Еще несколько необычных экскурсий в Тотьме

Между Вологдой и Великим Устюгом, на берегу реки раскинулся городок с многовековой историей — богатой и, по-своему, таинственной. Вы узнаете, как Тотьма прославилась солеварением и какую роль сыграла в освоении Русской Америки, почему ее прозвали русским Нюрнбергом и чем знаменито тотемское барокко. А также посетите Спасо-Суморин монастырь 16 века.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нетривиальная история города

В первую очередь, я расскажу о солеварении — вы узнаете, как Тотьма стала городом первых инженеров соляных промыслов. Поговорим об обширных и богатых зарубежных связях, которыми она с древности славилась. А также о малоизвестной странице отечественной истории — роли города в открытии и освоении Русской Америки. Кроме того, вы выясните, почему Тотьму называли городом игрушечников и русским Нюрнбергом и почему именно она была удостоена чести изобразить на своём гербе алеутскую чёрную лису.

Старинный облик Тотьмы

Город чудом сохранил очарование былой эпохи и обаятельную душу. Вы оцените красоту храмов в стиле тотемского барокко, узнаете, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир. А прогуливаясь среди купеческих домов, увидите созданный щедростью меценатов и благотворителей облик старинной Тотьмы.

Особая атмосфера и особые люди

Я расскажу, каких знаменитых личностей город вдохновлял на создание стихотворений, картин и музыкальных произведений. Современная Тотьма по-прежнему привлекает к себе сильных людей — вы узнаете, почему именно здесь недавно открыли «Школу путешественников Фёдора Конюхова». А отдельное внимание уделим чудотворцам, которыми знаменит наш город — вы послушаете об Андрее и Максиме Тотемских, Вассиане Тиксненском и Феодосии Суморине, основавшем Спасо-Суморин монастырь.

Организационные детали