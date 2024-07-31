Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня

Золотая осень на Селигере
Загляните в чудесный мир осенней природы на озере Селигер! Предлагаем экскурсионную поездку на три дня в самые красивые и интересные места Тверской области.

Озеро Селигер - одно из красивейших мест России!
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Вас ждет посещение усадьбы Василёво – музея зодчества на территории усадьбы 18 – 19 вв. в Тверской области. Информативные и интересные экскурсии по Осташкову, Ниловой пустыни и Торжку. Размещение в загородном уютном отеле «Светлица» 3*.

5
1 отзыв
Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Экскурсия по усадьбе Василёво

07:30 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (между памятникм В. И. Ленину и Домом Советов).

Бытовые остановки. Путевая информация. Проезд до усадьбы Василёво в Торжокском районе (420 км).

13:30 Прибытие в усадьбу Василёво.

Экскурсия по усадьбе Василёво.

Архитектурно-этнографический музей «Васёлов» создан в 1976 году на территории бывшей барской усадьбы, основанной в конце XVIII столетия служивыми дворянами Львовыми. От усадьбы уцелели двухэтажный флигель (перестроенная оранжерея) и уникальная гидротехническая система.

Создателем архитектурно-паркового комплекса был архитектор Н. А. Львов (1753–1803) – дальний родственник владельцев усадьбы. Его замыслу принадлежит каскадная система прудов, а также великолепная «каменная симфония» – стометровый арочный мост с двумя гротами – вольерами. Огромная территория музея-заповедника со сложным рельефом, изрезанным небольшими параллельно текущими речушками с плотиной, валунными и деревянными мостами.

Переезд в отель "Светлица" 3* (берег Селигера) 130 км.

16:00 размещение в загородном отеле «Светлица».

Свободное время. Желающие смогут прогуляться по сосновому лесу, берегу озера, посетить монастырь.

Свободное время.

Ужин.

Отправление из Санкт-Петербурга. Экскурсия по усадьбе ВасилёвоОтправление из Санкт-Петербурга. Экскурсия по усадьбе ВасилёвоОтправление из Санкт-Петербурга. Экскурсия по усадьбе Василёво
2 день

Нилова пустынь

Завтрак.

Пешеходная экскурсия по Ниловой пустыни.

Нилова пустынь – это самый главный монастырь Тверской области. Основан в 16 веке. Монастырь находится на острове, до которого проложена дамба от деревни Светлица. В Ниловой пустыни сохранились все храмы и постройки 18 и 19 веков. Богатейшую в России обитель создавали многие известные зодчие: И. Шарлемань, А. Баттани.

Нилова Пустынь – целый город, состоящий из построек самого разного назначения: жилые и хозяйственные строения, покои для настоятеля монастыря и братии, амбары, погреба, кузницы, судоремонтные мастерские. Посреди монастыря высится собор во имя Богоявления Господня. После экскурсии советуем подняться на колокольню, откуда открывается великолепная панорама озера, прилегающих островов, береговых сёл и деревень. Рекомендуем после экскурсии посетить очень интересный музей истории монастыря.

Обед.

Автобусная экскурсия по Осташкову, которому уже более 600 лет. Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные дома 19 века, каменные храмы, а также дома со львами и атлантами. Здесь сохранилась типичная городская планировка городов эпохи Екатерины Великой.

Богородичный Житенный монастырь в городе Осташкове - это скромная, прекрасная в своей простоте, строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры, духовных центров Верхневолжья. Основанный в 1716 году монастырь был посвящён главной высокопочитаемой местной святыне – Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова.

Экскурсия в Краеведческий музей, который рассказывает об истории Селигерского края, о промыслах и ремеслах осташей, о богатых культурных и исторических традициях края.

Нилова пустыньНилова пустыньНилова пустыньНилова пустынь
3 день

Обзорная экскурсия по городу Торжок. Посещение музея А.С. Пушкина

Завтрак.

Освобождение номеров.

10:00 отправление в Торжок.

Обзорная экскурсия по городу.

Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.

Посещение музея А. С. Пушкина в Торжке.

Экспозиция музея позволяет представить путь А. С. Пушкина по тракту из Петербурга в Москву: старинные карты дорог России, предметы дорожного быта, конская упряжь, валдайские колокольчики, изображения почтовых станций, постоялых дворов, автографы писем поэта родным и друзьям с описанием дорожных событий, пушкинские зарисовки пейзажей и дорожных сцен – помогают посетителю музея перенестись в пушкинскую эпоху.

Обед в ресторане.

Отправление в Санкт-Петербург.

Прибытие около 22:00 к метро "Московская".

Обзорная экскурсия по городу Торжок. Посещение музея А.С. ПушкинаОбзорная экскурсия по городу Торжок. Посещение музея А.С. ПушкинаОбзорная экскурсия по городу Торжок. Посещение музея А.С. ПушкинаОбзорная экскурсия по городу Торжок. Посещение музея А.С. Пушкина

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Светлица» 3*.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Стоимость тура (в рублях на человека)

2-х местный «Комфорт»

Основное место

19 990
Доплата за 1-местное размещение3 120

«Люкс»

Основное место

21 640
Доплата за 1-местное размещение в люксе4 340
Доп. место в любом номере19 110
Скидка пенсионерам – 150 руб., школьникам - 250 руб.

Дополнительные услуги:

  • закрытый бассейн и сауна;
  • Русская баня;
  • бильярд;
  • аэрохокей;
  • теннис;
  • прокат велосипедов и самокатов;
  • прогулки на катере.

Дополнительная информация об отеле:

2-х местный «Комфорт»: 1-комнатный номер 26 кв. м., комфортное размещение - 2 человека. Комната меблирована вместительным шкафом, письменным столом, широкой двуспальной кроватью и мягким диваном. В номере установлен телевизор, холодильник, чайник. В ванной комнате - душевая кабина, унитаз, раковина, зеркало с дополнительной подсветкой. Вид с балкона на внутренний двор.

«Полулюкс»: Номер, 40 кв. м., максимальное комфортное размещение 2+1 человека. Номера расположены на первом и втором этаже спального корпуса. Уютный номер на первом этаже с мягким диваном, телевизором, компактным холодильником для напитков. Есть лоджия. Большая двуспальная и удобная полуторная кровати. Ванная комната с биде, ванной, раковиной, унитазом, феном. Уютный номер на втором этаже спального корпуса с мягким диваном, телевизором, холодильником для напитков. Лоджии нет. Большая двуспальная и удобная полуторная кровати. Ванная комната с биде, душевой кабиной, раковиной, унитазом.

«Люкс»: Номер, 71 кв. м., максимальное комфортное размещение 2+2 человека. На первом этаже - прихожая, уютная гостиная с мягкой мебелью, телевизором, телефоном и компактным холодильником для напитков, ванная комната с биде, ванной, раковиной, унитазом, биде и феном. В спальне на втором этаже - широкая и удобная двуспальная кровать (есть номера с двумя кроватями), телевизор, две просторные лоджии.

Варианты проживания

Загородный отель «Светлица»

2 ночи

Загородный отель «Светлица» находится в одноименной деревне Осташковского района, в Тверской области. Для размещения гостям предлагаются номера категории «Комфорт» и «Люкс» в гостинице, а также отдельно стоящие двухэтажные коттеджи со всеми удобствами.

Для парковки личного транспортного средства предусмотрена стоянка. На территории установлены беседки с мангальными зонами, где желающие делают барбекю.

Огромное озеро Селигер располагает на благоприятное времяпрепровождение. В водоеме можно вдоволь накупаться, а на зеленом берегу позагорать, вдыхая чистый сосновый воздух.

В доступной близости находятся достопримечательные места, которые рекомендуется посетить, побывав в здешних краях. Мужской монастырь, Семиглавый Богоявленный собор, церкви, храмы и другие строения вызывают интерес у всех путешественников.

Ресторан «Лазурный» предлагает отведать сытные блюда русской и европейской кухни по приемлемым ценам. К услугам отдыхающих уютный бар с обширным ассортиментом напитков.

Любители размеренного отдыха с удочкой в руках ходят на рыбалку. В озере круглый год можно ловить щук, лещей, плотву, окуней и прочих пресноводных обитателей.

Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Проживание в отеле
  • Питание в ресторане «Лазурный» при отеле - 2 завтрака с элементами шв. стола 1 обед, 1 ужин (порционное питание)
  • Обед в кафе в г. Торжок
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Круиз по озеру Селигер 1 час с экскурсией
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
31 июл 2024
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная погода. Озеро теплое, все накупались вдоволь. Посетили Валдай, Нилову Пустынь, Торжок.
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная

Тур входит в следующие категории Торжка

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