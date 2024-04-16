Тула не большой город, но он полон уникальных достопримечательностей благодаря своей долгой истории, это и многочисленные музеи, и прекрасные по своей архитектуре религиозные объекты, и очаровательная зелёная зона центрального парка культуры и отдыха, а также интересные места находящиеся за пределами города
Местные экскурсоводы
Тула небольшой город и посетить его можно в рамках однодневного тура, например из Москвы. Но город богат историческими объектами, с которыми стоит познакомиться более подробнее, тут вам помогут многочисленные экскурсии, которые мы собираем в нашем каталоге, чтобы облегчить вам муки выбора. Вам остается только выбрать подходящую, забронировать ее, все остальное ложиться на плечи гидов. Приятного путешествия
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте, а не встречают у вокзала и отвозят в гостиницу. Да, мы знали об этом, т. к. данный пункт прописан в программе, но это то, что не понравилось. У нас была большая сборная группа и сделать это, конечно, проблематично, но было бы гораздо удобнее. Кормили хорошо, очень повезло с гидом (Игорь), прекрасный человек, любящий свой город, рассказывал интересно! Очень мало времени было в Ясной Поляне, после экскурсии успели дойти до могилы Л. Н. Толстого и вернуться к автобусу (быстрым шагом). В программе тура было указано «Чаепитие, участие в мероприятиях, прогулка до могилы писателя, катание на лошадях, посещение конюшни и магазинов». Чаепитие и посещение магазинов- это единственное, что было, кроме экскурсии. Я думаю, что стоит указывать, что катание возможно только в том случае, если останется время, платно, тоже самое с посещением конюшни.
Сейчас в Туле можно забронировать 12 авторских туров от 10 900 ₽ до 16 500 ₽ со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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