Озеро Селигер - одно из красивейших мест России!
Программа тура по дням
Отправление из Санкт-Петербурга. Экскурсия по усадьбе Василёво
07:30 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (между памятникм В. И. Ленину и Домом Советов).
Бытовые остановки. Путевая информация. Проезд до усадьбы Василёво в Торжокском районе (420 км).
13:30 Прибытие в усадьбу Василёво.
Экскурсия по усадьбе Василёво.
Архитектурно-этнографический музей «Васёлов» создан в 1976 году на территории бывшей барской усадьбы, основанной в конце XVIII столетия служивыми дворянами Львовыми. От усадьбы уцелели двухэтажный флигель (перестроенная оранжерея) и уникальная гидротехническая система.
Создателем архитектурно-паркового комплекса был архитектор Н. А. Львов (1753–1803) – дальний родственник владельцев усадьбы. Его замыслу принадлежит каскадная система прудов, а также великолепная «каменная симфония» – стометровый арочный мост с двумя гротами – вольерами. Огромная территория музея-заповедника со сложным рельефом, изрезанным небольшими параллельно текущими речушками с плотиной, валунными и деревянными мостами.
Переезд в отель "Светлица" 3* (берег Селигера) 130 км.
16:00 размещение в загородном отеле «Светлица».
Свободное время. Желающие смогут прогуляться по сосновому лесу, берегу озера, посетить монастырь.
Свободное время.
Ужин.
Нилова пустынь
Завтрак.
Пешеходная экскурсия по Ниловой пустыни.
Нилова пустынь – это самый главный монастырь Тверской области. Основан в 16 веке. Монастырь находится на острове, до которого проложена дамба от деревни Светлица. В Ниловой пустыни сохранились все храмы и постройки 18 и 19 веков. Богатейшую в России обитель создавали многие известные зодчие: И. Шарлемань, А. Баттани.
Нилова Пустынь – целый город, состоящий из построек самого разного назначения: жилые и хозяйственные строения, покои для настоятеля монастыря и братии, амбары, погреба, кузницы, судоремонтные мастерские. Посреди монастыря высится собор во имя Богоявления Господня. После экскурсии советуем подняться на колокольню, откуда открывается великолепная панорама озера, прилегающих островов, береговых сёл и деревень. Рекомендуем после экскурсии посетить очень интересный музей истории монастыря.
Обед.
Автобусная экскурсия по Осташкову, которому уже более 600 лет. Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные дома 19 века, каменные храмы, а также дома со львами и атлантами. Здесь сохранилась типичная городская планировка городов эпохи Екатерины Великой.
Богородичный Житенный монастырь в городе Осташкове - это скромная, прекрасная в своей простоте, строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры, духовных центров Верхневолжья. Основанный в 1716 году монастырь был посвящён главной высокопочитаемой местной святыне – Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова.
Экскурсия в Краеведческий музей, который рассказывает об истории Селигерского края, о промыслах и ремеслах осташей, о богатых культурных и исторических традициях края.
Обзорная экскурсия по городу Торжок. Посещение музея А.С. Пушкина
Завтрак.
Освобождение номеров.
10:00 отправление в Торжок.
Обзорная экскурсия по городу.
Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.
Посещение музея А. С. Пушкина в Торжке.
Экспозиция музея позволяет представить путь А. С. Пушкина по тракту из Петербурга в Москву: старинные карты дорог России, предметы дорожного быта, конская упряжь, валдайские колокольчики, изображения почтовых станций, постоялых дворов, автографы писем поэта родным и друзьям с описанием дорожных событий, пушкинские зарисовки пейзажей и дорожных сцен – помогают посетителю музея перенестись в пушкинскую эпоху.
Обед в ресторане.
Отправление в Санкт-Петербург.
Прибытие около 22:00 к метро "Московская".
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Светлица» 3*.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Стоимость тура (в рублях на человека)
2-х местный «Комфорт»
Основное место
|19 990
|Доплата за 1-местное размещение
|3 120
«Люкс»
Основное место
|21 640
|Доплата за 1-местное размещение в люксе
|4 340
|Доп. место в любом номере
|19 110
|Скидка пенсионерам – 150 руб., школьникам - 250 руб.
Дополнительные услуги:
- закрытый бассейн и сауна;
- Русская баня;
- бильярд;
- аэрохокей;
- теннис;
- прокат велосипедов и самокатов;
- прогулки на катере.
Дополнительная информация об отеле:
2-х местный «Комфорт»: 1-комнатный номер 26 кв. м., комфортное размещение - 2 человека. Комната меблирована вместительным шкафом, письменным столом, широкой двуспальной кроватью и мягким диваном. В номере установлен телевизор, холодильник, чайник. В ванной комнате - душевая кабина, унитаз, раковина, зеркало с дополнительной подсветкой. Вид с балкона на внутренний двор.
«Полулюкс»: Номер, 40 кв. м., максимальное комфортное размещение 2+1 человека. Номера расположены на первом и втором этаже спального корпуса. Уютный номер на первом этаже с мягким диваном, телевизором, компактным холодильником для напитков. Есть лоджия. Большая двуспальная и удобная полуторная кровати. Ванная комната с биде, ванной, раковиной, унитазом, феном. Уютный номер на втором этаже спального корпуса с мягким диваном, телевизором, холодильником для напитков. Лоджии нет. Большая двуспальная и удобная полуторная кровати. Ванная комната с биде, душевой кабиной, раковиной, унитазом.
«Люкс»: Номер, 71 кв. м., максимальное комфортное размещение 2+2 человека. На первом этаже - прихожая, уютная гостиная с мягкой мебелью, телевизором, телефоном и компактным холодильником для напитков, ванная комната с биде, ванной, раковиной, унитазом, биде и феном. В спальне на втором этаже - широкая и удобная двуспальная кровать (есть номера с двумя кроватями), телевизор, две просторные лоджии.
Варианты проживания
Загородный отель «Светлица»
Загородный отель «Светлица» находится в одноименной деревне Осташковского района, в Тверской области. Для размещения гостям предлагаются номера категории «Комфорт» и «Люкс» в гостинице, а также отдельно стоящие двухэтажные коттеджи со всеми удобствами.
Для парковки личного транспортного средства предусмотрена стоянка. На территории установлены беседки с мангальными зонами, где желающие делают барбекю.
Огромное озеро Селигер располагает на благоприятное времяпрепровождение. В водоеме можно вдоволь накупаться, а на зеленом берегу позагорать, вдыхая чистый сосновый воздух.
В доступной близости находятся достопримечательные места, которые рекомендуется посетить, побывав в здешних краях. Мужской монастырь, Семиглавый Богоявленный собор, церкви, храмы и другие строения вызывают интерес у всех путешественников.
Ресторан «Лазурный» предлагает отведать сытные блюда русской и европейской кухни по приемлемым ценам. К услугам отдыхающих уютный бар с обширным ассортиментом напитков.
Любители размеренного отдыха с удочкой в руках ходят на рыбалку. В озере круглый год можно ловить щук, лещей, плотву, окуней и прочих пресноводных обитателей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Проживание в отеле
- Питание в ресторане «Лазурный» при отеле - 2 завтрака с элементами шв. стола 1 обед, 1 ужин (порционное питание)
- Обед в кафе в г. Торжок
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Круиз по озеру Селигер 1 час с экскурсией
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.