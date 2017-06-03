Еще несколько необычных экскурсий в Тотьме

Что вас ожидает

Нетривиальная история 📖 города

В первую очередь, я расскажу о солеварении — вы узнаете, как Тотьма стала городом первых инженеров соляных промыслов. Поговорим об обширных и богатых зарубежных связях, которыми она с древности славилась. А также о малоизвестной странице отечественной истории — роли города в открытии и освоении Русской Америки. Кроме того, вы выясните, почему Тотьму называли городом игрушечников и русским Нюрнбергом и почему именно она была удостоена чести изобразить на своём гербе алеутскую чёрную лису.

Старинный облик Тотьмы

Город 🏙️ чудом сохранил очарование былой эпохи и обаятельную душу. Вы оцените красоту храмов в стиле тотемского барокко, узнаете, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир. А прогуливаясь среди купеческих домов, увидите созданный щедростью меценатов и благотворителей облик старинной Тотьмы.

Особая атмосфера и особые люди

Я расскажу, каких знаменитых личностей город вдохновлял на создание стихотворений, картин и музыкальных произведений. Современная Тотьма по-прежнему привлекает к себе сильных людей — вы узнаете, почему именно здесь недавно открыли «Школу путешественников Фёдора Конюхова». А отдельное внимание уделим чудотворцам, которыми знаменит наш город — вы послушаете об Андрее и Максиме Тотемских, Вассиане Тиксненском и Феодосии Суморине, основавшем обитель, которую вы также посетите на экскурсии 🧭 — Спасо-Суморин монастырь.

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