10 мая
15 июня
13 июля
10 авг
от 13 730₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сокровища Селигера. Тур на 5 дней
Санкт-Петербург
24 июня
8 июля
15 июля
22 июля
от 30 050₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Релакс-тур на Селигер на 4 дня
Санкт-Петербург
8 июля
15 июля
29 июля
5 авг
от 27 600₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
Санкт-Петербург
13 сен
11 окт
от 2100019 990₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний отдых на Селигере. 8 дней в Тверской области
Санкт-Петербург
5 июля
12 июля
19 июля
2 авг
от 45 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку
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В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
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