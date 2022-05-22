Обзорная экскурсия по Тотьме «Город, что душу и сердце греет»

Прогуливаясь по улочкам, вы воочию увидите созданный щедростью меценатов

Прогуливаясь по улочкам, вы воочию увидите созданный щедростью меценатов и благотворителей сохранившийся облик старинной Тотьмы.

Окунётесь в атмосферу жизни провинциального городка, которая вдохновляла знаменитых людей на создание стихов, картин, музыкальных произведений.

Несмотря на неизбежное течение времени, Тотьме удалось сохранить очарование той ранней эпохи, сохранить свою обаятельную душу, особую энергетику с которой я постараюсь поделиться с Вами.
Обзорная экскурсия по Тотьме «Город, что душу и сердце греет»
Обзорная экскурсия по Тотьме «Город, что душу и сердце греет»
Обзорная экскурсия по Тотьме «Город, что душу и сердце греет»
Обзорная экскурсия по Тотьме «Город, что душу и сердце греет»
Обзорная экскурсия по Тотьме «Город, что душу и сердце греет»

Что вас ожидает 🤩

  • Храмы в стиле тотемского барокко
  • Городская площадь
  • Купеческие дома
  • Набережная р. Сухона
  • Памятники мореходам, Н. Рубцову, чёрной лисе, 60-й параллели
  • Культурный квартал с арт-объектами

Об экскурсии:

  • Многовековая история Тотьмы богата, интересна и, по-своему, таинственна: солеварение, обширные зарубежные связи, Русская Америка, купцы мореходы и первооткрыватели, петровская игрушка, чудо-храмы в барочном стиле, чёрная лиса и многое другое, и всё это про Тотьму.
  • Прогуливаясь по улочкам, среди купеческих домов, вы воочию увидите созданный щедростью меценатов и благотворителей сохранившийся облик старинной Тотьмы. Окунётесь в атмосферу жизни провинциального городка, которая вдохновляла знаменитых людей на создание стихов, картин, музыкальных произведений. Современная Тотьма по-прежнему привлекает к себе сильных людей — недаром в 2009 г. в Тотьме открыли «Школу путешественников Фёдора Конюхова».
  • Несмотря на неизбежное течение времени, Тотьме удалось сохранить очарование той ранней эпохи, сохранить свою обаятельную душу, особую энергетику с которой я постараюсь поделиться с Вами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вологодская обл. , г. Тотьма, ул. Кирова, 12
Завершение: ул. Красная, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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