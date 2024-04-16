Авторские туры в Туле

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Вдохновиться фантастическими пейзажами, созданными тандемом природы и человека
Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Ром...
5 июля
12 июля
19 июля
13 500 за человека
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы
Тула, 15:00 (время можем сдвинуть по вашему желани...
2 мая
6 мая
7 мая
13 мая
15 950 за человека
Новый год в Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Туле
Россия, Тула
30 дек
от 16 500 за человека
Новогодние праздники в Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодние праздники в Туле
Россия, Тула
2 янв
от 12 500 за человека
Семейные праздники в новогодней Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Семейные праздники в новогодней Туле
Россия, Тула
5 янв
от 14 500 за человека
Страницы тульской истории. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Страницы тульской истории. Экскурсионный тур
Тула музей самоваров
22 сен
20 окт
17 ноя
10 900 за человека
День защитника Отечества в Туле. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
День защитника Отечества в Туле. Экскурсионный тур
Тула
23 фев
12 990 за человека
Изюминки Тульского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Изюминки Тульского края
Тула
24 мая
7 июня
21 июня
10 990 за человека
Тульские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Тульские выходные
Россия, Москва
9 мая
8 июня
22 июня
6 июля
13 790 за человека
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
Москва
8 июня
10 авг
5 окт
16 ноя
от 12 900 за человека
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
Москва
9 мая
29 июня
3 авг
7 сен
от 12 500 за человека
Зимние тульские выходные
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимние тульские выходные
Россия, Москва
5 окт
19 окт
3 ноя
23 ноя
1500013 790 за человека

Что посмотреть в Туле на экскурсиях?

Тула не большой город, но он полон уникальных достопримечательностей благодаря своей долгой истории, это и многочисленные музеи, и прекрасные по своей архитектуре религиозные объекты, и очаровательная зелёная зона центрального парка культуры и отдыха, а также интересные места находящиеся за пределами города

Местные экскурсоводы

Тула небольшой город и посетить его можно в рамках однодневного тура, например из Москвы. Но город богат историческими объектами, с которыми стоит познакомиться более подробнее, тут вам помогут многочисленные экскурсии, которые мы собираем в нашем каталоге, чтобы облегчить вам муки выбора. Вам остается только выбрать подходящую, забронировать ее, все остальное ложиться на плечи гидов. Приятного путешествия

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Изюминки Тульского края
    Очень понравилась программа тура, за 3 дня смогли посетить все основные значимые места и погрузиться в историю города.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Зимние тульские выходные
    Организатором довольны
  • А
    Анна
    17 января 2024
    Страницы тульской истории. Экскурсионный тур
    Все хорошо, спасибо.
    Все хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибо
  • А
    Анна
    17 января 2024
    Новогодние праздники в Туле
    Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте, а не встречают у вокзала и отвозят в гостиницу. Да, мы знали об этом, т. к. данный пункт прописан в программе, но это то, что не понравилось. У нас была большая сборная группа и сделать это, конечно, проблематично, но было бы гораздо удобнее. Кормили хорошо, очень повезло с гидом (Игорь), прекрасный человек, любящий свой город, рассказывал интересно! Очень мало времени было в Ясной Поляне, после экскурсии успели дойти до могилы Л. Н. Толстого и вернуться к автобусу (быстрым шагом). В программе тура было указано «Чаепитие, участие в мероприятиях, прогулка до могилы писателя, катание на лошадях, посещение конюшни и магазинов». Чаепитие и посещение магазинов- это единственное, что было, кроме экскурсии. Я думаю, что стоит указывать, что катание возможно только в том случае, если останется время, платно, тоже самое с посещением конюшни.
    Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте
  • Ф
    Филатова
    11 января 2024
    Страницы тульской истории. Экскурсионный тур
    Поездка понравилась, хорошая организация, интересные музеи. Особенно отмечаю поездку на Куликово поле. Великолепный музей!!! Отличные экскурсоводы, транспорт и обед на хорошем уровне. Большое спасибо!
  • Л
    Лидия
    28 ноября 2023
    Зимние тульские выходные
    Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
  • Л
    Любовь
    27 ноября 2023
    Зимние тульские выходные
    Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле

Самые популярные туры в Туле
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
  2. Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
  3. Новый год в Туле
  4. Новогодние праздники в Туле
  5. Семейные праздники в новогодней Туле
Сколько стоит тур в Туле в апреле 2024
Сейчас в Туле можно забронировать 12 авторских туров от 10 900 ₽ до 16 500 ₽ со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Ищете, куда сходить на тур в Туле? Наш сайт предлагает топовые туры с лучшими гидами города. Узнайте больше о достопримечательностях Тулы, выберите подходящую тур и наслаждайтесь качественным сервисом и увлекательными рассказами о каждом уголке этого замечательного города
All Airlines
ХорошоТам