Алексей - очень знающий гид, обладающий к тому же пониманием в какой последовательности и степени подробности подавать исторический, фактический материал, чтобы он усвоился, прекрасно владеющий литературным русским языком, и в целом это интеллигентный, умный, с хорошим чувством юмора человек, с которым очень комфортно общаться.

Экскурсия по Тотьме оставила самые теплые воспоминания. Благодаря Алексею сложилось достаточно полное представление о городе, уникальных с архитектурной точки зрения соборах и церквях, жителях Тотьмы. Экскурсия протекала в неторопливом режиме, соответствующему атмосфере этого места, даже затянулась более 3 часов, однако, мы посмотрели все, что хотели посмотреть в городе и даже больше.

Спасибо Алексею большое.