2 день

Нилова пустынь

Завтрак.

Пешеходная экскурсия по Ниловой пустыни.

Нилова пустынь – это самый главный монастырь Тверской области. Основан в 16 веке. Монастырь находится на острове, до которого проложена дамба от деревни Светлица. В Ниловой пустыни сохранились все храмы и постройки 18 и 19 веков. Богатейшую в России обитель создавали многие известные зодчие: И. Шарлемань, А. Баттани.

Нилова Пустынь – целый город, состоящий из построек самого разного назначения: жилые и хозяйственные строения, покои для настоятеля монастыря и братии, амбары, погреба, кузницы, судоремонтные мастерские. Посреди монастыря высится собор во имя Богоявления Господня. После экскурсии советуем подняться на колокольню, откуда открывается великолепная панорама озера, прилегающих островов, береговых сёл и деревень. Рекомендуем после экскурсии посетить очень интересный музей истории монастыря.

Обед.

Автобусная экскурсия по Осташкову, которому уже более 600 лет. Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные дома 19 века, каменные храмы, а также дома со львами и атлантами. Здесь сохранилась типичная городская планировка городов эпохи Екатерины Великой.

Богородичный Житенный монастырь в городе Осташкове - это скромная, прекрасная в своей простоте, строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры, духовных центров Верхневолжья. Основанный в 1716 году монастырь был посвящён главной высокопочитаемой местной святыне – Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова.

Экскурсия в Краеведческий музей, который рассказывает об истории Селигерского края, о промыслах и ремеслах осташей, о богатых культурных и исторических традициях края.