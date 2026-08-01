Еще несколько необычных экскурсий в Тотьме

Влюбиться в уютный провинциальный городок соли, мореходов и необычных церквей
Между Вологдой и Великим Устюгом, на берегу реки раскинулся городок с многовековой историей — богатой и, по-своему, таинственной.
Вы узнаете, как Тотьма прославилась солеварением и какую роль сыграла в освоении Русской Америки, почему ее прозвали русским Нюрнбергом и чем знаменито тотемское барокко. А также посетите Спасо-Суморин монастырь 16 века.
В первую очередь, я расскажу о солеварении — вы узнаете, как Тотьма стала городом первых инженеров соляных промыслов. Поговорим об обширных и богатых зарубежных связях, которыми она с древности славилась. А также о малоизвестной странице отечественной истории — роли города в открытии и освоении Русской Америки. Кроме того, вы выясните, почему Тотьму называли городом игрушечников и русским Нюрнбергом и почему именно она была удостоена чести изобразить на своём гербе алеутскую чёрную лису.
Старинный облик Тотьмы
Город чудом сохранил очарование былой эпохи и обаятельную душу. Вы оцените красоту храмов в стиле тотемского барокко, узнаете, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир. А прогуливаясь среди купеческих домов, увидите созданный щедростью меценатов и благотворителей облик старинной Тотьмы.
Особая атмосфера и особые люди
Я расскажу, каких знаменитых личностей город вдохновлял на создание стихотворений, картин и музыкальных произведений. Современная Тотьма по-прежнему привлекает к себе сильных людей — вы узнаете, почему именно здесь недавно открыли «Школу путешественников Фёдора Конюхова». А отдельное внимание уделим чудотворцам, которыми знаменит наш город — вы послушаете об Андрее и Максиме Тотемских, Вассиане Тиксненском и Феодосии Суморине, основавшем Спасо-Суморин монастырь.
Организационные детали
Летом, в жаркий день желательно прихватить с собой бутылочку воды, а зимой одеться потеплее
Кроме классической экскурсии я предлагаю интерактивную «Ключи от города. В поисках клада чёрной лисы». Ее очень любят семьи с детьми.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гостиница Рассвет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Тотьме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провела экскурсии для 762 туристов
Я не коренная тотьмичка, но, прожив здесь более 20 лет, полюбила этот город всем сердцем. Изучая его историю, нравы людей, быт, я удивляюсь, насколько благословенна эта земля. Настоящее место силы. читать дальшеуменьшить
Свою карьеру в Тотьме я начинала с молодёжной политики и изнутри знаю, чем живёт народ. Сейчас я работаю менеджером по туризму, являюсь аккредитованным гидом-экскурсоводом, а еще играю в Тотемском народном театре, и это помогает мне проводить экскурсии живо и увлекательно. Я стараюсь на своих экскурсиях влюблять гостей в Тотьму. И очень надеюсь, что после прогулок со мной вы ощутите, что Тотьма согрела вашу душу и сердце так, как когда-то приняла и обогрела меня
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Душевная прогулка по Тотьме с Татьяной — настоящий подарок!
Название экскурсии говорит само за себя — это действительно было очень душевно и трогательно. Татьяна — не просто гид, а человек, который читать дальшеуменьшить
по-настоящему влюблён в свой город. Она любит Тотьму всем сердцем и умеет передать эту любовь каждому гостю.
Три часа прогулки пролетели совершенно незаметно. Татьяна рассказывала историю города так увлечённо и живо, что мы слушали, затаив дыхание. Она не просто перечисляет факты — она погружает в атмосферу, создаёт целостную картину: и о солеварении, и о роли Тотьмы в освоении Русской Америки, и о знаменитом тотемском барокко.
Но прогулка была не только познавательной, но и по-настоящему тёплой. Мы спели песни на стихи Рубцова — Татьяна создала такую атмосферу, что душа раскрылась, и захотелось петь вместе с ней. Это было невероятно трогательно и проникновенно! А ещё мы зашли в местное кафе прикупить тотемского мармелада — Татьяна знает все лучшие места, и без неё мы бы точно прошли мимо таких вкусностей.
Татьяна прекрасно знает город, досконально владеет материалом, но при этом подаёт его легко и с душой. Она учла все наши пожелания и отвечала на любые вопросы.
Огромное спасибо Татьяне за знакомство с Тотьмой! Всем, кто едет в Вологодскую область, настоятельно рекомендуем найти время для этого маленького чудесного городка и обязательно прогуляться по нему с Татьяной — это останется в памяти надолго ❤️
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Angelina
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Отдельно хочу поблагодарить Татьяну за помощь ещё на этапе подготовки поездки. Она подсказала, что лучше посмотреть в Тотьме, подстроилась под наш плотный график и скорректировала экскурсию читать дальшеуменьшить
так, чтобы не повторять то, что мы уже услышали в музеях. Ещё отдельно учла наше желание подняться на колокольню. Экскурсия получилась очень тёплой и живой! Было приятно слушать человека, который не просто хорошо знает историю, а по-настоящему любит свой город!
Татьяна
Ответ организатора:
Ангелина, спасибо 🙏 за отзыв!
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Саша
Огромное спасибо Татьяне за путешествие по Тотьме! мы в восторге, очень довольны! всем кто едет в Вологду очень рекомендую доехать до Тотьмы- это всего 2,5 часа на маршрутке (дорога достаточно комфортная, бронируйте заранее). Город красивый, таких церквей, соборов мы еще нигде не встречали. Татьяна, огромное вам спасибо за гостеприимство и за фотки)
Татьяна
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв, за теплые слова!
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А
Анастасия
Экскурсия великолепная! Сердечно благодарим Татьяну за многоплановое, интересное, яркое и доброе знакомство с удивительно красивым и самобытным городом!
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Светлана
Очень продуманный маршрут. Увлекательный рассказ от знающего, неравнодушного и любящего свой город человека. Рекомендую ВСЕ экскурсии Татьяны. Отдельное спасибо за внимание к личным пожеланиям по темпу экскурсии, за уместный интерактив, читать дальшеуменьшить
который вовлекал в разговор всех участников группы. Несмотря на экстремальные погодные условия (+30 в тени) интерес сохранился до конца экскурсии, во многом благодаря яркой подборке исторических фактов и прекрасной манере изложения. Татьяна, большое спасибо - было душевно!)))
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Е
Екатерина
Спасибо Татьяне, что познакомила нас с городом и влюбила в Тотьму. Мы с Татьяной не испугались непогоды и несмотря на проливной дождь смогли очароваться прогулкой. Обязательно к вам вернемся и желаем только процветания этому чудесному месту с чудесными людьми.
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