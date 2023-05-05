Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня

Вдохновиться фантастическими пейзажами, созданными тандемом природы и человека

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Отдохнём 2 дня у рукотворного водоёма в окружении песчаных гор. Вдохновимся пейзажами с бирюзово-голубыми озёрами и золотистыми возвышенностями в лучах солнца.

Отправимся в странствие по затоплённым карьерам на надувных лодках, увидим панораму с Романцевских гор. Кондуки — любимое место фотографов, художников и всех творческих людей. Прокатимся на сапах, накупаемся и напаримся с вениками в походной бане. Дополним наш отдых на природе шашлыками и уютными посиделками у жаркого костра.

Инструкторы выдадут палатки, спальники и коврики для сна, всё снаряжение для лагеря, позаботятся о вкусной еде и досуге, обучат туристическим навыкам.
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.

Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.

Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки"), Тульская область, палаточный лагерь 53.873091, 38.413582, 10:00
Завершение: Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки"), Тульская область, палаточный лагерь 53.873091, 38.413582, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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