Прогуливаясь по улочкам, вы воочию увидите созданный щедростью меценатов и благотворителей сохранившийся облик старинной Тотьмы.



Окунётесь в атмосферу жизни провинциального городка, которая вдохновляла знаменитых людей на создание стихов, картин, музыкальных произведений.



Несмотря на неизбежное течение времени, Тотьме удалось сохранить очарование той ранней эпохи, сохранить свою обаятельную душу, особую энергетику с которой я постараюсь поделиться с Вами.