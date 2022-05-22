Памятники мореходам, Н. Рубцову, чёрной лисе, 60-й параллели
Культурный квартал с арт-объектами
Об экскурсии:
Многовековая история Тотьмы богата, интересна и, по-своему, таинственна: солеварение, обширные зарубежные связи, Русская Америка, купцы мореходы и первооткрыватели, петровская игрушка, чудо-храмы в барочном стиле, чёрная лиса и многое другое, и всё это про Тотьму.
Прогуливаясь по улочкам, среди купеческих домов, вы воочию увидите созданный щедростью меценатов и благотворителей сохранившийся облик старинной Тотьмы. Окунётесь в атмосферу жизни провинциального городка, которая вдохновляла знаменитых людей на создание стихов, картин, музыкальных произведений. Современная Тотьма по-прежнему привлекает к себе сильных людей — недаром в 2009 г. в Тотьме открыли «Школу путешественников Фёдора Конюхова».
Несмотря на неизбежное течение времени, Тотьме удалось сохранить очарование той ранней эпохи, сохранить свою обаятельную душу, особую энергетику с которой я постараюсь поделиться с Вами.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вологодская обл. , г. Тотьма, ул. Кирова, 12
Завершение: ул. Красная, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Тотьме
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