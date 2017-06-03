Еще несколько необычных экскурсий в Тотьме

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Душевная прогулка по Тотьме

Влюбиться в уютный провинциальный городок соли, мореходов и необычных церквей

Татьяна
Татьяна – Гид из Тотьмы
Между Вологдой и Великим Устюгом, на берегу реки раскинулся городок с многовековой историей 📖 — богатой и, по-своему, таинственной.

Вы узнаете, как Тотьма прославилась солеварением и какую роль сыграла в освоении Русской Америки, почему ее прозвали русским Нюрнбергом и чем знаменито тотемское барокко.

А также посетите Спасо-Суморин монастырь 16 века.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме

Что вас ожидает

Нетривиальная история 📖 города
В первую очередь, я расскажу о солеварении — вы узнаете, как Тотьма стала городом первых инженеров соляных промыслов. Поговорим об обширных и богатых зарубежных связях, которыми она с древности славилась. А также о малоизвестной странице отечественной истории — роли города в открытии и освоении Русской Америки. Кроме того, вы выясните, почему Тотьму называли городом игрушечников и русским Нюрнбергом и почему именно она была удостоена чести изобразить на своём гербе алеутскую чёрную лису.

Старинный облик Тотьмы
Город 🏙️ чудом сохранил очарование былой эпохи и обаятельную душу. Вы оцените красоту храмов в стиле тотемского барокко, узнаете, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир. А прогуливаясь среди купеческих домов, увидите созданный щедростью меценатов и благотворителей облик старинной Тотьмы.

Особая атмосфера и особые люди
Я расскажу, каких знаменитых личностей город вдохновлял на создание стихотворений, картин и музыкальных произведений. Современная Тотьма по-прежнему привлекает к себе сильных людей — вы узнаете, почему именно здесь недавно открыли «Школу путешественников Фёдора Конюхова». А отдельное внимание уделим чудотворцам, которыми знаменит наш город — вы послушаете об Андрее и Максиме Тотемских, Вассиане Тиксненском и Феодосии Суморине, основавшем обитель, которую вы также посетите на экскурсии 🧭 — Спасо-Суморин монастырь.

Организационные детали

  • Летом, в жаркий день желательно прихватить с собой бутылочку воды, а зимой одеться потеплее
  • Кроме классической экскурсии я предлагаю интерактивную «Ключи от города. В поисках клада чёрной лисы». Ее очень любят семьи с детьми.
Начало и место завершения
🚩 в районе Входоиерусалимской церкви
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я не коренная тотьмичка, но, прожив здесь много лет, полюбила этот город всем сердцем. Изучая его историю, нравы людей, быт, я удивляюсь, насколько благословенна эта земля. Настоящее место силы. Свою карьеру в Тотьме я начинала с молодёжной политики и изнутри знаю, чем живёт народ. Вот уже 7 лет работаю менеджером по туризму и стараюсь на своих экскурсиях влюблять гостей в Тотьму. А еще я играю в Тотемском народном театре, и это помогает мне проводить экскурсии живо и увлекательно. Я надеюсь, что после прогулок со мной вы ощутите, что Тотьма согрела вашу душу и сердце так, как когда-то приняла и обогрела меня.
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