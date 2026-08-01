Еще несколько необычных экскурсий в Тотьме

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Душевная прогулка по Тотьме

Влюбиться в уютный провинциальный городок соли, мореходов и необычных церквей
Между Вологдой и Великим Устюгом, на берегу реки раскинулся городок с многовековой историей — богатой и, по-своему, таинственной.

Вы узнаете, как Тотьма прославилась солеварением и какую роль сыграла в освоении Русской Америки, почему ее прозвали русским Нюрнбергом и чем знаменито тотемское барокко. А также посетите Спасо-Суморин монастырь 16 века.
5
97 отзывов
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме
Душевная прогулка по Тотьме

Описание экскурсии

Нетривиальная история города

В первую очередь, я расскажу о солеварении — вы узнаете, как Тотьма стала городом первых инженеров соляных промыслов. Поговорим об обширных и богатых зарубежных связях, которыми она с древности славилась. А также о малоизвестной странице отечественной истории — роли города в открытии и освоении Русской Америки. Кроме того, вы выясните, почему Тотьму называли городом игрушечников и русским Нюрнбергом и почему именно она была удостоена чести изобразить на своём гербе алеутскую чёрную лису.

Старинный облик Тотьмы

Город чудом сохранил очарование былой эпохи и обаятельную душу. Вы оцените красоту храмов в стиле тотемского барокко, узнаете, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир. А прогуливаясь среди купеческих домов, увидите созданный щедростью меценатов и благотворителей облик старинной Тотьмы.

Особая атмосфера и особые люди

Я расскажу, каких знаменитых личностей город вдохновлял на создание стихотворений, картин и музыкальных произведений. Современная Тотьма по-прежнему привлекает к себе сильных людей — вы узнаете, почему именно здесь недавно открыли «Школу путешественников Фёдора Конюхова». А отдельное внимание уделим чудотворцам, которыми знаменит наш город — вы послушаете об Андрее и Максиме Тотемских, Вассиане Тиксненском и Феодосии Суморине, основавшем Спасо-Суморин монастырь.

Организационные детали

  • Летом, в жаркий день желательно прихватить с собой бутылочку воды, а зимой одеться потеплее
  • Кроме классической экскурсии я предлагаю интерактивную «Ключи от города. В поисках клада чёрной лисы». Ее очень любят семьи с детьми.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гостиница Рассвет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Тотьме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провела экскурсии для 762 туристов
Я не коренная тотьмичка, но, прожив здесь более 20 лет, полюбила этот город всем сердцем. Изучая его историю, нравы людей, быт, я удивляюсь, насколько благословенна эта земля. Настоящее место силы.
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Свою карьеру в Тотьме я начинала с молодёжной политики и изнутри знаю, чем живёт народ. Сейчас я работаю менеджером по туризму, являюсь аккредитованным гидом-экскурсоводом, а еще играю в Тотемском народном театре, и это помогает мне проводить экскурсии живо и увлекательно. Я стараюсь на своих экскурсиях влюблять гостей в Тотьму. И очень надеюсь, что после прогулок со мной вы ощутите, что Тотьма согрела вашу душу и сердце так, как когда-то приняла и обогрела меня

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Душевная прогулка по Тотьме с Татьяной — настоящий подарок!

Название экскурсии говорит само за себя — это действительно было очень душевно и трогательно. Татьяна — не просто гид, а человек, который
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по-настоящему влюблён в свой город. Она любит Тотьму всем сердцем и умеет передать эту любовь каждому гостю.

Три часа прогулки пролетели совершенно незаметно. Татьяна рассказывала историю города так увлечённо и живо, что мы слушали, затаив дыхание. Она не просто перечисляет факты — она погружает в атмосферу, создаёт целостную картину: и о солеварении, и о роли Тотьмы в освоении Русской Америки, и о знаменитом тотемском барокко.

Но прогулка была не только познавательной, но и по-настоящему тёплой. Мы спели песни на стихи Рубцова — Татьяна создала такую атмосферу, что душа раскрылась, и захотелось петь вместе с ней. Это было невероятно трогательно и проникновенно! А ещё мы зашли в местное кафе прикупить тотемского мармелада — Татьяна знает все лучшие места, и без неё мы бы точно прошли мимо таких вкусностей.

Татьяна прекрасно знает город, досконально владеет материалом, но при этом подаёт его легко и с душой. Она учла все наши пожелания и отвечала на любые вопросы.

Огромное спасибо Татьяне за знакомство с Тотьмой! Всем, кто едет в Вологодскую область, настоятельно рекомендуем найти время для этого маленького чудесного городка и обязательно прогуляться по нему с Татьяной — это останется в памяти надолго ❤️

Душевная прогулка по Тотьме с Татьяной — настоящий подарок!
Душевная прогулка по Тотьме с Татьяной — настоящий подарок!
Душевная прогулка по Тотьме с Татьяной — настоящий подарок!
Душевная прогулка по Тотьме с Татьяной — настоящий подарок!
Душевная прогулка по Тотьме с Татьяной — настоящий подарок!
Душевная прогулка по Тотьме с Татьяной — настоящий подарок!
Душевная прогулка по Тотьме с Татьяной — настоящий подарок!
Душевная прогулка по Тотьме с Татьяной — настоящий подарок!
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Angelina
Большое спасибо за замечательную экскурсию!
Отдельно хочу поблагодарить Татьяну за помощь ещё на этапе подготовки поездки. Она подсказала, что лучше посмотреть в Тотьме, подстроилась под наш плотный график и скорректировала экскурсию
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так, чтобы не повторять то, что мы уже услышали в музеях. Ещё отдельно учла наше желание подняться на колокольню.
Экскурсия получилась очень тёплой и живой! Было приятно слушать человека, который не просто хорошо знает историю, а по-настоящему любит свой город!

Большое спасибо за замечательную экскурсию!
Большое спасибо за замечательную экскурсию!
Большое спасибо за замечательную экскурсию!
Большое спасибо за замечательную экскурсию!
Большое спасибо за замечательную экскурсию!
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Ангелина, спасибо 🙏 за отзыв!
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Саша
Огромное спасибо Татьяне за путешествие по Тотьме! мы в восторге, очень довольны! всем кто едет в Вологду очень рекомендую доехать до Тотьмы- это всего 2,5 часа на маршрутке (дорога достаточно комфортная, бронируйте заранее). Город красивый, таких церквей, соборов мы еще нигде не встречали. Татьяна, огромное вам спасибо за гостеприимство и за фотки)
Огромное спасибо Татьяне за путешествие по Тотьме! мы в восторге, очень довольны! всем кто едет в
Огромное спасибо Татьяне за путешествие по Тотьме! мы в восторге, очень довольны! всем кто едет в
Огромное спасибо Татьяне за путешествие по Тотьме! мы в восторге, очень довольны! всем кто едет в
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв, за теплые слова!
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А
Экскурсия великолепная! Сердечно благодарим Татьяну за многоплановое, интересное, яркое и доброе знакомство с удивительно красивым и самобытным городом!
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Светлана
Очень продуманный маршрут. Увлекательный рассказ от знающего, неравнодушного и любящего свой город человека. Рекомендую ВСЕ экскурсии Татьяны. Отдельное спасибо за внимание к личным пожеланиям по темпу экскурсии, за уместный интерактив,
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который вовлекал в разговор всех участников группы. Несмотря на экстремальные погодные условия (+30 в тени) интерес сохранился до конца экскурсии, во многом благодаря яркой подборке исторических фактов и прекрасной манере изложения.
Татьяна, большое спасибо - было душевно!)))

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Е
Спасибо Татьяне, что познакомила нас с городом и влюбила в Тотьму. Мы с Татьяной не испугались непогоды и несмотря на проливной дождь смогли очароваться прогулкой. Обязательно к вам вернемся и желаем только процветания этому чудесному месту с чудесными людьми.
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