Выходные на ферме в Тульской области с комфортом: природа, творчество и тишина
Обняться с козочкой, покормить пони, вдохновиться на мастер-классе и отведать деревенского завтрака
Начало: Тульская область, ферма в 45 км от Тулы, заселение...
Завтра в 14:00
28 сен в 14:00
32 000 ₽ за всё до 6 чел.
Тур по Туле и Ясной Поляне в мини-группе: гастрономия, экскурсии, мастер-классы (всё включено)
Погулять по купеческому городу, отведать специалитетов, прокатиться верхом и сделать тульский пряник
Начало: Ж/д вокзал Тулы, 9:30. Возможно любое время встреч...
18 окт в 09:30
35 000 ₽ за человека
Выходные в Туле и области с мастер-классами и чаепитием
Изучить Ясную Поляну и кремль, расписать филимоновскую игрушку и испечь пряник
Начало: Ж/д вокзал Тулы в 11:10 или Музей самоваров в 11:3...
4 окт в 11:10
3 ноя в 11:10
14 900 ₽ за человека
