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Авторский тур
3 дня
Страницы тульской истории. Экскурсионный тур
Начало: Тула музей самоваров
22 сен в 10:00
20 окт в 10:00
10 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Изюминки Тульского края
Начало: Тула
21 июня в 10:00
10 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
10 авг в 10:00
5 окт в 10:00
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
от 12 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Туле
Начало: Россия, Тула
28 дек в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Новогодние праздники в Туле
Начало: Россия, Тула
31 дек в 10:00
от 12 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Семейные праздники в новогодней Туле
Начало: Россия, Тула
3 янв в 10:00
от 14 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
23 фев в 10:00
12 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы
Начало: Тула, 15:00 (время можем сдвинуть по вашему желани...
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
15 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария1 июня 2024Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Очень понравилась программа тура, за 3 дня смогли посетить все основные значимые места и погрузиться в историю города.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ААнна17 января 2024Все хорошо, спасибо.
- ААнна17 января 2024Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте, а не встречают у
- ФФилатова11 января 2024Поездка понравилась, хорошая организация, интересные музеи. Особенно отмечаю поездку на Куликово поле. Великолепный музей!!! Отличные экскурсоводы, транспорт и обед на хорошем уровне. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Туле в июне 2024
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