Главные экскурсионные места в Туле

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Туле, цены от 10 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Окские просторы». Экскурсионный тур по Тульской области
На автобусе
3 отзыва
3 дня
«Окские просторы». Экскурсионный тур по Тульской области
Начало: Тула
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
от 10 990 за человека
«Ясно поле». Экотур в Тулу
На автобусе
3 отзыва
3 дня
«Ясно поле». Экотур в Тулу
Начало: Тула
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
от 10 990 за человека
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
На машине
2 дня
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы
Начало: Тула, 15:00 (время можем сдвинуть по вашему желани...
15 950 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Туле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. «Окские просторы». Экскурсионный тур по Тульской области
  2. «Ясно поле». Экотур в Тулу
  3. Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Сколько стоит тур в Туле в августе 2024
Сейчас в Туле в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 10 990 до 15 950. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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