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Почувствовать провинциальную тишину в бывшей “метрополии Русской Америки”

Алексей
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Алексей – ваш гид
Тотьма знаменита, прежде всего, своими храмами в стиле барокко.

А еще это родной город целой плеяды русских моряков и землепроходцев, осваивавших Аляску и Алеутские острова - именно их трудами у Российской империи появилась Русская Америка.

И конечно же, Тотьма – это одно из знаковых мест в истории русского соляного промысла, здесь уже в XVII веке бурили скважины глубиной до 150 метров и поднимали соляной рассол.
4000 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Тотьма - город купцов и мореходов
Тотьма - город купцов и мореходов

Что вас ожидает

Храмовая архитектура “тотемское барокко”

  • Вы увидите своеобразные храмы-корабли, узнаете, что такое “картуши” и почему они стали символом города.

Русско-американская история города

  • Я расскажу вам о том, как Тотьма стала одним из наиболее процветающих русских городов; как тотемские купцы собрали 20 экспедиций, направлявшихся на Дальний Восток и к берегам далёкого Американского континента; и почему на гербе города появился американский зверь – черная лиса.
  • Побываете в доме-музее мещанина Ивана Кускова, основателя Форта Росс – самой южной точки “Русской Америки”, и сфотографируетесь у памятника русским землепроходцам и мореходам.
  • При желании можно будет заглянуть в кафе с тематическими названиями «Форт Росс», «Калифорния», «Бриз».

Знакомство с солеварением в краеведческом музее

  • Вы услышите еще об одной неожиданной странице Тотьмы: город считается родиной русского солеварения, здесь впервые мастера научились добывать соль из глубин с помощью труб и было написано первое руководство по глубинному бурению.

Кроме того, вы увидите город с высоты колокольни и, если повезёт, то лицезреете ежегодный телемост Тотьма – Форт Росс с перезвоном колоколов! А также мы вместе почитаем стихи вологодского лирического поэта Николая Рубцова, автора текста известной народной песни “В горнице моей светло”.

Организационные детали

Условия организации трансфера из Вологды на машине гида уточняются при бронировании.
Вы также сможете воспользоваться общественным транспортом – рейсовыми автобусами, отправляющимися из Вологды.

Тотьма - город купцов и мореходов
Тотьма - город купцов и мореходов
Тотьма - город купцов и мореходов
Тотьма - город купцов и мореходов
Тотьма - город купцов и мореходов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Профессиональный гид-экскурсовод. имею не только высшее историческое образование и опыт, но и желание интересно рассказать о своем городе и показать его красоты гостям
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 июня 2019
Алексей - очень знающий гид, обладающий к тому же пониманием в какой последовательности и степени подробности подавать исторический, фактический материал, чтобы он усвоился, прекрасно владеющий литературным русским языком, и в целом это интеллигентный, умный, с хорошим чувством юмора человек, с которым очень комфортно общаться.
Экскурсия по Тотьме оставила самые теплые воспоминания. Благодаря Алексею сложилось достаточно полное представление о городе, уникальных с архитектурной точки зрения соборах и церквях, жителях Тотьмы. Экскурсия протекала в неторопливом режиме, соответствующему атмосфере этого места, даже затянулась более 3 часов, однако, мы посмотрели все, что хотели посмотреть в городе и даже больше.
Спасибо Алексею большое.

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