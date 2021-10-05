Отзыв на: Душевная прогулка по Тотьме В Виктор 5 Прогулка действительно получилась душевной, несмотря на моросивший дождик. И формат необычный - не просто по городу, а из одного прихода в другой. Где-то храмы остались, где-то только воспоминания… Татьяна - замечательный рассказчик, слушал с удовольствием. Много интересных фактов из старинной и современной жизни города. В конце экскурсии даже получил советы, что из вкусненького привезти из Тотьмы и где купить.

Отзыв на: Душевная прогулка по Тотьме Е ЕЛЕНА 5 Спасибо большое Татьяне за прогулку по Тотьме. Повезло с погодой-светило солнце. Рассказ, дополненный музейными фотографиями, был интересен, увлекателен. Узнали много нового. Главное, что я поняла, что от человека зависит всё: захочет- сделает и свою жизнь лучше, и окружающих. Люди, жившие в Тотьме, тому подтверждение. Процветания Тотьме и финансовой поддержки от государства.

Отзыв на: Душевная прогулка по Тотьме М Марина 5 Замечательный экскурсовод! Интересно, информативно, и по- настоящему ДУШЕВНО! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Отзыв на: Тотьма - город купцов и мореходов Г Галина 5 Экскурсия очень интересная, и редкая. Алексей прекрасно и увлеченно рассказывает, хорошо знает историю и готов ответить на любые вопросы. Забрались на колокольню (и даже позвонили в колокола, т. к. была Пасха). Очень красивое место. Будет интересно всем.