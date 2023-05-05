Вдохновиться фантастическими пейзажами, созданными тандемом природы и человека
Отдохнём 2 дня у рукотворного водоёма в окружении песчаных гор. Вдохновимся пейзажами с бирюзово-голубыми озёрами и золотистыми возвышенностями в лучах солнца.
Отправимся в странствие по затоплённым карьерам на надувных лодках, увидим панораму с Романцевских гор. Кондуки — любимое место фотографов, художников и всех творческих людей. Прокатимся на сапах, накупаемся и напаримся с вениками в походной бане. Дополним наш отдых на природе шашлыками и уютными посиделками у жаркого костра.
Инструкторы выдадут палатки, спальники и коврики для сна, всё снаряжение для лагеря, позаботятся о вкусной еде и досуге, обучат туристическим навыкам.
Отправимся в странствие по затоплённым карьерам на надувных лодках, увидим панораму с Романцевских гор. Кондуки — любимое место фотографов, художников и всех творческих людей. Прокатимся на сапах, накупаемся и напаримся с вениками в походной бане. Дополним наш отдых на природе шашлыками и уютными посиделками у жаркого костра.
Инструкторы выдадут палатки, спальники и коврики для сна, всё снаряжение для лагеря, позаботятся о вкусной еде и досуге, обучат туристическим навыкам.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.
Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.
Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки"), Тульская область, палаточный лагерь 53.873091, 38.413582, 10:00Завершение: Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки"), Тульская область, палаточный лагерь 53.873091, 38.413582, 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Туле
Наша команда профессиональных инструкторов-проводников на протяжении более 30 лет организует сплав-туры различной сложности по рекам Подмосковья. Идея походов — показать красоту края, живописные места, научить нового участника и детей первичным навыкам туристической жизни. Мы бережно относимся к природе и её обитателям, не вредим, а помогаем поддерживать их дом.Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании