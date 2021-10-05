Все экскурсии в Тотьме
Доступно 2 экскурсии 🚌 в Тотьме на 2021 год, 13 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Душевная прогулка по Тотьме
Влюбиться в уютный провинциальный городок соли, мореходов и необычных церквей
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1 чел.
Тотьма - город купцов и мореходов
Почувствовать провинциальную тишину в бывшей “метрополии Русской Америки”
Последние отзывы «Экскурсии Тотьмы»
- ВВиктор5 октября 2021Прогулка действительно получилась душевной, несмотря на моросивший дождик. И формат необычный - не просто по городу, а из одного прихода в другой. Где-то храмы остались, где-то только воспоминания… Татьяна - замечательный рассказчик, слушал с удовольствием. Много интересных фактов из старинной и современной жизни города. В конце экскурсии даже получил советы, что из вкусненького привезти из Тотьмы и где купить.
- ЕЕЛЕНА24 сентября 2021Спасибо большое Татьяне за прогулку по Тотьме. Повезло с погодой-светило солнце. Рассказ, дополненный музейными фотографиями, был интересен, увлекателен. Узнали много нового. Главное, что я поняла, что от человека зависит всё: захочет- сделает и свою жизнь лучше, и окружающих. Люди, жившие в Тотьме, тому подтверждение. Процветания Тотьме и финансовой поддержки от государства.
- ММарина31 августа 2021Замечательный экскурсовод! Интересно, информативно, и по- настоящему ДУШЕВНО! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
- Отзыв на: Тотьма - город купцов и мореходовГГалина4 мая 2021Экскурсия очень интересная, и редкая. Алексей прекрасно и увлеченно рассказывает, хорошо знает историю и готов ответить на любые вопросы. Забрались на колокольню (и даже позвонили в колокола, т. к. была Пасха). Очень красивое место. Будет интересно всем.
- Отзыв на: Тотьма - город купцов и мореходовИИрина22 июня 2019Алексей - очень знающий гид, обладающий к тому же пониманием в какой последовательности и степени подробности подавать исторический, фактический материал, чтобы он усвоился, прекрасно владеющий литературным русским языком, и в целом это интеллигентный, умный, с хорошим чувством юмора человек, с которым очень комфортно общаться. Экскурсия по Тотьме оставила самые теплые воспоминания. Благодаря Алексею сложилось достаточно полное представление о городе, уникальных с архитектурной точки зрения соборах и церквях, жителях Тотьмы. Экскурсия протекала в неторопливом режиме, соответствующему атмосфере этого места, даже затянулась более 3 часов, однако, мы посмотрели все, что хотели посмотреть в городе и даже больше. Спасибо Алексею большое.